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Президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома

"Америка возвращается" – Грузия и сюрпризы новой политики США

© REUTERS / TOM BRENNER
Колумнисты
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/columnists/20210210/250851835/Amerika-vozvraschaetsya---Gruziya-i-syurprizy-novoy-politiki-SShA.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили подчеркивает, что Грузия должна быть готова к сюрпризам новой американской политики после смены президента

Обмен поздравлениями между официальным Вашингтоном и Тбилиси после президентских выборов в США и парламентских – в Грузии произошел. Дежурные заявления США о непоколебимой поддержке евроатлантических устремлений Грузии, ее территориальной целостности получены. Грузия, в свою очередь, рапортовала о "беспрецедентно высоком уровне отношений с США". Но почему-то все пока молчат о "сюрпризах" новой американской политики, затрагивающих грузинские национальные интересы.

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На прошлой неделе, заранее поздравляя Сербию с Днем государственности, новый президент США также заявил о непоколебимой поддержке Сербии в вопросах европейской интеграции. При этом он указал на необходимость реформ и признания Сербией Республики Косово: "достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косово, которое сфокусировано на взаимном признании" – так говорится в поздравительном письме Джозефа Байдена.

"Налицо – двойные стандарты: значит, Грузии нельзя признавать независимость Абхазии и Южной Осетии потому, что получить эту независимость помогла Россия, а Сербия должна признать независимость Республики Косово, которую она получила благодаря НАТО и США", – может задать вполне обоснованный вопрос российский МИД. Подготовили ли в грузинском внешнеполитическом ведомстве адекватный ответ? Сомневаюсь. Все потому, что подобрать соответствующие аргументы – очень трудно.

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Кто может дать гарантию, что 26 мая в День независимости Грузии президент Байден, заявив о "непоколебимой поддержке Грузии со стороны США в вопросах евроатлантической интеграции", не укажет при этом на необходимость реформ в Грузии и признания Грузией Абхазии и Южной Осетии?

Еще одна дилемма, перед которой может вскоре оказаться Грузия. Как известно, прямолинейные прогнозы грузинского радикального оппозиционного спектра – связанных с Саакашвили политиков, политологов и телекомпании "Главный канал" ("Мтавари архи" – прим. ред.), что презентованная Джозефом Байденом новая политика США "Америка возвращается" подразумевает жесткий отпор российской агрессии – пока не оправдались. Что сделал новый президент США? Он первым делом продлил с Россией Договор СНВ-3 (о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, вступил в силу 5 февраля 2011 года – прим. ред.).

Джо Байден
© REUTERS / Patrick Semansky
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Но при этом США вряд ли довольны возросшим влиянием России и Турции на Южном Кавказе, которые без Штатов положили конец Карабахскому конфликту. И если после признания США геноцида армян в декабре 2019 года на особую "любовь" Турции в Вашингтоне вряд ли рассчитывали, то после того, как на прошлой неделе генерал-лейтенант армии США, армянин Джеффри Харригян был назначен командующим ВВС США в Европе и Африке и одновременно – командующим объединенными военно-воздушными силами НАТО, надежды на партнерство с Анкарой и вовсе стали эфемерными…

Сосредоточив главные усилия в "построении демократии" на Армении (вместо Грузии), США может поддержать в Армении реваншистские силы, недовольные исходом войны в Карабахе. И в этот процесс может быть втянута и Грузия, где целенаправленно будут разжигаться антиазербайджанские настроения. Благодатная почва – недовольство грузин проблемой грузинского монастырского комплекса VI века Давид-Гареджи, который в процессе делимитации грузинско-азербайджанкой границы по решению экс-президента Саакашвили оказался по азербайджанскую сторону границы. "Почему братья-азербайджанцы затягивают процесс и не возвращают Грузии Давид-Гареджи? Для чего им эта стратегическая высота, они же не собираются воевать с Грузией?!" – вопрошают в Тбилиси.

Как ни крути, можно предположить, что недавняя стрельба по трайлерам из Армении, проезжающим компактно населенный азербайджанцами регион Грузии Квемо Картли, не простая уголовщина…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



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