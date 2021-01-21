Грузия для НАТО – что отдает и что получает? Взгляд из Москвы

Сигналы новой администрации из Вашингтона свидетельствуют о развитии антироссийской повестки, желании создать вокруг РФ "огненное кольцо" проблем. Корректируются планы "сдерживания" России. Будут задействованы и бывшие советские республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 января улетела с визитом в Брюссель, где намечены официальные встречи с лидерами ЕС и НАТО. Накануне этой знаковой командировки с заранее проработанной повесткой и подготовленными вариантами решений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вероятном вступлении Грузии в альянс как о деле почти решенном: "Грузия хочет стать членом НАТО, и Россия не сможет этому помешать. Станет ли Грузия членом НАТО – решать Грузии и Североатлантическому альянсу, и только им, потому что все остальное будет нарушением суверенных прав суверенного государства. Не России решать, как будет вести себя Грузия".

Саломе Зурабишвили еще в 2018 году определила приоритетами своего президентства обеспечение вступления Грузии в ЕС и НАТО. Вместе с тем она отмечала: "Грузия бомбила свое население в 2008 году, на что нет права ни у одного президента". Ур оженка и до выборов гражданка Франции Зурабишвили на заре грузинского президентства могла быть недоинформированной и противоречивой в высказываниях, но прошло два года. Наступило время взвешенных и судьбоносных для Грузии решений.

Затянувшийся диалог

22 января грузинский лидер будет участвовать в заседании комиссии НАТО-Грузия, но Брюссель вступление республики в альянс не гарантирует. Здесь необходимо вспомнить непростой путь протяженностью более трех десятилетий. В 2001 году парламент принял постановление о начале процесса вступления страны в Североатлантический альянс. Прошло еще 19 лет, а Грузия находится на стадии сотрудничества "интенсивный диалог". До вступления в альянс остается подготовительный "план действий по членству", который все более напоминает линию горизонта – видимую и недосягаемую из-за скептического отношения к Грузии ряда европейских государств НАТО. Тенденция тревожная для генерального курса. Что-то пошло не так. Признать ошибки – страшно, остановиться – позорно, продолжать – опасно.

Альянс официально считает Россию главной военной угрозой – сегодня и на перспективу до 2030 года (вторую позицию занимает Китай, третью – международный терроризм). НАТО готовится к обновлению своей Стратегической концепции, в которой Россия и Китай будут прямо названы врагами Запада. При этом западные стратеги традиционно предпочитают воевать с РФ опосредствованно, чужими руками. Вступление в НАТО гарантирует грузинскому народу не безопасность, а скачок военно-политического напряжения в регионе, рост вероятности вооруженных конфликтов на абхазском и юго-осетинском направлениях. С другой стороны, легко представить реакцию Вашингтона на вступление суверенных Мексики или Канады в организацию типа ОДКБ.

Не учитывать позицию России по вопросу расширения НАТО на постсоветском пространстве невозможно. Если альянс имеет некое право на размещение своей передовой линии обороны в Афганистане, Ираке, Ливии, то и Россия имеет такое же право – и оно уже реализовано в Сирии. Возможно, в Тбилиси питают иллюзии, что иностранные войска альянса однажды вернут Абхазию и Южную Осетию. Вероятность такого развития событий практически равна нулю, и август 2008 года – яркое тому подтверждение.

В свете особых отношений с Россией важный союзник НАТО – Турция – совершенно не заинтересована в эскалации конфликтов в Черноморском регионе. Напомню, влиятельная абхазская диаспора в Турции активно поддерживала Сухуми в ходе войны с Грузией, и эта кровная связь с годами лишь крепнет (мухаджиры иногда возвращаются). Анкаре удобнее планомерно подчинять Тбилиси экономическими методами, нежели отвоевывать для Грузии жизненное пространство и новый статус в НАТО.

Расходный материал

Реальные угрозы подстерегают Грузию исключительно со стороны Североатлантического альянса. За примерами пренебрежительного и циничного отношение старших партнеров к младшим далеко ходить не надо. Так, Соединенные Штаты планово выводят свои войска из Афганистана, а грузинский 32-й батальон 3-й пехотной бригады в составе более 870 военнослужащих в начале января убыл в порядке ротации (американскими бортами) из аэропорта Тбилиси в Исламскую республику – для защиты авиабазы Баграм, в рамках небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка". Если американцы уходят из страны, в которой талибы идут к власти (уничтожая существующий государственный проект ЕС и США), кого же там в течение шести месяцев будут поддерживать грузинские военнослужащие под командованием подполковника Тариела Махарашвили? Очевидно, они с большим риском для жизни лишь прикрывают отход союзников. Достаточно унизительная миссия охранников афганского аэродрома не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Грузии.

Еще одна опасная особенность НАТО – навязывание младшим партнерам максимально возможного для их бюджета количества дорогостоящего американского оружия. Это программный приоритет альянса на ближайшие 10 лет. И Тбилиси ежегодно закупает несоразмерное военно-политической обстановке количество вооружений – противотанковых гранатометов, систем ПВО и других. Даже если в Грузии станет много больше американского оружия и объектов альянса, республика вряд ли когда-нибудь займет полноправное место в рядах НАТО.

Идет "игра в одни ворота". Иностранные войска десятилетиями используют грузинскую территорию для дестабилизирующих регион маневров и создания "опорных точек". Грузия не имеет Военно-морских сил, их функции выполняет Служба береговой охраны МВД. На фоне пандемии коронавируса особенно настораживают деятельность биологических лабораторий Пентагона на грузинской земле и защита Центра Лугара президентом Зурабишвили. Как уже отмечалось выше, грузинские солдаты много лет защищают интересы Пентагона в Афганистане. В качестве благодарности звучат заклинания об исторической роли Грузии в мировой политике, уверения в наличии "общих ценностей" и в приверженности альянса территориальной целостности и суверенитету республики. Старшие партнеры даже безвизовый въезд в ЕС для грузинских граждан организовали. Небольшая и небогатая Грузия с населением 3,7 миллиона человек тратит около 2% своего ВВП на военные нужды, а дальше – неизбежное возвращение в реальность – тупик вне ЕС и НАТО.

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