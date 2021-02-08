США и Британия празднуют большую победу над стыдом

Решение В. А. Зеленского закрыть три телеканала из-за того, что те не поддерживают миролюбивую политику украинского руководства, вызвало интересную реакцию внешнего мира

Кинжальное решение В. А. Зеленского немедленно закрыть три телеканала ("112 Украина", ZIK и NewsOne), вина которых в том, что они не на сто процентов одобряют и поддерживают миролюбивую внешнюю и внутреннюю политику украинского руководства, произвело сильное впечатление даже на тех, кого никак нельзя назвать безоговорочными симпатизантами Москвы, Русского мира, etc, пишет автор РИА Новости.

Во-первых, решительный и молниеносный запрет обошелся безо всяких судебных процедур. Хотя украинские суды не сказать чтобы совсем независимы, при желании вполне можно было соблюсти формальные приличия.

Во-вторых, непонятна такая спешка. С такой скоростью только кошки родятся. За неделю, много за две, можно было сделать то же самое, но гораздо тщательнее. Причем за этот срок ничего особенного не случилось бы. Или В. А. Зеленский полагал, что за это время русские танки вышли бы на румынскую границу, поэтому нельзя было терять ни минуты?

Но что сделано, то сделано, интересна реакция внешнего мира. То, что Россия все это не одобрила, вполне предсказуемо, но Киеву на реакцию Москвы откровенно начхать. Скорее даже чем хуже, тем лучше.

Более интересно, кто оказался с Зеленским полностью солидарен, ибо таких немного. Из больших держав только три.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством", — говорится в сообщении посольства США в Киеве.

Туда же посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс: "Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб".

И канадское посольство: "Канада признает, что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны. Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для обеспечения суверенитета при сохранении свободы прессы".

Еще отметилась Эстония, но это уже никому не интересно.

Прочие державы заняли нейтральную позицию. Солидаризоваться с Россией никак невозможно, однако и с США невозможно тоже. Все-таки надо если не приличия, то хотя бы лицемерие соблюдать. Оттого так желанной для Зеленского прямой поддержки Европа не выдала.

Получилось четкое различие. С одной стороны, англосаксы, готовые, если они почему-либо считают это нужным, одобрять и поддерживать что угодно без какого либо соблюдения приличий. С другой стороны, континентальная Европа, тоже в общем-то готовая ко многому, но все-таки склонная жаться и кряхтеть. Безоглядной смелости не хватает.

Отечественные либералы почему-то возмущаются самим употреблением термина "англосаксы", видя в нем то ли дурную геополитику, то ли попытку расклинить единый Запад, то ли вообще проявление языка ненависти. Между тем все гораздо проще и невиннее.

Есть державы, в некоторых случаях склонные соблюдать внешние приличия, особенно тогда, когда это не очень дорого обходится. И есть державы, более твердые, которые не считают нужным прибегать к экивокам и умолчаниям. Одни называются европейцами, другие англосаксами. Возможно, различие несущественное, но оно есть.

Кстати, и прежде — и опять с той же Украиной — наблюдалось различие между дежурным и реально ни на что не влияющим голосованием в Генассамблее ООН по вопросу о недопустимости реабилитации нацизма.

Европейская позиция заключалась в том, чтобы воздержаться, позиция неколебимых Украины и США — в том, чтобы голосовать против попыток осуждения нацизма. Даже пренебрегая очевидными репутационными потерями. Свобода слова прежде всего.

Как выглядит ныне эта свобода и на Украине, и в США, мы видели, но, скорее всего, и впредь голосование по нацизму будет тем же самым.

То же самое и с украинскими телеканалами. Англосакс (в отличие от блеющего европейца) твердо знает, что десять заповедей не имеют силы к востоку от Суэца, и не стесняется открыто это исповедовать.

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