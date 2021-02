Навальный убил протест

Автор РИА Новости считает, что итоги бурной активности последних двух недель оказались неутешительны для Алексея Навального:

— скандал о "дворце Путина" мгновенно схлопнулся раскрытием информации о реальном статусе объекта (гостиница премиум-класса) и его бенефициаре (Аркадий Ротенберг), а также показом истинного состояния, в котором находится будущий отель (начальная стадия ремонта);

— за разнообразные — и очевидные — нарушения закона практически все руководство ФБК* одним махом оказалось в зоне пристального внимания правоохранительных органов, преимущественно внимание выразилось в форме заключения под стражу или домашнего ареста;

— беспорядки, на ровном месте устроенные оппозиционными активистами в прошлую субботу в Москве, Владивостоке и ряде других городов, оттолкнули от навальнистов многих до того симпатизировавших им людей;

— зато поведение правоохранителей, действовавших корректно, несмотря на вопиющие провокации и насилие по отношению к ним, вызвало широкую общественную поддержку.

Россия особенно высоко оценила сдержанность своих силовиков на фоне их западных коллег, которые совершенно не церемонятся с протестующими на многочисленных акциях, будоражащих сейчас Европу. Единственный эксцесс, когда в Петербурге омоновец ударил женщину, попытавшуюся преградить ему путь при конвоировании задержанного, оказался урегулирован прямо-таки безупречным образом.

Однако лидерам антигосударственной оппозиции показалось мало, что абсолютное большинство сограждан уже и так на них косо смотрят: за историю с "Новичком", в которой откровенно торчат уши западных спецслужб; за циничную эксплуатацию детей в попытках их вовлечь в несанкционированные мероприятия; за дичайший и элементарно разоблачаемый фейк с "дворцом Путина"; за насилие и грубые провокации в отношении полицейских; за предательство собственных сторонников, вопреки обещаниям постоянно остающихся один на один с законом, к нарушению которого их подталкивают "старшие товарищи".

Вчерашний день пополнил впечатляющую коллекцию еще одной новостью: ФБК* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против 35 человек, включая "восемь высокопоставленных россиян, близких к президенту России".

Не то чтобы это стало сенсацией: события последних месяцев не оставили сомнений, что организация вполне заслуженно находится в статусе иностранного агента. Но все-таки открытая ориентация на зарубежную державу силы, которая позиционирует себя как главного борца за Россию будущего, просто неприемлема — даже для большинства людей, чьи взгляды можно назвать оппозиционными.

Потому что это уже не политическая борьба, а измена Родине.

Последствия оказались вполне закономерными: Алексей Навальный и его организация прямо сейчас терпят крах, теряя остатки репутации и общественного влияния. Сегодняшние мероприятия со снизившейся в разы (если не на порядок) численностью участников наглядно об этом свидетельствуют.