От новых реалий на Южном Кавказе Грузия не пострадает – взгляд из Баку

Какие перспективы и проекты ждут в этом году азербайджано-грузинские отношения, и какие болезненные вопросы стороны просто обязаны урегулировать мирным путем диалога – эти и другие темы обсудили ведущие эксперты Азербайджана

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik, Александра Зуева. В будущем Грузия, Азербайджан и Армения должны обеспечить прогресс и стабильность на Южном Кавказе. Об этом на днях заявила в интервью грузинский президент Саломе Зурабишвили.

О том, какими из Баку видятся азербайджано-грузинские отношения, Sputnik Грузия поинтересовался у азербайджанских политологов.

Грузия и новые реалии на Южном Кавказе

Так, глава бакинского клуба политологов Заур Мамедов убежден, что отношения Азербайджана и Грузии находятся на высоком уровне. В последние годы обе страны успешно реализовали такие глобальные проекты, как газопроводы TANAP, TAP и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

photo: Sputnik / Irade JELIL Азербайджанский политолог Заур Мамедов

По его словам, Азербайджан важен для Грузии в экономическом плане. В частности, 2020 год показал, что, несмотря на пандемию, Азербайджан продолжает оставаться одним из крупнейших инвесторов в экономике Грузии.

Нынешний период – это начало новой геополитической эпохи на Южном Кавказе. Если в прежние годы в регионе работала геополитическая схема – Азербайджан, Грузия и Турция, то теперь создается новая геополитическая и геоэкономическая атмосфера. Предстоящее открытие дороги через армянский Мегри обещает начало активной торговли от Китая до Европы, отметил собеседник Sputnik Грузия.

"Но это не означает, что Грузия потеряет свой транзитный статус. Я уверен, что Баку и Тбилиси впереди ждут новые масштабные проекты. Особенно, в плане транзита энергоресурсов", – считает он.

Мамедов убежден, стабильный мир на Южном Кавказе благоприятно скажется как на Грузии, так и на азербайджано-грузинских отношениях. Да и в целом, страны региона получат возможность не только еще более активизировать отношения друг с другом, но и активно развивать отношения с государствами, граничащими с регионом – Россия, Иран, Турция.

В свою очередь, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов назвал 2020 год – непростым для азербайджано-грузинских отношений. И тут дело не только в пандемии. Имели место и попытки внешних сил рассорить Азербайджан и Грузию, создать напряжение в их отношениях.

Sputnik / Murad Orujov Историк и блогер Ризван Гусейнов

"Однако сделать это оказалось не так легко, и попытки провокаторов не принесли им никаких плодов", – подчеркнул он.

Что же до будущего этих отношений, тут Гусейнов убежден – события, которые произошли осенью 2020 года – вторая карабахская война – во многом поменяли геополитический расклад на Южном Кавказе: открыли новые возможности для региона, фактически, привели к его разблокировке.

Все это, по мнению директора Центра, несет в себе большой потенциал и дает возможность реализовать дополнительные транспортные и энерготранзитные проекты.

"Однако это вовсе не снижает роли и потенциала тех транзитных путей, которые уже имеются через Азербайджан и Грузию с выходом на Турцию. У этих проектов своя нагрузка и свои цели", – уверен собеседник Sputnik Грузия.

Грузинские бизнесмены найдут свою нишу

Экономическую сторону вопроса затронул и политолог Ильгар Велизаде. По его словам, пандемия отразилась как на мировой торговле в целом, так и на показателях товарооборота Азербайджана и Грузии, в частности.

По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение товарооборота. Уже сейчас можно говорить о потери приблизительно 200 тысяч долларов: если в 2019 году он составлял около 1 миллиарда долларов, то, по итогам 2020 года, лишь около 800 миллионов долларов, отметил он.

"Но, по большому счету, это не так страшно, если учесть, что по всему миру идет снижение деловой активности, что, естественно, не может не сказываться на товарообороте", – считает собеседник эксперт.

