Если еще пару лет назад истерики Запада про "медиащупальца Кремля" виделись некоей игрой, то сейчас становится очевидным, что истерики эти - вполне искренние, а угроза - вовсе не иллюзорная

В связи с последними событиями на медиафронтах – прекращение трансляции российских телеканалов в Латвии и закрытие трех оппозиционных (они же "пророссийские") телеканалов на Украине – вспоминается анекдот, бывший популярным в середине 2010-х. В нем пара русских танкистов, попивая кофе в бистро на Елисейских полях, с сожалением констатируют, что информационную войну Россия все-таки проиграла, пишет международный обозреватель Sputnik.

Любая по-настоящему хорошая шутка очень точно отражает реальность. Процитированного анекдота это в полной мере касается, поскольку работа в информационном поле – особенно на международном уровне – традиционно никогда не была сильной стороной России. Разгромное поражение СССР в медиасоставляющей холодной войны просто максимально ярко подсветило данное обстоятельство: ну не наше это!

Оттого и активнейшую борьбу, которую Запад начал несколько лет назад против российской пропаганды – будь то СМИ иновещания или мифические русские интернет-тролли – в России все это время воспринимали с долей недоумения и как часть какой-то не до конца понятной нам западной внутриполитической игры. При всем уважении к коллегам из Sputnik и RT, было очевидно, что российские ресурсы вряд ли могут тягаться по влиянию с глобальным медиамейнстримом.

И подразумевалось, что политики и руководство западных стран, уж конечно, не могут этого не понимать. Соответственно, их истерики про "медиащупальца Кремля" виделись некоей игрой, целью которой является прикрытие совсем иной – настоящей – повестки.

Спустя несколько считаных лет становится очевидным, что истерики эти были и есть по большей части вполне искренними. Просто европейский и американский истеблишмент оценивал и оценивает степень угрозы для себя не по силе российских медиа, а по нарастающей слабости своих собственных. А проблемы западных СМИ ныне достигли такого масштаба, что они стали всем видны невооруженным глазом.

Планета завороженно наблюдает, как самые влиятельные и респектабельные издания Европы и США на глазах превратились в ухудшенную версию газеты "Правда" 1982 года, где запрещены даже намеки на открытую дискуссию или отклонение от "единственно верного учения". И ладно, когда это касается России, Китая и прочих геополитических оппонентов Запада. Но в первую очередь вся эта пропагандистская машина ориентирована на внутренние темы и идеологическую промывку внутренней же аудитории.

Однако получается все хуже. Социологи бьют тревогу, фиксируя рекордно низкие уровни доверия к своим СМИ среди западной аудитории. Сами издания плачутся, жалуясь на падающие цифры подписок, читателей и зрителей.

Но как будто и этого мало. И вот уже по интернету прокатилась такая волна зачистки носителей неугодных взглядов (трампистов, консерваторов и прочих "отщепенцев"), что остается только диву даваться, что с собой творит цивилизация, подарившая миру великий – без преувеличения и ерничества – феномен свободы слова.

На подобном фоне Запад может сколь угодно громко продолжать вещать о "пропаганде Кремля" и "беспощадной российской цензуре" – но желаемого эффекта это все равно не даст. Особенно это касается людей, которые за рубежом сами читают и смотрят российские СМИ, даже если их взгляды никак нельзя назвать пророссийскими. Они собственными глазами видят, что в России благополучно существуют радикальные в своей оппозиционности издания, а государственные СМИ спокойно освещают любые, считающиеся вроде как "недопустимыми" и "неудобными" для российских властей темы.

ГосСМИ критики, конечно, яростно обвиняют в цензуре, хотя на самом деле речь идет о банальной редакционной политике, которая есть у абсолютно любого издания.

Но вот чего российским медиа никак нельзя поставить в упрек, так это замалчивания каких-то вопросов или проблем – в отличие от New York Times, Washington Post, CNN, BBC, Guardian и прочих медиагуру "свободного мира", которые в последнее время демонстрируют поразительную избирательность и слепоту при выборе тем для освещения. Подчеркнутое игнорирование ими скандала с Хантером Байденом, сыном тогда еще кандидата в президенты США, было крайне показательным.

На фоне быстро проседающей эффективности собственных медиа российские (или симпатизирующие России) СМИ превращаются для Запада в вовсе не надуманную и не иллюзорную угрозу. И, разумеется, в зоне особого риска для него оказываются территории, вроде как относящиеся к его зоне влияния, но где значительная часть населения владеет русским языком.

Так что, не имея возможности честно выиграть в состязании двух информационных потоков, Запад теперь содействует простому отключению конкурента. В Латвии это было оформлено в виде бизнес-решения, а на Украине случился и вовсе правовой нонсенс в форме введения санкций против собственного гражданина. Ну а то, что США и Великобритания поддержали данный шаг Киева: так чего уж им стесняться после того, во что они превратили собственные СМИ?

Да и логика понятна: нет конкурента – нет проблемы.

Вот только несколько десятилетий тому назад именно таким подходом руководствовались советские власти, глуша западные "голоса". Что характерно, СССР это не только не помогло, а наоборот, внесло свою лепту в ожидавшую его катастрофу.

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