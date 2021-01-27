"Потеряли мы молодежь" – России и всему миру предстоит настоящее испытание

Не успели еще убрать с Пушкинской площади мусор после акций 23 января, как патриотическая общественность завела свой плач Ярославны: "Потеряли мы нашу молодежь! Недоглядели. Вот оно, тлетворное влияние Запада"

Хотелось бы спросить уважаемых товарищей, а что, есть какая-то страна в мире, которая свою молодежь не потеряла? Что, точно так же не бузит молодежь в США, Германии, Франции, Англии, Египте, Мексике, Индии? Да она даже в Китае бузит, рассуждает автор РИА Новости Викторя Никифорова.

Авантюризм при пандемии: россиян призвали не участвовать в несанкционированных акциях>>

Хотя каждый юный китаец — это "маленький император", который сидит в золоченой клетке своей семьи, а в дополнение его еще опекают комсомол, компартия, профсоюзы, преподаватели, няни, репетиторы, да кто угодно. И все равно тамошняя молодежь выходит протестовать — видео из Гонконга в этом плане очень познавательны.

Дело в том, что у наших американских стратегических партнеров есть такая штука, как generation gap, она будет поразрушительнее "Томагавка". Generation gap — это пропасть между поколениями. Западные массмедиа усердно роют ее аж с 1968 года.

Поводом для раскола поколений может стать что угодно. Главное — посильнее вдалбливать идею в головы. Десять-пятнадцать лет назад раскол был по теме веганства — типа, старшее поколение ело мясо, младшее перешло на соевые проростки. До этого был раскол по теме ЛГБТ. Нынешняя пропасть оформляется по темам глобального потепления и "Черные жизни важны".

Сам повод к противостоянию чисто формален. Это может быть Трамп или вымирание дельфинов, запрет на убийство новорожденных цыплят или Джордж Флойд. Зачастую этот повод откровенно глуп и не имеет никакого отношения к реальной жизни. Главное, чтобы на этой теме можно было раздуть протестные акции.

Молодежь Японии, например, митингует за права чернокожих, которых в их стране отродясь не было. Подростки Англии устраивают забастовки против глобального потепления, хотя в их мягком климате никаких погодных катаклизмов нет.

Стоит ли удивляться тому, что подростки в России выходят требовать свободу Навальному? А поводом к их протестам служит на коленке состряпанное "разоблачение", причем текст звучит как плохой перевод с английского оригинала, написанного зарубежными кураторами Навального?

Это все глупо, да. Но с тем же успехом нашим подросткам можно было впарить и дельфинов. Технологам, обрабатывающим большие массы пользователей, важно не дать им какую-то там серьезную политическую программу, а просто вывести их на улицы и натравить на правоохранителей.

Технология поколенческого раскола отрабатывалась на населении США и Западной Европы десятилетиями. Собственно, первый раз ее опробовали на практике в мае 1968-го года во Франции. Тогда студенческие бунты заметно переформатировали страну и привели к отставке ее последнего по-настоящему независимого от США лидера — генерала де Голля.

Сегодня generation gap — это чисто военная технология. Она применяется для раскола и уничтожения общества противника. Мощности по ее созданию у наших стратегических партнеров огромны. Это транснациональные медиакорпорации, это десятки тысяч журналистов, сценаристов, акционистов, экспертов, аналитиков, блогеров, это киностудии и целые научно-исследовательские институты.

Наши партнеры никогда не скрывали своих планов по использованию этого информационного оружия на нашей территории. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд еще полгода назад опубликовала в Foreign Affairs статью "Что Америка должна делать с Россией".

Там все расписано как по нотам — и обращения "напрямую" к российским гражданам, и прицельная работа с молодежью и подростками. Особое внимание г-жа Нуланд призывает уделять работе в соцсетях — причем не только в американских, но и в российских, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Большие надежды возлагаются также на пандемию коронавируса, которая должна "оставить среднестатистического Ивана с пустыми обещаниями и переполненными больницами".

