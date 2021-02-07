Российский танк "Армата" получил "загранпаспорт": куда поедет?

Единственный в мире танк третьего послевоенного поколения впервые представят широкому кругу иностранных специалистов на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби 21 – 25 февраля, пишет военный обозреватель

Новейший российский танк Т-14 "Армата" завершил испытания и в ближайшее время начнет завоевывать мировой рынок высокотехнологичных вооружений.

Единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата" впервые представят широкому кругу иностранных специалистов на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби 21 – 25 февраля. Этот зарубежный "прорыв" означает, что длительный период государственных испытаний успешно завершен, недостатки устранены, концерн "Уралвагонзавод" готов к массовому серийному производству. Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил о переговорах с иностранными партнерами по поставкам Т-14.

Новейший танк "Армата" предназначен для ведения боя на передовом рубеже, в непосредственном соприкосновении с противником, и способен на прорыв эшелонированной обороны во взаимодействии с пехотой. В военных конфликтах разной интенсивности Т-14 может эффективно поддерживать наступление мотострелковых подразделений, уничтожать боевую технику и живую силу противника на открытой местности и в укрытиях. В боевых условиях на сирийской земле и в суровой Арктике танк подтвердил высокую эффективность (в температурном диапазоне от –50 до +50 градусов Цельсия).

Ранее российский Т-14 признан лучшим в мире из 12 бронемашин самых развитых государств, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2.

Минобороны РФ планирует закупать ежегодно около 200 танков "Армата", поставки начнутся в 2021 году, общая потребность определена в 2300 машин. Вооруженные силы России сегодня имеют самый большой в мире танковый парк – 13 тысяч машин, почти на 7 тысяч танков больше, чем у Пентагона. Однако и защищаемая сухопутными войсками территория РФ примерно в два раза больше площади США, а российский опыт танкостроения уникален не только количественными показателями.

Экспортные перспективы

"Армата" – воплощение концепции производства меньшего количества высокотехнологичных, более эффективных, оснащенных самой современной техникой и дорогих машин.

Цена одного Т-14 – около $7 млн, и подойдет оборонному бюджету не каждой страны. Такой ценник формируется значительным циклом испытаний и модернизации (с ростом объемов производства "тариф" станет "демократичнее").

Разработки современных образцов вооружения настолько затратны, что многие развитые государства рассматривают иностранные предложения, чтобы избежать сопутствующих перевооружению больших затрат. И все же в современном мире совершенное оружие по-прежнему остается незаменимым инструментом суверенитета для многих государств. Москва уже получила предварительные заявки на приобретение Т-14, экспортные поставки начнутся после начала перевооружения танковых частей Российской армии.

Вероятными покупателями Т-14 издание Forbes (США) называет Индию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Алжир (последний уже приобрел новый российский комплекс огневой поддержки БМПТ-72 "Терминатор" на шасси танка Т-72). Кроме того, отдельные страны СНГ и ОДКБ имеют значительные военные бюджеты или преференции в рамках ВТС (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан) и способны приобрести самую современную и дорогостоящую боевую технику российского производства.

Капсула "Арматы" позволяет сохранить жизнь танкистам даже при прямом попадании в башню или возгорании (детонации) боекомплекта. Развитие авторской идеи продолжается в направлении беспилотной модификации танка с дистанционным управлением и элементами искусственного интеллекта. Конструкторы предусмотрели интеграцию Т-14 в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена (технология сетецентрических боевых действий). Машина имеет неограниченные возможности для роботизации и модернизации.

Танк обречен на успех, прямых конкурентов или близких аналогов не существует. "Армата" – единственное в мире модульное решение с необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа, воплощенная в металле технологическая революция.

Заложенные в Т-14 передовые технологические решения сохранят актуальность на протяжении всего XXI века. А второе место в мире по объему продаж вооружения иностранным заказчикам (ежегодно на сумму около $15 млрд) – дополнительная гарантия качества и надежности новейших образцов вооружения производства РФ.

Конструкторский кураж

Новаторский силуэт "Арматы" в сочетании со специальным покрытием значительно снижает заметность танка в тепловом и радиолокационном спектрах. Броня "Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства. Машина оборудована активной и динамической защитой, оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

Широкоугольные видеокамеры дают обзор в 360 градусов и обеспечивают экипаж данными о "ситуационной обстановке". Башенный комплекс кругового обнаружения целей командира танка также обеспечивает круговой обзор. Визуальный комплекс оператора-наводчика оснащен перископом прямого видения и лазерным дальномером с возможностью масштабирования изображения. Тепловизионные и инфракрасные датчики работают в любых погодных условиях, днем и ночью.

"Эшелонированная оборона" Т-14 включает пассивную (традиционную) защиту "Малахит" (физическое уничтожение ракет и снарядов противника), комплекс активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме уничтожает подлетающие противотанковые снаряды, бомбы и ракеты противника. Радар "Афганита" предупреждает "танковый интеллект" об угрозах, а затем ракеты противника выводит из строя система радиоэлектронного подавления. В резерве имеется также модульный комплекс "Реликт" (для уничтожения снарядов противника тандемного типа).

Специалисты считают "Армату" на 30% более эффективной и живучей машиной, нежели танки вероятного противника. Неслучайно на платформе "Армата" также создана самая высокозащищенная в мире боевая машина пехоты Т-15.

Экипаж (три человека) управляет 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82 дистанционно, находясь в бронированной капсуле, расположенной в корпусе танка. Ее огневая мощь (скорострельностью до 12 выстрелов в минуту) превосходит все существующие танковые орудия вероятного противника в 1,2 раза. Безопасно (отдельно от экипажа) расположен боезапас – 40 снарядов различного назначения в автомате заряжания. Оптика "Арматы" позволяет обнаруживать цели на удалении до 5 км днем и до 3,5 км ночью.

Пятидесятитонный танк Т-14 оснащен двигателем мощностью 1500л.с. и способен передвигаться со скоростью 90 км/час (быстрее, чем американский танк M-1 Abrams). Новую, более прочную и легкую броню "Арматы" стойкостью свыше 900 мм разработал московский "Научно-исследовательский институт стали". Современные западные образцы становятся тяжелее и заведомо проигрывают в мобильности (на танках Abrams устанавливается израильская система активной защиты "Трофи" – крупные контейнеры, увеличивающие вес танка на 3,5 тонны, это заметный "косяк").

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