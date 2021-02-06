Сборные Грузии и России по регби на зимней переэкзаменовке

Долгожданный, дважды отложенный матч регбийных сборных Грузии и России в конце концов все-таки состоится. 7 февраля, в 15:00 португальский рефери даст сигнал началу встречи, которая состоится на стадионе имени Михаила Месхи.

Почему матч состоится с третьей попытки? Причина "общечеловеческая" – пандемия коронавируса. К сведению читателя, это матч последнего тура чемпионата Rugby Europe 2020 года! Сначала матч должен был состояться в марте прошлого года, но за два дня до игры, организация, заправляющая континентальным регби, объявила о недопуске зрителей на трибуны "Динамо-Арены", а ведь к тому времени было продано порядка 40 тысяч билетов.

Это решение было болезненно воспринято болельщиками, но через сутки всех ожидало еще большее разочарование – Rugby Europe и вовсе отменило матч, заявив, что игры последнего тура откладываются на неопределенный срок...

Позже, в результате долгих раздумий, главы европейского регби решили воспользоваться вторым уик-эндом осеннего сезона тестовых матчей и назначили последний тур, в котором, кстати, должны были состояться также два других матча чемпионата, на воскресенье, 31 октября. Как известно, это была дата проведения парламентских выборов в Грузии, поэтому наш Союз обратился в Rugby Europe с просьбой о переносе встречи, просьба была удовлетворена и новой датой было объявлено 1 ноября.

Казалось, все шло по плану, но опять в последний момент из главного офиса европейского регби пришла директива об отмене всего тура, причиной была названа обостренная пандемическая ситуация в Румынии и Испании, но т. к. тур должен был состояться в один день, решение коснулось всех матчей. На этот раз российские "Медведи" избежали бесполезного визита в столицу Грузии, хотя и готовились к игре в Сочи.

И наконец, третьей датой выбрано 7 февраля, но туру вновь не суждено состояться полностью – бельгийцы отказались ехать в Бухарест и остались на дне таблицы, хотя и сумели по ходу турнира сенсационно обыграть тех же россиян – 38:12. Однако, как бы то ни было, демарш сборной Бельгии и засчитанное ей техническое поражение убили последнюю интригу прошлогоднего первенства, поскольку "Борджгалоснеби" завоевали свой 12-й чемпионский титул еще до матча со сборной России.

Вот и все, что касалось пути к воскресному матчу, который плавно переехал с грандиозной по региональным меркам "Динамо-Арены" на более скромный, но привычный регбистам стадион в Ваке, носящий имя великого футболиста, хотя вполне мог состояться и на "Авчала", поскольку зрителей на матч в любом случае не допустят, к тому же эта арена принадлежит Союзу регби Грузии, а за аренду "Месхи" придется платить футбольной Федерации определенную сумму.

История противостояния

После распада СССР регби в России дольше продержался на прежнем уровне, а в Грузии, обескровленной войнами и жесточайшим экономическим кризисом, игра овальным мячом держалась лишь усилиями энтузиастов, а ведь три последних советских первенства выиграла кутаисская "Аиа"...

Первая встреча независимых сборных Грузии и России состоялась 25 мая 1993 года под эгидой отборочного цикла Кубка мира-1993. Игра прошла в польском городе Сопот и победу в ней одержала российская сборная – 15:9. Кто бы мог подумать, что эта победа окажется единственной на последующие почти 28 лет?!

После того "Медведи" лишь только раз избежали поражения во встрече со стремительно росшими грузинами – в 2002 году в Тбилиси добились ничьей. До и после того памятного матча, победа над Грузией и по сей день остается несбыточной мечтой уже для многих поколений российских регбистов. Историческое соотношение сил – 1 победа сборной России, 1 ничья и 21 победа "Лелос".

Грузии не до экспериментов

Именно такое заявление сделал наставник "Лелос" Леван Маисашвили недели за две до матча, заметив, что несмотря на огромное историческое преимущество, встречи с "Медведями" носят традиционно принципиальный характер. Этим и объяснялось желание тренера собрать сильнейшую команду.

Однако многие французские клубы отказались отпускать своих грузинских звезд, поскольку и им предстоит играть отложенные матчи. Так "Лелос" недосчитались Михеила Нариашвили, Левана Чилачава, Котэ Микаутадзе, Гурама Гогичашвили...

