"Потеряли мы молодежь" – России и всему миру предстоит настоящее испытание

Хотелось бы спросить уважаемых товарищей, а что, есть какая-то страна в мире, которая свою молодежь не потеряла? Что, точно так же не бузит молодежь в США, Германии, Франции, Англии, Египте, Мексике, Индии? Да она даже в Китае бузит, рассуждает автор РИА Новости Викторя Никифорова.

Хотя каждый юный китаец — это "маленький император", который сидит в золоченой клетке своей семьи, а в дополнение его еще опекают комсомол, компартия, профсоюзы, преподаватели, няни, репетиторы, да кто угодно. И все равно тамошняя молодежь выходит протестовать — видео из Гонконга в этом плане очень познавательны.

Дело в том, что у наших американских стратегических партнеров есть такая штука, как generation gap, она будет поразрушительнее "Томагавка". Generation gap — это пропасть между поколениями. Западные массмедиа усердно роют ее аж с 1968 года.

Поводом для раскола поколений может стать что угодно. Главное — посильнее вдалбливать идею в головы. Десять-пятнадцать лет назад раскол был по теме веганства — типа, старшее поколение ело мясо, младшее перешло на соевые проростки. До этого был раскол по теме ЛГБТ. Нынешняя пропасть оформляется по темам глобального потепления и "Черные жизни важны".

Сам повод к противостоянию чисто формален. Это может быть Трамп или вымирание дельфинов, запрет на убийство новорожденных цыплят или Джордж Флойд. Зачастую этот повод откровенно глуп и не имеет никакого отношения к реальной жизни. Главное, чтобы на этой теме можно было раздуть протестные акции.

Молодежь Японии, например, митингует за права чернокожих, которых в их стране отродясь не было. Подростки Англии устраивают забастовки против глобального потепления, хотя в их мягком климате никаких погодных катаклизмов нет.

Стоит ли удивляться тому, что подростки в России выходят требовать свободу Навальному? А поводом к их протестам служит на коленке состряпанное "разоблачение", причем текст звучит как плохой перевод с английского оригинала, написанного зарубежными кураторами Навального?

Это все глупо, да. Но с тем же успехом нашим подросткам можно было впарить и дельфинов. Технологам, обрабатывающим большие массы пользователей, важно не дать им какую-то там серьезную политическую программу, а просто вывести их на улицы и натравить на правоохранителей.