"Победа всегда победа", или до скорой встречи в Тбилиси?!

"Лелос" на "Месхи" одолели "Медведей" - 16:7, однако ни счет заключительного матча еще прошлогоднего Чемпионата Европы, ни качество игры команды, уже год назад выигравшей данный турнир, не заслужили одобрения в Грузии

"Я никак не ожидал подобного развития событий", - скажет на послематчевой пресс-конференции наставник сборной Грузии по регби. А что, собственно, застало врасплох Левана Маисашвили? По всей видимости то, что и в мыслях не допускал столь упорного сопротивления со стороны российской команды.

В принципе, конечный итог по ходу встречи на самом деле не вызывал сомнений, чувствовалось, что у Грузии ресурс гораздо солиднее, но ресурс и остается ресурсом, если его не использовать, Ну а самым неожиданным для Маисашвили явно оказался счет первого тайма – 0:0! В регби такое случается крайне редко, ничего подобного и не припомнишь.

Игра началась довольно энергично, хозяева поля попытались играть "на руках", веером распределяя мяч поперек поля с продвижением вперед, но что было самым неожиданным, это стойкое сопротивление россиян в схватке, в статических ситуациях. Бросался в глаза высокий процент технического брака, грузины слишком уж часто теряли мяч и потом очень долгое время проводили в обороне, пытаясь вернуть мяч себе.

А "Медведи" играли на удивление сплоченно, организованно. Было видно, что в отличии от "Борджгалоснеби", они долго готовились к этой встрече. Их форварды практически ни в чем не уступали именитым грузинским столбам, которые частенько нарушали правила и пару раз сделали это в опасной зоне. Хозяевам, можно сказать, повезло, поскольку штатный "пенальтист" россиян Рамиль Гайсин трижды промахнулся, выполняя штрафные удары, хотя в игровых ситуациях очень эффективно переносил мяч дальними ударами к самой зачетке сборной Грузии.

В первой половине грузины лишь однажды сумели приблизиться к зачетному полю гостей, но и тут, в перепасовке выронили мяч вперед. Однажды Тедо Абжандадзе метров с 50 пробил пенальти, но не дотянул до цели считанные сантиметры – мяч попал в перекладину и отскочил от нее в поле, а не в створ ворот.

Именно об этом говорил на пресс-конференции Маисашвили, он не мог предположить, что его ребята за 80 минут 11 раз умудрятся нарушить правила, ведь, как было сказано выше, после каждой потери приходится долго и без нарушений отрабатывать в обороне, прежде чем вернуть мяч себе и начинать все по новой.

В перерыве, в раздевалке Маисашвили не сказал игрокам ничего особенного, просто попросил быть собраннее и больше дорожить мячом, добавив, что если не будут выиграны все единоборства, команда не добьется успеха. Плюс к этому сделал две напрашивавшиеся замены: вместо явно выпадавшего из общего рисунка Зураба Жвания дал возможность дебюта молодому Гиорги Нуцубидзе, а также подключил к игре Гиорги Чкоидзе, хукера пензенского "Локомотива", который заменил активного, но очень неудачно вбрасывавшего мяч Шалву Мамукашвили.

Помогло! Грузия постепенно стала доминировать в схватке и уже на 45-й минуте, когда команда в который раз попыталась вывести в прорыв Тамаза Мчедлидзе – очень активного, мощного, но чаще других грешившего потерями, мяч подхватил Васил Лобжанидзе и устроил стремительный соло-рывок к цели.

Счет был открыт и напряженность несколько спала, к тому же, после первого невезения Абжандадзе больше не промахивался и реализовав попытку Лобжанидзе, исправно продолжил бомбардировать ворота россиян. В итоге, на счету 21-летнего флай-хава набралось 12 очков из 17 командных.

А что "Медведи"?

А что "Медведи"? Критиковать гостей язык не повернётся. После попытки Лобжанидзе они ответили в стиле грузин, атакую по всему фронту, причем максимально дисциплинированно, что в результате завершилось продавливанием (!) обороны "Лелос". Достичь большего им не позволили опомнившиеся хозяева.