В будущем, по мнению Велизаде, многое будет зависеть от того, какими темпами будут восстанавливаться национальные хозяйства в постпандемический период и на какие сферы теперь придется наибольшая активность.

Однако уже сейчас, с учетом завершения второй Карабахской войны, можно говорить о возможной кооперации азербайджанских и грузинских бизнесменов на новом уровне. В частности, речь идет о восстановлении освобожденных Азербайджаном территорий и привлечении к этим работам грузинских бизнесменов и предприятий, отметил политолог.

© photo: Sputnik / Murad Orudzhev Ильгар Велизаде, политолог

"Новые реалии в регионе также предусматривают разблокировку путей сообщения и коммуникаций. И хотя сейчас многие грузинские эксперты говорят о том, что разблокировка региона негативно скажется на Баку-Тбилиси-Карс – это не так", – подчеркнул он.

Во-первых, строительство новых транзитных путей займет определенное время – около 5-6 лет как минимум. Во-вторых, БТК оправдан своей довольно серьезной пропускной способностью и доведенной до международных стандартов инфраструктурой, пояснил собеседник Sputnik Грузия.

Велизаде также считает, что сегодня вырисовываются перспективы общего рынка как со странами Южного Кавказа, так и с приграничными государствами, на котором грузинские предприниматели непременно найдут свою нишу. Причем, Тбилиси даже может стать естественным посредником налаживания деловой кооперации в регионе.

В то же время Баку и Тбилиси продолжают рассматривать реализацию новых перспективных проектов. В частности, в сфере энергетики. Например, строительство линии электропередачи, соединяющей две страны. Также не исключены новые проекты в области информационно-коммуникационных технологий, отметил политолог.

"Кроме этого, обе страны участвуют в реализации такого крупного проекта, как "Один пояс – один путь", что стимулирует их двухстороннее сотрудничество и, в частности, рост транзитных перевозок", – добавил он.

Баку и Тбилиси не поведутся на провокации

Что же до болезненной тема монастырского комплекса Давид-Гареджи и несогласованного участка границы, то, по мнению главы бакинского клуба политологов Заура Мамедова, эти вопросы не являются серьезной проблемой в азербайджано-грузинских отношениях.

Грузия и Азербайджан никогда не конфликтовали между собой. Эти вопросы решаемы путем диалога и взаимных компромиссов. В ближайшие годы они будут разрешены в позитивном русле, убежден политолог.

"Да, некоторые силы в недавнем прошлом пытались этим вопросом манипулировать, чтобы испортить отношения между Азербайджаном и Грузией. Но, к счастью, азербайджанские и грузинские власти на провокации не поддались, и продолжают решать проблемы путем диалога", – отметил он.

Согласен с мнением Мамедова и директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, который уверен – тема монастыря не может повредить азербайджано-грузинским отношениям.

Азербайджан и Грузия рано или поздно найдут возможность решить этот вопрос. И вряд ли когда-нибудь пойдут на поводу у ангажированных групп, которые пытаются через разжигание конфликта вокруг монастыря нанести вред отношениям двух стран, подчеркнул он.

"У Баку к Тбилиси нет никаких претензий. Азербайджанская сторона всегда готова к диалогу: готова обсуждать и решать все имеющиеся вопросы", – заключил собеседник Sputnik Грузия.

Политолог Ильгар Велизаде, в свою очередь, призвал не политизировать чрезмерно вопрос монастыря и согласования границы.

"К сожалению, такие попытки некоторыми силами предпринимаются и это мешает процессу согласования подходов к решению этой проблемы", – отметил он.

Тем более, что такие проблемы не новы, они существуют в различных странах: даже у государств Европейского Союза есть между собой трения по поводу границ. Например, Италия и Франция периодически возобновляют спор по поводу приграничных прав на горе Монблан, заметил собеседник эксперт.

Этот вопрос должен быть выведен в отдельный пункт двусторонних отношений. Его решение может приобрести затяжной характер, но при этом он никак не будет влиять на двусторонние связи Азербайджана и Грузии, заключил политолог.