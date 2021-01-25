"К этому все шло": для чего американские морпехи высаживаются на Севере

Армия США укрепляется в Норвегии, в непосредственной близости от российских границ. В январе сюда высадились около тысячи морских пехотинцев

При этом американские политики и генералы все чаще заявляют об усилении напряженности в Арктике, которую, по мнению экспертов, сами же и создают. К чему Пентагон готовит Норвегию — в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

В гости к викингам

Морпехи перебазировались в Норвегию из Северной Каролины в рамках так называемой ротации. К этой уловке американцы прибегают уже несколько лет — одни подразделения сменяют другими, и военный контингент США присутствует в стране фактически постоянно.

Задача морпехов — под руководством норвежских инструкторов научиться вести боевые действия в суровых условиях Арктики и отработать тесное взаимодействие с коллегами из НАТО.

В феврале американцы, норвежцы, а также голландцы и англичане — всего около десяти тысяч бойцов — примут участие в масштабных маневрах Joint Viking 2021. Натовцы отработают быстрое перемещение войск на большие расстояния, освоят методы обмена информацией на всех уровнях и проведут несколько совместных операций.

Учения JointViking проходят ежегодно. Войска — бронетехника, артиллерия, авиация, корабли и подводные лодки — моделируют боевые действия высокой интенсивности на территории площадью в несколько сотен квадратных километров, преимущественно в лесной и гористой местности.

Военный эксперт Александр Жилин отметил в беседе с РИА Новости, что, согласно военной доктрине США, их армия учится воевать главным образом за рубежом.

"Поэтому политика государства строится таким образом, что американские военные перманентно появляются в других странах для отработки боевых действий, разведки, облетов аэродромов, обхода морских путей, — объясняет он. — Особое внимание уделяется совместным операциями, потому что США всегда воюют чужими руками".

По словам эксперта, Пентагон искусственно нагнетает обстановку, поскольку США и НАТО упорно не желают отказаться от притязаний на Арктику.

"Учения морпехов будут наступательные, а не оборонительные, — уверен Жилин. — В том числе отработают действия против России. Если в целом проанализировать маневры НАТО в Европе, отчетливо видно: их организуют так, чтобы создать зоны напряженности для Москвы. Наша армия не может не реагировать, в частности, и на происходящее в Норвегии. Паники нет, но силы и средства отвлекаются — мы должны полностью контролировать ситуацию, не допустить каких-либо провокаций".

Северный плацдарм

Эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев указывает, что у американцев есть собственная развитая инфраструктура на Аляске для обучения тактике боевых действий в Арктике, однако все равно они предпочитают тренироваться в Норвегии.

"Им это необходимо как лидерам НАТО, — подчеркивает Куреев. — Норвегия — старейший член альянса. Осло видит в России вероятного противника. Еще в годы холодной войны норвежцы создавали и поддерживали инфраструктуру для противодействия СССР в Арктике. Это продолжается и сейчас. При реальном военном обострении Северная Норвегия сразу же превратится в главный плацдарм НАТО на пути к российскому Мурманску".

О желании Вашингтона закрепиться в Арктике, вытеснив оттуда другие страны, свидетельствует и новая Арктическая стратегия ВМС и Корпуса морской пехоты. В частности, там говорится, что "без американского военно-морского присутствия в арктическом регионе миру и процветанию все больше будут угрожать Россия и Китай".

Как отметил министр ВМС США Кеннета Брейтуэйта, Пентагон планирует постоянно держать в Арктике боевые корабли и подводные лодки, чтобы патрулировать акваторию вблизи российских берегов и не допустить "наступление Москвы на Крайнем Севере". Причем в Арктике сосредоточат и мощные наземные силы.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, в свою очередь, заявил, что ключевые направления в политике безопасности страны — Арктика и деятельность России в регионе, а трансатлантические связи здесь — "краеугольный камень". Норвегия, подчеркнул он, приветствует усиление присутствия на Крайнем Севере ключевых союзников по НАТО.

"Наряду с ВМС, морской пехотой, спецподразделениями, ВВС и космическими силами США, развиваем стратегическое взаимодействие с единомышленниками в Арктике, — отметил министр. — Это подразумевает регулярные учения союзных военно-морских и воздушных сил на Крайнем Севере. Норвегия намерена участвовать в этих мероприятиях и повышать оперативную совместимость с союзниками".

По всем фронтам

Надо сказать, США уже серьезно закрепились на Севере. И Норвегия играет в этом чуть ли не главную роль. Так, в сентябре сообщалось о перебазировании в норвежский порт Тромсе атомной субмарины класса Seawolf, главная миссия которой — отслеживание маршрутов российских подводных лодок.

А ранее США "для сдерживания России на Севере" восстановили Второй флот, отвечающий за Атлантический, часть Тихого, Северного Ледовитого океанов и расформированный в 2011-м ради экономии бюджетных средств.

Еще один отголосок холодной войны — норвежская подземная военно-морская база Олавсверн, расположенная всего в 350 километрах от российской границы. В огромном бункере, построенном в 1960-х и защищенном трехсотметровым слоем горной породы, базировались субмарины и корабли НАТО, действовали ремонтные доки, хранились боеприпасы. В любое время флот западной коалиции мог перекрыть советскому ВМФ выход в Норвежское море и Северную Атлантику. В конце нулевых базу закрыли за ненадобностью, однако теперь планируют вернуть ее к жизни.

Пентагон всерьез взялся и за военно-воздушное усиление в Арктике. Так, в минувшем году состоялись масштабные учения американских и норвежских ВВС. Сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress проследовали над Северным полюсом и выполнили тренировочные полеты с истребителями ВВС Норвегии. А на днях стало известно, что Пентагон в феврале перебросит из Техаса в страну фьордов на авиабазу Эрланд четыре сверхзвуковых "стратега" B-1BLancer.

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