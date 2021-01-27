15:28 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
LIVE:
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве

"Потеряли мы молодежь" – России и всему миру предстоит настоящее испытание

© photo: Sputnik / Павел Бедняков
Колумнисты
Получить короткую ссылку
3701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1b/250720370.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210127/250720379/poteryali-mi-molodej--russii-i-vsemu-miru-predstoit-nastoyashee-ispitanie.html

Не успели еще убрать с Пушкинской площади мусор после акций 23 января, как патриотическая общественность завела свой плач Ярославны: "Потеряли мы нашу молодежь! Недоглядели. Вот оно, тлетворное влияние Запада"

Хотелось бы спросить уважаемых товарищей, а что, есть какая-то страна в мире, которая свою молодежь не потеряла? Что, точно так же не бузит молодежь в США, Германии, Франции, Англии, Египте, Мексике, Индии? Да она даже в Китае бузит, рассуждает автор РИА Новости Викторя Никифорова.

Авантюризм при пандемии: россиян призвали не участвовать в несанкционированных акциях>>

Хотя каждый юный китаец — это "маленький император", который сидит в золоченой клетке своей семьи, а в дополнение его еще опекают комсомол, компартия, профсоюзы, преподаватели, няни, репетиторы, да кто угодно. И все равно тамошняя молодежь выходит протестовать — видео из Гонконга в этом плане очень познавательны.

Человек работает за компьютером
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В России намерены создать электронную базу иностранных работников и их работодателей

Дело в том, что у наших американских стратегических партнеров есть такая штука, как generation gap, она будет поразрушительнее "Томагавка". Generation gap — это пропасть между поколениями. Западные массмедиа усердно роют ее аж с 1968 года.

Поводом для раскола поколений может стать что угодно. Главное — посильнее вдалбливать идею в головы. Десять-пятнадцать лет назад раскол был по теме веганства — типа, старшее поколение ело мясо, младшее перешло на соевые проростки. До этого был раскол по теме ЛГБТ. Нынешняя пропасть оформляется по темам глобального потепления и "Черные жизни важны".

Сам повод к противостоянию чисто формален. Это может быть Трамп или вымирание дельфинов, запрет на убийство новорожденных цыплят или Джордж Флойд. Зачастую этот повод откровенно глуп и не имеет никакого отношения к реальной жизни. Главное, чтобы на этой теме можно было раздуть протестные акции.

Молодежь Японии, например, митингует за права чернокожих, которых в их стране отродясь не было. Подростки Англии устраивают забастовки против глобального потепления, хотя в их мягком климате никаких погодных катаклизмов нет.

Стоит ли удивляться тому, что подростки в России выходят требовать свободу Навальному? А поводом к их протестам служит на коленке состряпанное "разоблачение", причем текст звучит как плохой перевод с английского оригинала, написанного зарубежными кураторами Навального?

Это все глупо, да. Но с тем же успехом нашим подросткам можно было впарить и дельфинов. Технологам, обрабатывающим большие массы пользователей, важно не дать им какую-то там серьезную политическую программу, а просто вывести их на улицы и натравить на правоохранителей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: courtesy of Press service of the Russian Foreign Ministry
"Все это прискорбно" – Лавров о санкциях ЕС из-за инцидента с Навальным

Технология поколенческого раскола отрабатывалась на населении США и Западной Европы десятилетиями. Собственно, первый раз ее опробовали на практике в мае 1968-го года во Франции. Тогда студенческие бунты заметно переформатировали страну и привели к отставке ее последнего по-настоящему независимого от США лидера — генерала де Голля.

Сегодня generation gap — это чисто военная технология. Она применяется для раскола и уничтожения общества противника. Мощности по ее созданию у наших стратегических партнеров огромны. Это транснациональные медиакорпорации, это десятки тысяч журналистов, сценаристов, акционистов, экспертов, аналитиков, блогеров, это киностудии и целые научно-исследовательские институты.

Наши партнеры никогда не скрывали своих планов по использованию этого информационного оружия на нашей территории. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд еще полгода назад опубликовала в Foreign Affairs статью "Что Америка должна делать с Россией".

