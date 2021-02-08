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Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года

"Победа всегда победа", или до скорой встречи в Тбилиси?!

© Sputnik / STRINGER
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"Лелос" на "Месхи" одолели "Медведей" - 16:7, однако ни счет заключительного матча еще прошлогоднего Чемпионата Европы, ни качество игры команды, уже год назад выигравшей данный турнир, не заслужили одобрения в Грузии

"Я никак не ожидал подобного развития событий", - скажет на послематчевой пресс-конференции наставник сборной Грузии по регби. А что, собственно, застало врасплох Левана Маисашвили? По всей видимости то, что и в мыслях не допускал столь упорного сопротивления со стороны российской команды.

В принципе, конечный итог по ходу встречи на самом деле не вызывал сомнений, чувствовалось, что у Грузии ресурс гораздо солиднее, но ресурс и остается ресурсом, если его не использовать, Ну а самым неожиданным для Маисашвили явно оказался счет первого тайма – 0:0! В регби такое случается крайне редко, ничего подобного и не припомнишь.

Сборная Грузии по регби с европейским кубком 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Сборная Грузии по регби обыграла Россию в матче Кубка европейских наций

Игра началась довольно энергично, хозяева поля попытались играть "на руках", веером распределяя мяч поперек поля с продвижением вперед, но что было самым неожиданным, это стойкое сопротивление россиян в схватке, в статических ситуациях. Бросался в глаза высокий процент технического брака, грузины слишком уж часто теряли мяч и потом очень долгое время проводили в обороне, пытаясь вернуть мяч себе.

А "Медведи" играли на удивление сплоченно, организованно. Было видно, что в отличии от "Борджгалоснеби", они долго готовились к этой встрече. Их форварды практически ни в чем не уступали именитым грузинским столбам, которые частенько нарушали правила и пару раз сделали это в опасной зоне. Хозяевам, можно сказать, повезло, поскольку штатный "пенальтист" россиян Рамиль Гайсин трижды промахнулся, выполняя штрафные удары, хотя в игровых ситуациях очень эффективно переносил мяч дальними ударами к самой зачетке сборной Грузии.

В первой половине грузины лишь однажды сумели приблизиться к зачетному полю гостей, но и тут, в перепасовке выронили мяч вперед. Однажды Тедо Абжандадзе метров с 50 пробил пенальти, но не дотянул до цели считанные сантиметры – мяч попал в перекладину и отскочил от нее в поле, а не в створ ворот.

Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Главный тренер сборной Грузии по регби: Россия хорошо подготовилась к матчу

Именно об этом говорил на пресс-конференции Маисашвили, он не мог предположить, что его ребята за 80 минут 11 раз умудрятся нарушить правила, ведь, как было сказано выше, после каждой потери приходится долго и без нарушений отрабатывать в обороне, прежде чем вернуть мяч себе и начинать все по новой.

В перерыве, в раздевалке Маисашвили не сказал игрокам ничего особенного, просто попросил быть собраннее и больше дорожить мячом, добавив, что если не будут выиграны все единоборства, команда не добьется успеха. Плюс к этому сделал две напрашивавшиеся замены: вместо явно выпадавшего из общего рисунка Зураба Жвания дал возможность дебюта молодому Гиорги Нуцубидзе, а также подключил к игре Гиорги Чкоидзе, хукера пензенского "Локомотива", который заменил активного, но очень неудачно вбрасывавшего мяч Шалву Мамукашвили.

Помогло! Грузия постепенно стала доминировать в схватке и уже на 45-й минуте, когда команда в который раз попыталась вывести в прорыв Тамаза Мчедлидзе – очень активного, мощного, но чаще других грешившего потерями, мяч подхватил Васил Лобжанидзе и устроил стремительный соло-рывок к цели.

Счет был открыт и напряженность несколько спала, к тому же, после первого невезения Абжандадзе больше не промахивался и реализовав попытку Лобжанидзе, исправно продолжил бомбардировать ворота россиян. В итоге, на счету 21-летнего флай-хава набралось 12 очков из 17 командных.

А что "Медведи"?

А что "Медведи"? Критиковать гостей язык не повернётся. После попытки Лобжанидзе они ответили в стиле грузин, атакую по всему фронту, причем максимально дисциплинированно, что в результате завершилось продавливанием (!) обороны "Лелос". Достичь большего им не позволили опомнившиеся хозяева.