Валлийский тренер сборной России Лин Джонс до звания "героя, как Гагарин", слегка не дотянул, но работу он проделал действительно качественно. В любом случае, за последнюю декаду сборная России провела пожалуй один из лучших своих матчей, пусть и уступила заведомо более сильному и мастеровитому сопернику.

Что удивило больше всего, так это то, что сильнейшим звеном в игре сборной России были форварды, а не крайние и центральные трех-четвертные, как это было все последние годы. И еще: слишком уж часто россияне получали травмы - быть может перетренировались в последнее время, не разогрелись в холодную погоду или просто, получали повреждения в столкновениях с физически очень сильными грузинскими регбистами. Трудно сказать, но факт, что их лидеры – Голосницкий и Гаджиев покинули поле именно из-за травм, а последнего и вовсе отвезли в местную больницу. Здоровья ему.

Капитан "Лелос": "Это всё – от излишней мотивации

Но вернемся к победителям. Это был один из самых невыразительных матчей грузин в чемпионатах Европы последних лет. Однако капитан команды Мераб Шарикадзе после матча отметил, что каждая встреча со сборной России традиционно носит принципиальный характер и несмотря на то, что "Борджгалоснеби" выиграли в 19-ый раз подряд, волнение и повышенная ответственность за результат часто становится главным соперником.

© Sputnik / STRINGER Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года

"После игры молодые, новые для сборной ребята признались, что осенью в игре против сборной Англии не испытывали и половины того волнения и нервозности, как сегодня. Для меня лично это всегда особенный соперник и пусть мы не сыграли как умеем, но победа всегда победа", - заметил капитан.

И что дальше?

В другом матче первенства испанцы обыграли португальцев и заняли второе место, румыны – на третьем, португальцы на четвертом, Россия – пятая и последнее место досталось Бельгии. Возникает вопрос: как румыны скакнули со дна таблицы на третью ступень? Все просто, но не совсем понятно, как обычно бывает после очередных "мудростей" Rugby Europe. Бельгия отказалась лететь в Румынию в опасении заразиться коронавирусом в дороге либо в самой Румынии, за что и получила техническое поражение со счетом 0:28.

Тут кроется казус: почему 28? Ведь для бонуса хватает и 21 очко, так как в данном турнире в отличии от, скажем Кубка мира, бонус начисляется за +3 попытки, а не за 4. Но все это блекнет перед следующими шагами отцов европейского регби

И вот тут кроется еще один сюрприз от Rugby Europe: бельгийцы будут выяснять отношение с победителем второго уровня сборной Нидерландов летом, и между соседями должен выявиться участник очередного Чемпионата Европы, который уже пойдет в зачет отбора на Кубок мира!

А этот важный турнир начинается уже 6-7 марта! Выход был найден просто "гениальный" - все матчи против Бельгии либо Нидерландов состоятся позже (?!), и начиная с 6-7 марта все их матчи будут считаться перенесенными.

Так вот: 6 или 7 марта в Бельгии (или Нидерландах) предстояло играть сборной Грузии, если следовать устоявшемуся в последние годы принципу составления календаря в Чемпионате Европы (бывшем Кубке Наций) – первая команда едет в гости к шестой, во втором туре принимает пятую и так далее. Это значит, что "Лелос" на старте будут отдыхать, а затем примут дома пятую команду завершившегося сезона – то есть сборную России! И эта встреча должна состояться в Грузии уже в конце марта.

По логике, все должно произойти именно так, однако от Rugby Europe не приходится ожидать логичных решений, впрочем это проблема не только данной организации, а регбийной соревновательной структуры в планетарном масштабе.

Просто интересно, откуда Бельгия (или Нидерланды) "возьмет" летом целых пять недель на отложенные матчи? Не из летнего ли периода междунородных тестовых матчей?

Это уже не наша с вами забота. Так или иначе, до скорой встречи в Тбилиси?!