Там все расписано как по нотам — и обращения "напрямую" к российским гражданам, и прицельная работа с молодежью и подростками. Особое внимание г-жа Нуланд призывает уделять работе в соцсетях — причем не только в американских, но и в российских, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Большие надежды возлагаются также на пандемию коронавируса, которая должна "оставить среднестатистического Ивана с пустыми обещаниями и переполненными больницами".

Ну и причем тут "потеряли мы нашу молодежь"? Посыпать голову пеплом и предаваться самоненависти — это, конечно, любимое хобби русских людей. Однако это непродуктивно. Когда в соседний дом попадает бомба, надо не стонать "Ах, потеряли мы наш дом, не уберегли!", а идти разбирать завалы, искать живых, помогать раненым. Двадцать третьего января по российским городам, по нашим людям шмальнули такими информационными бомбами.

Сегодня мы разбираем завалы.

Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным
© video: Ruptly
Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным

Сегодняшний мир выглядит как театр военных действий. Только это в полном смысле слова странная война. Она не похожа ни на какие предыдущие. Она ведется везде: на городских площадях, на газетных полосах, очень редко — в горячих точках. Цель войны очевидна: ушатать и снести национальные государства. Протесты — чем агрессивнее, тем лучше — идеальное оружие в этой войне.

Конечно, у многих выступлений есть и реальные причины. Весь мир затягивает в воронку глубокой экономической депрессии. Люди в массе своей — от Люксембурга до Бангладеш — живут все хуже и хуже. Россия здесь не исключение, хотя по мировым меркам справляется очень неплохо.

В сегодняшнем хаосе отчетливо видно, как государства делятся на виннеров и лузеров — победителей и проигравших. Виннеры как-то справляются с внутренними разногласиями. Лузеры позволяют внешним и внутренним силам разнести свою страну на кусочки. Потом на руины не выдержавших невзгод стран зайдут американские корпорации и заберут все, что плохо лежит. Так выглядит современная мировая война.

Самые рассудительные и богатые нации не то что понимают, а как-то инстинктом чувствуют, что надо делать в этих условиях. Немцы, например, активно митингуют против локдаунов, против мигрантов, против масочного режима, но совершенно не рвутся сносить власть канцлерин Меркель, которая, дай бог ей здоровья, правит ими без перерыва с 2005 года.

Шумят и бузят англичане, критикуют свой Брекзит, критикуют тех, кто критикует Брекзит, но опять-таки никому из них в голову не приходит прорваться к Букингемскому дворцу и вынести оттуда королеву Елизавету, которая сидит на троне уже 68 лет.

Да и в самих США, как бы ни бесновались любители черных жизней, консервативное большинство изо всех сил старается не допустить разгула насилия.

Работа IT- специалиста за компьютером
© photo: Sputnik / Alexey Mal'gavko
Олимпийско-Навальный скандал: США и Британия спасают самое ценное

Китайцы совершенно спокойно терпят странное двоемыслие своего руководства, которое на словах все за коммунизм, а на деле продвигает довольно жесткую версию госкапитализма, и успешно замиряют протестующих в Гонконге. Большинство из них не возмущается тем, что два года назад лидер страны Си Цзиньпин провел поправки в Конституцию, которые позволили ему занимать свой пост бессрочно.

Заметим, это все представители самых богатых и благополучных стран на Земле. Может, они знают, как правильно? Может, мы могли бы поучиться у них тому, как сохранять общественное согласие перед лицом серьезных испытаний? Наверное, стоит в кои-то веки не слушать, что они нам рекомендуют, а присмотреться к тому, как они действуют, и сделать все так же, как они.

Странная война предполагает и парадоксальные ответы. Вероятно, главное сегодня — ни в коем случае не допускать повышения уровня насилия. Нельзя призывать к водометам и репрессиям, лучше угощать протестующих горячим чаем. Не надо закатывать скандалы "мамкиным борцунам", лучше поговорить с ними спокойно и уважительно.

Нужно с благодарностью относиться к сотрудникам правоохранительных органов — сегодня они на передовой, они каждый день рискуют жизнью и здоровьем для того, чтобы все было хорошо. Кстати, пора уже забыть поганое слово "силовики" и вычеркнуть его из лексикона уважающих себя людей.

Россия очень большая страна, но сегодня это наша Малая земля. Если мы, все вместе, сумеем защитить ее, то окажемся среди стран-победителей. Как уже было когда-то.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС
Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться