Американский Patriot снова не помог: хуситы ударили по Саудовской Аравии

Технологический и концептуальный кризис американской системы противовоздушной обороны подтверждается новыми фактами. Саудовская Аравия дважды за трое суток испытала на себе удар баллистическими ракетами со стороны Йемена, и в очередной раз позиционные районы ПВО с зенитными ракетными комплексами Patriot (производства США) не отреагировали на ракетные атаки хуситов.

На удары саудитов йеменские повстанцы 23 и 26 января вновь ответили залпами баллистических ракет, по разным данным иранского или собственного производства. Все четыре ракеты средней дальности успешно преодолели примерно 1 000 км, шесть районов развертывания комплексов Patriot (два на границе с Йеменом и четыре в центральной части Саудовской Аравии), и практически в последний момент были перехвачены системами THAAD над окраиной Эр-Рияда. СМИ 26 января сообщили о ликвидации одной из баллистических ракет непосредственно над столицей и о взрыве в дипломатическом квартале. Таким образом, недавнее "уплотнение" районов ПВО дополнительными ЗРК Patriot не дало ожидаемых результатов.

23 ноября 2020 года хуситы выпустили ракеты Quds-2 по распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда​. В декабре 2019 года ракетным ударом из Йемена был уничтожен военный лагерь в провинции Наджран. В сентябре того же года повстанцы атаковали крылатыми ракетами и ударными беспилотниками ряд объектов Saudi Aramco, и лишили на время Саудовскую Аравию почти 60% нефтедобычи. Военный аэропорт Джизана хуситы атаковали баллистическими ракетами в августе 2019 года. Во всех упомянутых случаях система ПВО, сформированная на основе ЗРК Patriot, не защитила объекты Саудовской Аравии от воздушных ударов.

Многоцелевой (универсальный) зенитный ракетный комплекс Patriot предназначен для противоракетной обороны позиционных районов, обнаружения и уничтожения аэродинамических целей – на удалении до 100 км, баллистических – до 20 км. Вероятность поражения цели в боевых условиях – около 50% (на каждую цель необходимо не менее двух ракет). Осколочная боевая часть ЗРК "Patriot" модификаций PAC-1 и PAC-2 даже при попадании не способна уничтожить технологически устаревшие баллистические ракеты типа Р-17 или "Скад". Одна батарея ЗРК Patriot стоит около 600 миллионов долларов.

В военных конфликтах минувших лет комплекс Patriot проигрывает почти "всухую", даже когда с ним работают американские специалисты. По данным Пентагона, в январе 2020 года в Ираке потери от ракетных ударов Ирана составили более 100 американских военнослужащих. Сложно представить, что зарубежная военная база США совершенно не имеет системы ПВО. Мы наблюдаем технологическую деградацию. Возможности модернизации ЗРК Patriot исчерпаны, конструкция устарела концептуально.

Экс-директор Израильской организации по противоракетной обороне Узи Рубин объяснил фиаско американского ЗРК в Саудовской Аравии тем, что Patriot обнаруживает цели только над горизонтом, и "не видит" низколетящие. Рубин рекомендовал достойную альтернативу – российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь С-1", способный уничтожать любые низколетящие и даже наземные объекты. В Эр-Рияде прислушались и, несмотря на запреты США, активно обсуждают покупку российских ЗРПК, проверенных в Сирии. На рубежах обороны до 150 км конкурентов у "Панциря" нет (за исключением российского же комплекса ПВО С-350 "Витязь").

Государственный департамент США ранее одобрил поставку Саудовской Аравии систем THAAD (44 установки, 360 ракет и семь радаров) на сумму 15 миллиардов долларов. В один комплекс входят радар, шесть пусковых установок и 48 ракет. Приобретение безопасности не гарантирует.