Русские координаты Skyfall: зачем РФ ракета "Буревестник"

На Новой Земле готовится к испытаниям ракетный комплекс "Буревестник", новый запуск может состояться в первом полугодии 2021 года. Географическая точка позволяет проверить ракету на большой дальности, изделие 9М730 давно "на ходу". По данным источника в российской ракетостроительной отрасли, полигонные испытания ядерной энергоустановки завершены в январе 2019 года, подтверждены рабочие характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета. Высокую активность в точке испытаний "Буревестника" на архипелаге Новая Земля с августа 2020 года фиксируют и опубликованные CNN спутниковые снимки.

Президент РФ Владимир Путин заявлял о первом успешном пуске новейшей ракеты с ядерной энергоустановкой еще в конце 2017 года. А японское издание The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве сообщало, что "Буревестник" испытывали на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области с июня 2016 года. Выполнено более десяти пусков, и это технологическая революция (по классификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall, можно перевести как "падение небес", "разверзшиеся небеса").

Невидимый для радаров "Буревестник" можно засечь лишь со спутника и только в момент старта. Отследить и перехватить крылатую ракету в полете на высотах 50-100 метров практически невозможно. Неограниченная дальность и сверхмалые высоты "Буревестника" делают "прозрачными" и бесполезными все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО развитых стран.

По оценкам специалистов, новейшая крылатая ракета "Буревестник" будет принята на вооружение не ранее 2027 года, и ее боевой потенциал не учитывается в продленном до 5 февраля 2026 года российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Уникальная конструкция

Традиционная крылатая ракета представляет собой боеголовку (обычную или ядерную) с реактивным двигателем и ограниченным радиусом действия. К примеру, количество топлива на борту КР "Томагавк" позволяет пролететь до 2500 км. Ракета с ядерным двигателем способна, не оставляя следа, преодолеть десятки тысяч километров, много раз обогнуть планету в плотных слоях атмосферы.

Возможности "Буревестника" делают его оружием стратегического назначения. Применение обычных боеголовок "кругосветной" дальности нецелесообразно, хотя и возможно. Стратегические крылатые ракеты предназначены для уничтожения важных объектов противника с точными координатами. Для успешного поражения цели после длительного полета по сложной траектории на сверхбольшую дальность "Буревестнику" необходима комбинированная система управления и самонаведения на основе спутниковой и инерциальной навигации, а также коррекцией полета по рельефу местности. Крылатая ракета с ядерным двигателем способна заходить на цель по любой траектории – без ограничений (в масштабах планеты) и оставаться в воздухе несколько суток или месяцев в угрожаемый период.

Из открытых источников известно, что "Буревестник" – крылатая ракета наземного базирования, имеет планер с фюзеляжем характерной формы и соплами прямоточного двигателя по бортам, высокорасположенное крыло. "Буревестник" похож на изделие Х-101, только заметно крупнее всех крылатых аналогов воздушного и морского базирования (около 10 метров в длину). Испытательные пуски "Буревестника" осуществлялись из транспортно-пусковых контейнеров, с наземной установки.

Точные сведения о конструкции и характеристиках энергоустановки отсутствуют, но принцип действия позволяет исчислять вероятное время полета (на скоростях от 800 до 1000 км/час) сутками, месяцами, годами. Воздушно-реактивный (прямоточный) двигатель создан на основе сверхкомпактного ядерного реактора значительной мощности. После старта (за счет твердотопливных двигателей) ускорение и тяга поддерживаются поступающим через боковые сопла атмосферным воздухом, который нагревается до нескольких тысяч градусов в теплообменниках реактора и под большим давлением истекает через сопло. Надежная конструкция, без угроз экологии или кому-либо из добрых соседей по планете.

"Буревестник" – инструмент сдерживания, оружие возмездия. И фантастическая идея, которую удалось воплотить в металле и отправить в полет только России. Заметим, в США с середины прошлого века безуспешно пытались сделать нечто подобное (проекты Nuclear Energy for the Propulsion of Aircraft, Atomic Energy Commission, Aircraft Nuclear Propulsion).

Система безопасности

Неуловимый "Буревестник" устроен таким образом, что о его применении противник сможет узнать только в режиме онлайн, когда вдруг исчезнет один из крупных военных объектов или мегаполисов. Вероятный агрессор десять раз подумает, стоит ли "дергать медведя за усы". Таким образом, новая крылатая ракета сделает мир прочнее.

Вашингтон обеспокоен российскими перспективными системами вооружений стратегической дальности. И неслучайно новая администрация президента Джозефа Байдена столь оперативно пошла на продление Договора СНВ-3 (единственный действующий договор между РФ и США об ограничении вооружений), без каких-то невыполнимых условий. Мириться лучше со знакомым злом, а это лимитированные для каждой из сторон: 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. На сегодня механизм контроля не разрушен, и это хорошо. В перспективе просматриваются разные варианты развития системы безопасности. Будущие соглашения РФ и США о стратегической стабильности могут охватить противоракетную оборону, высокоточные вооружения в неядерном оснащении, кибервооружения, и вооружения в космосе.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов 27 января заявил, что новые виды стратегических ядерных вооружений могут быть включены в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в ходе дальнейших переговоров. С другой стороны, военные эксперты считают, что Россия может "пожертвовать" гиперзвуковой системой "Авангард", но никогда не втиснет в договор все новейшее, гиперзвуковое и тактическое ядерное оружие. Как бы то ни было, в списке для "компромиссов" вряд ли когда-нибудь окажется "Буревестник".

Переоценивать продление Договора СНВ-3 не стоит, перспективы взаимоотношений Москвы и Вашингтона неоднозначны. Продлевая договор, американцы ничего не теряют и в дальнейшем могут изменить свою позицию, оперативно выйти из СНВ-3 по пункту 3 статьи ХIV документа. Вашингтон официально в различных докладах и программах именует Россию военным противником и врагом Соединенных Штатов. Страны НАТО готовятся дать отпор неким "агрессивным действиям России", продолжают "игру без правил", которая, по мнению президента РФ Владимира Путина, "критически повышает риски одностороннего применения военной силы" и "умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете". В этих неблагоприятных условиях порох надо держать сухим, а "Буревестники" и "Посейдоны" – готовыми к старту.