Матч по регби между сборными Грузии и России 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Главный тренер сборной России по регби: это был тяжелый матч, но мы довольны

Валлийский тренер сборной России Лин Джонс до звания "героя, как Гагарин", слегка не дотянул, но работу он проделал действительно качественно. В любом случае, за последнюю декаду сборная России провела пожалуй один из лучших своих матчей, пусть и уступила заведомо более сильному и мастеровитому сопернику.

Что удивило больше всего, так это то, что сильнейшим звеном в игре сборной России были форварды, а не крайние и центральные трех-четвертные, как это было все последние годы. И еще: слишком уж часто россияне получали травмы - быть может перетренировались в последнее время, не разогрелись в холодную погоду или просто, получали повреждения в столкновениях с физически очень сильными грузинскими регбистами. Трудно сказать, но факт, что их лидеры – Голосницкий и Гаджиев покинули поле именно из-за травм, а последнего и вовсе отвезли в местную больницу. Здоровья ему.

Капитан "Лелос": "Это всё – от излишней мотивации

Но вернемся к победителям. Это был один из самых невыразительных матчей грузин в чемпионатах Европы последних лет. Однако капитан команды Мераб Шарикадзе после матча отметил, что каждая встреча со сборной России традиционно носит принципиальный характер и несмотря на то, что "Борджгалоснеби" выиграли в 19-ый раз подряд, волнение и повышенная ответственность за результат часто становится главным соперником.

Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Матч между сборными Грузии и России по регби 7 февраля 2021 года

"После игры молодые, новые для сборной ребята признались, что осенью в игре против сборной Англии не испытывали и половины того волнения и нервозности, как сегодня. Для меня лично это всегда особенный соперник и пусть мы не сыграли как умеем, но победа всегда победа", - заметил капитан.

И что дальше?

В другом матче первенства испанцы обыграли португальцев и заняли второе место, румыны – на третьем, португальцы на четвертом, Россия – пятая и последнее место досталось Бельгии. Возникает вопрос: как румыны скакнули со дна таблицы на третью ступень? Все просто, но не совсем понятно, как обычно бывает после очередных "мудростей" Rugby Europe. Бельгия отказалась лететь в Румынию в опасении заразиться коронавирусом в дороге либо в самой Румынии, за что и получила техническое поражение со счетом 0:28.

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев
© Sputnik / Denis Aslanov
Василий Артемьев: по своему уровню мы приблизились к сборной Грузии

Тут кроется казус: почему 28? Ведь для бонуса хватает и 21 очко, так как в данном турнире в отличии от, скажем Кубка мира, бонус начисляется за +3 попытки, а не за 4. Но все это блекнет перед следующими шагами отцов европейского регби

И вот тут кроется еще один сюрприз от Rugby Europe: бельгийцы будут выяснять отношение с победителем второго уровня сборной Нидерландов летом, и между соседями должен выявиться участник очередного Чемпионата Европы, который уже пойдет в зачет отбора на Кубок мира!

А этот важный турнир начинается уже 6-7 марта! Выход был найден просто "гениальный" - все матчи против Бельгии либо Нидерландов состоятся позже (?!), и начиная с 6-7 марта все их матчи будут считаться перенесенными.

Сборная Грузия по регби
photo: Georgian Rugby / FB
Тренер сборной Грузии по регби прокомментировал жеребьевку чемпионата мира

Так вот: 6 или 7 марта в Бельгии (или Нидерландах) предстояло играть сборной Грузии, если следовать устоявшемуся в последние годы принципу составления календаря в Чемпионате Европы (бывшем Кубке Наций) – первая команда едет в гости к шестой, во втором туре принимает пятую и так далее. Это значит, что "Лелос" на старте будут отдыхать, а затем примут дома пятую команду завершившегося сезона – то есть сборную России! И эта встреча должна состояться в Грузии уже в конце марта.

По логике, все должно произойти именно так, однако от Rugby Europe не приходится ожидать логичных решений, впрочем это проблема не только данной организации, а регбийной соревновательной структуры в планетарном масштабе.

Просто интересно, откуда Бельгия (или Нидерланды) "возьмет" летом целых пять недель на отложенные матчи? Не из летнего ли периода междунородных тестовых матчей?

Это уже не наша с вами забота. Так или иначе, до скорой встречи в Тбилиси?!

Темы:
Матч сборных Грузии и России по регби (30)
Теги:
Кубок Европейских наций по регби, Сборная Грузии по регби, регби, Россия, Грузия


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