Перезагружаться будем? Пекин шлет сигналы Вашингтону

Заметим, Китай играет по всем правилам международной дипломатии, тщательно взвешивая тонкости. Выступал Ян Цзечи, член политбюро правящей партии и глава офиса по международным делам ЦК этой партии. Ян — не министр иностранных дел (тот — исполнитель), а начальник министра Ван И. Но, с другой стороны, Ян обращался к Национальному комитету по отношениям США — КНР, в котором выступают и иностранцы (например, архитектор прежних отношений двух стран Генри Киссинджер). То есть речь о не вполне официальном, но очень серьезном призыве — дословно — к "возврату на курс разумных и устойчивых отношений". Примерно ко временам, допустим, демократа Барака Обамы, у которого нынешний президент Джо Байден был вице-президентом, пишет автор РИА Новости.

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Что конкретно для этого нужно сделать: список, вообще-то, длинноват, хотя вполне соответствует перечню акций прежней администрации, которые следует просто отменить. Для начала — "Китай нужно видеть таким, какой он есть". То есть прекратить изображать его коммунистической диктатурой, угрожающей своему и прочим народам, а попросту начать говорить про эту страну правду.

Далее — надо перестать "видеть Китай как главного стратегического конкурента, даже противника", поскольку тут прежняя администрация была "исторически, фундаментально и стратегически неправа".

О частностях: Америке следует не политизировать торговлю, не мешать гражданским обществам вести диалог, то есть нужно прекратить преследовать китайских студентов в США и заново открыть культурные представительства (институты Конфуция). А также перестать вмешиваться в дела Тайваня, Гонконга, Тибета и Синьцзяна.

Это не полный список необходимого для перезагрузки, но у него есть особенности. Первое: вместо Китая тут легко вставить Россию, поменяв некоторую конкретику. И второе: действительно, без отказа от всех этих и еще многих "инициатив" администрации Трампа нормальные отношения США с Пекином (или Москвой) невозможны. При этом у Соединенных Штатов нет шансов ответить своим списком претензий, потому что как Китай, так и Россия не подвергали отношения с США такой бомбардировке, как это делала сама Америка с ними, в том числе и при Обаме. То есть перезагрузка, возврат к нормальности не может быть двусторонним движением. Даже если кому-то очень захочется его таковым изобразить. Ссорилась одна сторона, другая не делала для этой ссоры ровно ничего.

Китайские комментарии к выступлению Яна довольно мрачные. От "это Вашингтон должен сделать первый шаг к примирению" до "в Вашингтоне установился консенсус, что прежнюю политику надо продолжать". Имеется в виду консенсус двухпартийный — уникальный случай по сегодняшним временам.

Отмечают, что новый госсекретарь Энтони Блинкен успел уже назвать Китай "самым значительным вызовом" для его страны, а также то, что на ключевые дипломатические посты назначаются личности, неприятные Пекину. Но можно и по-другому: нет голосов, которые прямо и открыто признали бы, что конфронтация с Пекином или Москвой была ошибкой, навредившей прежде всего самой Америке.

Здесь следует напомнить, что за четыре года правления республиканцев появилось несколько статей о внешней политике демократов, написанных или подписанных всеми ключевыми персонажами таковых, начиная с Джо Байдена. И единственная запоминающаяся мысль там — что конфронтацию с этими и еще множеством государств надо вести вместе с союзниками, а Дональд Трамп пытался это делать в одиночку, на чем и погорел.

В итоге общая ситуация для США такая: страна погрузилась в самый страшный внутренний кризис с 60-х годов XIX века, то есть с Гражданской войны. К чему приведет попытка демократов развязать тотальный террор против половины населения страны, не согласной с другой половиной почти ни в чем, — неизвестно, и главный фактор здесь временной: в идеале на восстановление общества и политической системы уйдет... десять лет? Двадцать? К тому же пока и представить себе трудно, каким будет восстановление экономики после "вирусного" кризиса, и не забудем про экономику союзников США. Неясно, кто будет править Америкой и другими странами через год, два и далее, хотя есть подозрения, что нынешняя верхушка не удержится почти нигде.

И в этой ситуации слышны голоса лишь тех, кто продолжает утверждать, что нужно вернуться к "настоящей" (по стилю и содержанию) американской внешней политике то ли четырехлетней давности, то ли вообще в 90-е годы прошлого века. Ну, или к точно так же провалившейся политике прошлого, к примеру, года. То есть существует ощущение, что говорить с нынешней Америкой не о чем и беседовать там не с кем. Максимум, чего от них сейчас можно ожидать, это фальшивой имитации той самой, "настоящей" американской внешней политики (грозной и наглой) — с истинной целью не дать никому отгрызать куски мяса у раненого зверя.

И наконец, пару слов об унылой страшилке, упорно вбрасываемой в российское массовое сознание, — насчет того, что наш великий друг Китай в любой момент продаст нас, заново подружившись с американцами. С демократической командой у Пекина якобы есть давние связи — да вот и команда Трампа только об этом и говорила, присвоив нынешнему президенту кличку Пекинский Джо. Кстати, и в самом Китае такие мнения часто звучали. Как минимум — что хуже, чем при Трампе, быть не может, а ведь Трамп симпатичен многим русским... Публика, которая нас пугала "изменой китайцев", заодно традиционно подсказывала — измените им сами, подружитесь с Западом, для чего следует (тут шел длинный список подсказок по части полной смены курса)...

Сейчас мы видим пока что полную неспособность Америки разобраться с тем, сможет ли она вернуться к нормальным отношениям с Пекином или Москвой, вместе или поодиночке. Но вспомним, как было, к примеру, при Обаме, когда у Китая с США все шло неплохо: мы очень от этого страдали, мы имели проблемы с Пекином? Вроде бы нет. И сейчас не возражали бы, если бы кто-то в США всерьез воспринял "меморандум Ян Цзечи" и начал строить новую нормальность с Китаем.

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