Ну и причем тут "потеряли мы нашу молодежь"? Посыпать голову пеплом и предаваться самоненависти — это, конечно, любимое хобби русских людей. Однако это непродуктивно. Когда в соседний дом попадает бомба, надо не стонать "Ах, потеряли мы наш дом, не уберегли!", а идти разбирать завалы, искать живых, помогать раненым. Двадцать третьего января по российским городам, по нашим людям шмальнули такими информационными бомбами.

Сегодня мы разбираем завалы.

Сегодняшний мир выглядит как театр военных действий. Только это в полном смысле слова странная война. Она не похожа ни на какие предыдущие. Она ведется везде: на городских площадях, на газетных полосах, очень редко — в горячих точках. Цель войны очевидна: ушатать и снести национальные государства. Протесты — чем агрессивнее, тем лучше — идеальное оружие в этой войне.

Конечно, у многих выступлений есть и реальные причины. Весь мир затягивает в воронку глубокой экономической депрессии. Люди в массе своей — от Люксембурга до Бангладеш — живут все хуже и хуже. Россия здесь не исключение, хотя по мировым меркам справляется очень неплохо.

В сегодняшнем хаосе отчетливо видно, как государства делятся на виннеров и лузеров — победителей и проигравших. Виннеры как-то справляются с внутренними разногласиями. Лузеры позволяют внешним и внутренним силам разнести свою страну на кусочки. Потом на руины не выдержавших невзгод стран зайдут американские корпорации и заберут все, что плохо лежит. Так выглядит современная мировая война.

Самые рассудительные и богатые нации не то что понимают, а как-то инстинктом чувствуют, что надо делать в этих условиях. Немцы, например, активно митингуют против локдаунов, против мигрантов, против масочного режима, но совершенно не рвутся сносить власть канцлерин Меркель, которая, дай бог ей здоровья, правит ими без перерыва с 2005 года.

Шумят и бузят англичане, критикуют свой Брекзит, критикуют тех, кто критикует Брекзит, но опять-таки никому из них в голову не приходит прорваться к Букингемскому дворцу и вынести оттуда королеву Елизавету, которая сидит на троне уже 68 лет.

Да и в самих США, как бы ни бесновались любители черных жизней, консервативное большинство изо всех сил старается не допустить разгула насилия.

Китайцы совершенно спокойно терпят странное двоемыслие своего руководства, которое на словах все за коммунизм, а на деле продвигает довольно жесткую версию госкапитализма, и успешно замиряют протестующих в Гонконге. Большинство из них не возмущается тем, что два года назад лидер страны Си Цзиньпин провел поправки в Конституцию, которые позволили ему занимать свой пост бессрочно.

Заметим, это все представители самых богатых и благополучных стран на Земле. Может, они знают, как правильно? Может, мы могли бы поучиться у них тому, как сохранять общественное согласие перед лицом серьезных испытаний? Наверное, стоит в кои-то веки не слушать, что они нам рекомендуют, а присмотреться к тому, как они действуют, и сделать все так же, как они.

Странная война предполагает и парадоксальные ответы. Вероятно, главное сегодня — ни в коем случае не допускать повышения уровня насилия. Нельзя призывать к водометам и репрессиям, лучше угощать протестующих горячим чаем. Не надо закатывать скандалы "мамкиным борцунам", лучше поговорить с ними спокойно и уважительно.

Нужно с благодарностью относиться к сотрудникам правоохранительных органов — сегодня они на передовой, они каждый день рискуют жизнью и здоровьем для того, чтобы все было хорошо. Кстати, пора уже забыть поганое слово "силовики" и вычеркнуть его из лексикона уважающих себя людей.

Россия очень большая страна, но сегодня это наша Малая земля. Если мы, все вместе, сумеем защитить ее, то окажемся среди стран-победителей. Как уже было когда-то.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции