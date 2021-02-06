Война против Грузии и побежденный Тамарой Абу-Бекр

Грузия эпохи царицы Тамар была, можно сказать, своего рода содружеством. Если Давид Агмашенебели завоеванные территории подчинял непосредственно царскому трону, то Тамар довольствовалась тем, что негрузинские ханства и царства становились сателлитами. А это подразумевало двусторонние обязательства – Грузия становилась гарантом территориальной неприкосновенности сателлитной страны, а последняя, взамен определенной суммы, сохраняла государственность и даже определенную независимость.

Например, Шарван – наряду сo многими другими, он входил в протекторат грузинского царя, последний же был обязан обеспечивать его безопасность. Соответственно, когда со стороны Ирана ему стала угрожать серьезная опасность, царица Тамар, которая всегда четко выполняла обязательства, вмешалась в конфликт.

А дело было так. В Персии и Ираке между атабагом Музапером Ад-Дин Кызыл-Арсланом и султаном иранских сельджуков Тургулом III разгорелась вражда. Атабаг одолел султана, но его убили, и теперь война развязалась между его преемниками.

Победа в борьбе за первенство досталась усыновленному Кызыл-Арсланом Абу-Бекру Бин Мухаммеду Пехлевану, который сначала нанес поражение старшему брату Хутлу Инанчи и захватил его владения, а затем расправился с правителем Ирана и Гелакуни – Амир-Мирансом.

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Последний успел бежать с племянником Георгия III Агсартаном к Шарван-Шаху, который принял его с большими почестями и отдал за него свою дочь. Однако Абу-Берк напал и на Шарван, разорив страну, а зять с тестем спаслись бегством и на сей раз за помощью обратились к Тамар.

Агсартан, Амир-Миран и их спутники в Тифлисе были приняты с почестями. Всю неделю, оказывается, в их честь проводились охота и прочие развлекательные мероприятия. Но грузинский царский двор не ограничился лишь развлечениями – параллельно всему этому велась активная военная подготовка.

Собранная за 10 дней грузинская военная сила настолько восхитила прибывших за помощью, что они предложили Тамар пойти в поход на Иран и сделать там царем Амир-Мирана. Взамен пообещали союзничество и передачу в дар больших территорий огромного владения илдегизов.

Подготовка военных сил грузин стала известна Абу-Бекру. И он тоже стал собирать рать. Помимо соседних Грузии мусульманских султанов и эмиров, к нему присоединился багдадский халиф Аль-Насир, который для похода пожертвовал много золота и серебра, и призвал мусульманский мир к началу "священной войны" против Грузии.

К войску Абу-Бекра присоединились египетский султан и его вассалы, а также ближневосточные мусульмане. Вскоре атабаг собрал многочисленное войско и двинулся на Грузию.

Наступил день битвы – 2 июня 1195 года. Тамар вынесла перед войском животворящий крест, благословила воинов и, попросив у Господа покровительства, направилась к Шамкори, где стоял Абу-Берк с войском.

Лазутчики доложили Давиду Сослану о многочисленности врага, и тот поделил войско надвое. Сравнительно малую часть возглавил Закариа Мхаргрдзели, который немедленно отдал приказ атаковать городские ворота. Сам же Давид Сослан возглавил вторую, более многочисленную часть войска, обошел Шамкори, пересек реку и расположился с тыла.

В тот момент, когда победа в кровопролитном бою у крепостных ворот стала склоняться в сторону мусульман, а Закариа уже начал подумывать об отступлении, в сражение вступил Давид Сослан с основным войском. Враг растерялся и запаниковал.

Для Абу-Бекра такой маневр грузин стал неожиданностью, и ошарашенные мусульмане, попавшие в окружение, попытались бежать, чтобы спастись. Но грузины отрезали им путь к Бандза и Гелакуни.

По словам летописца, грузины "словно кур отлавливали великих эмиров и султанов, пришедших, чтобы поставить Грузию на колени, и за бороды тащили их к царю Давиду".

Абу-Берку все же удалось прорвать кольцо, и через Баилакан и Нахчеван он бежал в Тавриз.

И в заключение. Шарван-Шах Агсартан, не согласовав с грузинским царем, принял Амир-Мирана при своем дворе и породнился с ним, тем самым втянув Грузию в войну с Абу-Бекром. При другом монархе за такой произвол Шарван-Шах был бы строго наказан, но к его счастью, бесконечно милосердная Тамар была царицей, которая дорожила своими вассалами так же, как собственными соотечественниками.