К радости поклонников сборной России, Маисашвили на предматчевые сборы вызвал 36 человек, 10 из которых ранее никогда не примеряли регбийки цвета вина. Это было воспринято прямым шансом россиян на победу, однако когда Леван опубликовал заявку на матч, эти настроения вернулись к исходной позиции. Среди 23-х участников предстоящего матча лишь один новобранец – Гиорги Нуцубидзе.

Это 22-летний столб, умеющий играть и слева, и справа. Нуцубидзе успешно играет за французский "Биарриц" и в прошлом сезоне был признан подающим самые большие надежды молодым столбом во французской лиге Про Д2.

Остальные известные широкой публике игроки – капитан команды Мераб Шарикадзе, Зураб Жваниа, вернувшийся в сборную после долгой паузы, Шалва Мамукашвили из английского "Лестера", Васил Лобжанидзе, пользующийся авторитетом в одной из сильнейших лиг мира Топ-14... Это значит, что "Лелос" будут биться по максимуму, несмотря на то, что матч не имеет абсолютно никакого практического значения.

Состав сборной Грузии на матч со сборной России:

1. Зураб Жваниа, 2. Шалва Мамукашвили, 3. Бека Гигашвили, 4. Лаша Джаиани, 5. Гиорги Джавахиа, 6. Михеил Гачечиладзе, 7. Бека Сагинадзе, 8. Торнике Джалагониа, 9. Васил Лобжанидзе, 10. Тедо Абжандадзе, 11. Мириан Модебадзе, 12. Мераб Шарикадзе, 13. Тамаз Мчедлидзе, 14. Акаки Табуцадзе, 15. Давит Ниниашвили.

Резерв: 16. Гиорги Чкоидзе, 17. Гиорги Нуцубидзе, 18. Гиорги Меликидзе, 19. Давит Гигаури, 20. Гиорги Тхилаишвили, 21. Гела Апрасидзе, 22. Лаша Хмаладзе, 23. Деме Тапладзе.

"Если победим Грузию, хочу встретиться с Путиным"

А это – заявление валлийского наставника сборной России Лина Джонса. Опытный специалист добавил: "Пусть президент даст мне звание героя, как Гагарину". Это, казалось бы, шутливое заявление на самом деле недалеко от истины. Кому как не Джонсу понимать, что в регби сенсации случаются пару раз за десяток лет и сборной России попросту никак не может хватить человеческих ресурсов на конкуренцию с грузинами, давно переросшими чемпионат Европы. Тем более, что в нынешнем составе "Медведей" нет самых классных российских игроков – Валерия Морозова, играющего в Англии за "Сейл Шаркс", и Андрея Острикова, защищающего цвета французского "Гренобля".

У России наполовину новая команда, никогда не игравшая вместе. Мы это уже видели прошлой осенью в матчах Грузии с Шотландией и Англией, это же не футбол, где Месси в одиночку может выиграть игру. Именно об этом говорил наш старый знакомый, экс-наставник россиян Николай Неруш. По его мнению, кроме превосходства в классе, грузины находятся в несравненно лучших кондициях, поскольку их "иностранная" часть" играет в Англии и Франции на высоком уровне, к тому же в Грузии не прекращаясь идет внутренний чемпионат, в то время как российские регбисты находятся без игровой практики аж с октября прошлого года.

Остальное покажет матч. Как говорят в Грузии: вот вам поле, вот вам мяч...

Состав сборной России на матч со сборной Грузии:

1. Евгений Мишечкин, 2. Шамиль Магомедов, 3. Кирилл Готовцев, 4. Герман Силенко, 5. Богдан Федотко, 6. Никита Вавилин, 7. Тагир Гаджиев, 8. Виктор Гресев, 9. Константин Узунов, 10. Рамиль Гайсин, 11. Василий Артемьев, 12. Кирилл Голосницкий, 13. Люк Брока, 14. Андрей Карзанов, 15. Герман Давыдов.

Резерв: 16. Станислав Сельский, 17. Алексей Скобиола, 18. Владимир Подрезов, 19. Евгений Елгин, 20. Владимир Перестяк, 21. Александр Белослудцев, 22. Александр Будыченко, 23. Хетаг Дзобелов.