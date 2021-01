Как уберечь детей от агитаторов

Но самым негодным было привлечение к борьбе малолеток. Конечно, команда А. А. Навального и прежде интересовалась несовершеннолетними, но 23 января в навальной тактике появилась и новизна, пишет колумнист РИА Новости.

Во-первых, была попытка наладить массированную работу с малолетками через социальные сети. Прежде всего через "ТикТок", специально заточенный на эту аудиторию.

Взрослая часть публики — в том числе и те, кому ведать надлежит, — доселе мало обращала внимания на эту сеть. "Что же нам, и в детскую песочницу залезать?" Но команда Навального и пытлива в творческом поиске, и при этом совершенно не брезглива, поэтому ударила именно по этому неприкрытому участку.

Творческий поиск, правда, сработал не вполне. Органы вступили в контакт с владельцами сети и объяснили им, что попустительство команде Навального может им дорого встать. Владельцы проявили понятливость. Очевидно, настрой "Мы не шутки пришли шутить" показался им впечатляющим.

Сыграли свою роль и родительские чувства. Все-таки когда борцы за светлое будущее уже прямо залезают в дела семейные (ибо участие или неучастие малолеток в борьбе — это именно такое дело), вступают в дело прямые инстинкты. "И зверь любит свое дитя".

А попытки перевести стрелки с тех, кто соблазняет малых сих, на Владимира Путина, МВД, ОМОН, etc. были не слишком удачны. Родительский инстинкт способствует пониманию что почем и отвержению софизмов. Тем более довольно тупых. Обратитесь с софизмами к медведице, оберегающей медвежат. А мы полюбуемся.

К сожалению, люди, хотя и очень негодные. Монголо-татары в XIII веке так гнали вперед себя на штурм крепости русских пленных — как прикрытие.

Применял монгольскую методику и вермахт во II мировой войне.

Правда, и монголы, и арийцы исходили из того, что на войне как на войне, и не делали вид, в отличие от команды Навального, что это они так борются за счастливое будущее гражданских пленников. Они были чудовищно жестоки, но хотя бы не лгали своим жертвам. В отличие от.

В деле 23 января проявился — правда, не вполне, еще не хватало, чтобы вполне — пугающий культурный сдвиг. Конечно, и в прошлом хватало самых отвратительных гнусностей, история человечества вообще не располагает к оптимизму.

Но хотя бы на уровне нормы (пускай сплошь и рядом нарушаемой) действовал принцип "Дети вне политики". И вообще вне всяких скаредных дел вроде удовлетворения половой страсти. Со взрослыми всякое бывает, но детей не трогайте.

Снова повторимся: бывало всякое, но был и принцип "западло". То есть не comme il faut.

С эрозией принципа комильфотности, характерного для нашего просвещенного времени, "западло" устарело, вменившись на "А че такого?"

То, что взрослые, часто будучи сами пьяненькими и гаденькими (слаб человек), тем не менее обязаны оберегать детей от грязи, тем более от опасностей, начало уходить, как сон из памяти. Вспомним датские телешоу, где малым детям предстают в натуре (и довольно неавантажной натуре) взрослые дяди и тети. Вспомним уроки раннего полового воспитания.