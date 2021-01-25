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Kандидат избранного президента США Джо Байдена на пост министра финансов Джанет Йеллен выступает во время представления для работы в команде президента по экономической политике (1 декабря 2020). Уилмингтон

В новом составе: Минфин США готов обрушить доллар

© REUTERS / LEAH MILLIS
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Американская валюта обвалилась до двухлетнего минимума — на нее давят сразу несколько факторов. Финансисты полагают, что доллар в итоге потеряет половину стоимости

Во многом это – заслуга американского Минфина, который вот-вот возглавит бывший руководитель Федрезерва Джанет Йеллен. Насколько глубоким может быть падение — в материале корреспондента РИА Новости Натальи Дембинской.

Низкая доходность

В конце декабря индекс доллара снизился на пять с половиной процентов. Инвесторов настораживают масштабные вливания в экономику США свеженапечатанных и ничем не обеспеченных долларов. 

© photo: Sputnik / Нэнси Сисель
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С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22 процентов годовых — самый высокий показатель за всю историю.

Печатный станок неизбежно подстегнет инфляцию, однако ФРС уже изменил целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это сделали для того, чтобы не поднимать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидания. То есть регулятор намерен сохранять проценты на околонулевом уровне. Это поддержит экономику, но негативно скажется на долларе.

Потеряв доходность от вложений в долларовые активы, инвесторы ищут другие, пусть и более рискованные варианты, показал опрос валютных стратегов Reuters.

"Доллар по-прежнему значительно переоценен практически по всем показателям, и денежно-кредитная политика ФРС устранит это", — отмечает Кит Джукс, глава валютной стратегии Societe Generale.

Еще в ноябре эксперты предупреждали: при новом президенте Джо Байдене американскую валюту ждет неизбежное падение. В планах демократов дополнительные фискальные стимулы и новый пакет помощи — почти три триллиона. Это ослабит доллар в долгосрочной перспективе, так как обернется увеличением дефицита бюджета и ростом внешних заимствований, необходимых для его покрытия.

Негативно для американской валюты и распространение вакцины, поскольку сулит повсеместное усиление экономической активности и подрывает аргументы в пользу "самого надежного убежища инвесторов". В конце года на новостях о прививках доллар показал самое большое годовое падение с 2017-го.

На пятьдесят процентов

Прогнозы экономистов неутешительны. По оценкам банка Citigroup, приход к власти демократов "серьезно увеличит" вероятность ослабления доллара на 20 процентов в 2021-м. Схожий сценарий озвучил бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia Стивен Роуч, указав на растущий дефицит бюджета США и политику околонулевых ставок ФРС. 

Флаг США на здании посольства в Москве
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Еще более мрачную картину рисует известный финансист Джим Рикардс. Он отмечает, что США в итоге придется заняться проблемой долга, а ее решение потребует девальвации доллара на 50 процентов.

В то же время золото подорожает до 15 тысяч долларов за унцию, серебро — до 100 долларов, прогнозирует экономист. Он поясняет, что США оказались под давлением ряда государств, бросивших вызов американскому доминированию в международной финансовой системе. В первую очередь речь о России и Китае. Москва и Пекин скупают много золота, вытесняя доллар из резервов.

"За последние несколько лет Россия значительно увеличила золотовалютные резервы. Кроме того, у Москвы крайне небольшой внешний долг. Ставка русских на драгоценный металл уже давно не секрет, рубль — самая обеспеченная золотом валюта в мире", — объясняет аналитик.

Своими руками

Команда Байдена приступает к работе. Сменятся главы всех министерств. Так, кресло Минфина доверят экс-главе Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая, напоминает Bloomberg, не раз "рекламировала преимущества слабого доллара для американского экспорта". 

Это настораживает экономистов. "Было бы неразумно выглядеть активным девальвационистом, безразличным к судьбе доллара", — говорит Ларри Саммерс, министр финансов при президенте Клинтоне и глава Национального экономического совета администрации Барака Обамы. По словам Саммерса, "доминирующая роль доллара в мировой финансовой системе возлагает на Казначейство ответственность за тщательное выполнение обязанностей".

Рекомендации Йеллен дал и Хэнк Полсон, экс-министр финансов США и бывший гендиректор Goldman Sachs. "Процентные ставки находятся на историческом минимуме, а федеральный долг больше, чем когда-либо после Второй мировой войны, — подчеркивает экономист. — Критически важно остановить резкий рост госдолга. Иначе доллар рано или поздно обесценится. Вашингтон не сможет обслуживать свои обязательства".

Оркестр Howard University Showtime выступает перед парадом в честь Дня инаугурации президента США Джо Байдена в Вашингтоне
© REUTERS / Allison Shelley
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"Соединенные Штаты не стремятся к более слабой валюте с целью получения конкурентного преимущества, и мы должны противодействовать попыткам других стран сделать это", — заверила претендент на пост главы Минфина на слушаниях в финансовом комитете сената.

Впрочем, будущий министр финансов уже сделала громкое заявление, которое не сулит ничего хорошего американской валюте: призвала к масштабному вливанию ликвидности в экономику. Для инвесторов это сигнал к долгосрочному нисходящему тренду доллара, полагает Bloomberg.

США в любом случае придется "ронять" доллар: это важно для сокращения торгового дефицита. И это, возможно, единственный способ для Байдена восстановить экономику.

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