Американский эсминец условно "уничтожен" в Черном море

Когда вероятный противник появляется вблизи морских границ РФ, его оперативно встречают, и условно уничтожают надводные корабли, подводные лодки, авиация или береговые ракетные комплексы – это будничная и многовариантная боевая учеба

Американский эсминец "Дональд Кук" 23 января вошел в Черное море, и создал стандартную "мишенную ситуацию" для эффективной боевой подготовки ВМФ России. В Национальном центре управления обороной лаконично сообщили: "Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению".

В тот же день, по данным СМИ, шесть боевых самолетов ВКС России нанесли условный удар по американскому эсминцу в западной части Черного моря, на удалении около 300 км от Крымского полуострова. Две пары истребителей Су-30 и Су-27, а также пара фронтовых бомбардировщиков Су-24 взлетели с авиабаз в Крыму, поочередно вышли к морской цели, на рубеж применения ракетно-бомбового вооружения, и отработали нейтрализацию противника (условные удары).

Реакция вполне адекватна деструктивной активности кораблей ВМС США у морских границ РФ. Двумя месяцами ранее однотипный, вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк" эсминец "Джон Маккейн" нарушил российскую границу в заливе Петра Великого, и угрозой тарана был отогнан в нейтральные воды большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" Тихоокеанского флота). Тогда командование ВМС США заявило, что не признает данный участок моря российским. Высока вероятность повторения дальневосточной провокации вблизи полуострова Крым. Поэтому 23 января Россия сразу продемонстрировала "Дональду Куку" готовность к решительным действиям, и на дальних рубежах развеяла миф о "свободе мореплавания" американских эсминцев в территориальных водах РФ.

Кроме того, на Черноморском флоте состоялась тренировка по действиям в кризисных ситуациях. Затем ВМФ России закрыл для судоходства тысячи квадратных километров в северной части Черного моря в связи с плановыми мероприятиями боевой подготовки. Последнее, по мнению специалистов, не связано с визитом ЭМ "Дональд Кук", но отражает растущее военно-политическое напряжение в регионе.

Тактика "пикирующего бомбардировщика"

ЭМ "Дональд Кук" способен нести более 60 крылатых ракет "Томагавк" дальностью до 1600 км (возможно ядерное оснащение), имеет на борту противолодочные ракеты ASROC, зенитные ракеты "Стандарт", компоненты системы противоракетной обороны "Иджис", боевую информационно-управляющую систему, и якобы этим демонстрирует усиление взаимодействия США с союзниками по НАТО. Вряд ли такой взрывоопасный арсенал служит укреплению региональной стабильности. Напомню, единственным "военным трофеем" системы "Иджис" за 36 лет эксплуатации стал пассажирский авиалайнер компании IranAir, сбитый после ошибочной идентификации (как истребитель F-14).

Ударные возможности эсминца "против берега" значительны, эффективность системы ПВО в боевой обстановке не проверена, и крылатые "Томагавки" ничем не помогут в морском бою (противокорабельная версия "Томагавка" BGM-109B TASM снята с вооружения много лет назад). В кормовой части "Кука" имеются лишь четыре малогабаритные дозвуковые противокорабельные "Гарпун". Эсминец никогда не оставался без присмотра ВМФ России.

"Дональд Кук" находится в составе 6-го флота ВМС США, и регулярно появляется вблизи границ РФ в Черном и Балтийском морях с 2014 года. В том же году экипаж эсминца (более 300 человек) очень близко познакомился в Черном море с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24, который 12 раз облетел его, будто насмехаясь над незваными гостями. По данным Госдепа США, тогда аппаратура РЭБ на борту Су-24 впервые вывела из строя сложную электронику "Кука", и этим деморализовала американских моряков. Во второй раз Су-24 "отключил" аппаратуру "Кука" весной 2018 года. Тактика противодействия в 2021 году заметно изменилась, ведь в последние месяцы "Кук" слишком часто посещает (дестабилизирует) Черноморский регион.

С другой стороны, не самый современный и "морской" бомбардировщик Су-24 имеет (кроме системы РЭБ) широкий спектр авиационных средств поражения надводных целей. К примеру, высокоточная управляемая ракета "воздух-поверхность" Х-59 (дальностью до 285 км) наводится на излучение корабельных радаров, развивает скорость 3,6 Маха, и в боевой обстановке не оставляет шансов эсминцам типа "Арли Берк". Могущество и превосходство истребителей Су-30 и Су-27 – столь же грустная для ВМС США черноморская реальность, как и Конвенция Монтре, позволяющая находиться в акватории Черного моря боевым кораблям нечерноморских стран не более трех недель.

Россия вынуждена усиливать военную группировку и менять тактику противодействия ВМС США и НАТО на юго-западном стратегическом направлении. Черноморский флот РФ за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько фрегатов и малых ракетных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В Крыму развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф" и несколько дивизионов ЗРПК "Панцирь-С". Под Севастополем вскоре появится новая РЛС системы предупреждения о ракетном нападении.

ВМФ России столь же активно расширяет влияние в Средиземном море, где сегодня находится около 10 боевых кораблей и подводных лодок, что превышает количество действующих кораблей ВМФ США. По данным Defense News, развернутый на Дальнем Востоке России береговой ракетный комплекс "Бастион" позволяет Москве контролировать доступ в Арктику через Берингов пролив, и поражать цели на Аляске. Что будет дальше?

Кривое зеркало стратегии ВМС США

"Россия всегда раздражается присутствием американских кораблей в Черном море, потому что они вооружены крылатыми ракетами большой дальности и сильной противоракетной обороной. Русские воспринимают такие угрозы стратегическими и никогда не допустят, чтобы этот тип арсенала находился так близко от их населенных пунктов или критической инфраструктуры". Это слова директора по исследованиям России военно-аналитического центра CNA в Вирджинии Майкла Кофмана.

Однако, и Вашингтон раздражен присутствием многоцелевых и стратегических субмарин ВМФ, полетами стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев России вблизи берегов США (в нейтральных водах или в международном воздушном пространстве). Односторонней безопасности не бывает, но у США своя стратегия.

Начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкла Гилдей недавно отметил, что вернуть первое место в мире по численности корабельной группировки у Вашингтона не получится, и надо сохранить господство в Мировом океане за счет новых технологий.

Контроль над океанскими просторами жизненно важен для экономики и политики США, то есть для "свободы навигации американцев и их союзников" и для "проецирования силы" на берег противника. Соответственно, главное "преступление" России – значительное укрепление обороноспособности. В американской концепции противостояния: "ВМФ России расширяет свое присутствие по миру и действует ближе к нашим берегам… Если оставить Россию без должного внимания, она продолжит нарушать мировой порядок, основанный на правилах, и угрожать нашей стране".

За пафосными обличениями могут последовать провокации и операции Пентагона на суше и на море (вспоминаем историю Ирака, Югославии, Афганистана, Ливии, Сирии). Поэтому ВМФ России вынужден все более твердо возвращать американских "партнеров" в суровую реальность многополярного мира.

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