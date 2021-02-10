Между "Спутником" и Навальным Запад выбирает здравый смысл

Именно потому Россия неоднократно с первых месяцев общемирового карантина призывала и призывает интернациональное сообщество к отказу от застарелых подходов и предрассудков с целью хотя бы на время борьбы с бедствием забыть о барьерах, разделяющих нас, объединить свои усилия в этом сражении за спасение жизней людей, пишет колумнист РИА Новости.

Но коллективный Запад даже в этих условиях упорно противодействовал таким попыткам. Так, на саммите G20 призыв России отказаться от пагубной политики санкций хотя бы для взаимной поставки медикаментов остался не услышанным нашими оппонентами. Как и неоднократные усилия Москвы с целью наладить всемирную кооперацию в разработке и производстве вакцин от ковида очень долго встречали скепсис на Западе и даже вызвали встречную кампанию нападок на российскую вакцину "Спутник V".

На прошлой неделе критики были ошеломлены публикацией в журнале Lancet, подтвердившей невероятную эффективность нашего препарата. Многим пришлось признать бесспорное достижение российской науки, после чего и на Западе зазвучали призывы к сотрудничеству и отказу от идеологических штампов ради спасения жизней. Скажем, канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европу отказаться от "идеологических табу" при обсуждении и одобрении вакцин. При этом он сознательно разнес по времени это свое заявление с обязательным для европейских лидеров призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального и якобы задержанных в России "мирных демонстрантов".

Примерно такую же позицию проявил во время своего визита в Москву верховный представитель ЕС по внешнеполитическим делам Жозеп Боррель, отделив свое отношение к делу Навального от признания несомненных достижений российской науки и призыва к сотрудничеству в распространении "Спутника" в Европе.

Но это явно не устраивает очень многих на Западе. Боррель подвергся резким нападкам со стороны штатных критиков России за свой прагматичный подход к данным вопросам, а американские правительственные ресурсы даже начали разгонять идею отставки главы "европейского МИД". В итоге по возвращении домой Боррель вынужден был срочно писать блог, в котором внезапно "забыл" о российской вакцине и сосредоточился на оправдании своей позиции по делу Навального. На резкое изменение риторики главного европейского дипломата сразу после возвращения в Брюссель обратили внимание и в российском МИД.

Нашим дипломатам пришлось реагировать и на выпад премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, назвавшей "Спутник" "гибридным оружием" Путина, которого следует остерегаться. Посольство России в Вильнюсе назвало это заявление "предвзятым" и напомнило: "Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?" Дипломаты прекрасно знают ответ: в Литве начало массовой вакцинации запланировано на июль — и это в лучшем случае, если "старшие братья" по Евросоюзу предоставят такую возможность литовцам.

Потому и поражают подобные заявления европейских политиков и экспертов. За своими антироссийскими шорами они не хотят увидеть, что это Европа нуждается в нашей вакцине, а не наоборот. Скажем, голландский эксперт в области безопасности подполковник в отставке Патрик Болдер призвал увязать вопрос приобретения "Спутника" в Нидерландах все с тем же освобождением Навального и "реальным сотрудничеством в расследовании MH17". Спасибо, что хоть о Крыме не вспомнил. Интересно, он в самом деле думает, что здоровье голландцев должно заботить Россию гораздо больше самой Гааги?

А представьте удивление директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, когда он столкнулся с похожим подходом во время своего интервью для BBC Radio 4. Он подробно объяснял британской ведущей Саре Монтегю преимущества "Спутника", используя научные термины, рассказывал ей о сотрудничестве с британской же компанией AstraZeneca, разбирал риски появления новых мутаций вируса. И вдруг она начала увязывать публикацию журнала Lancet с делом Навального — как будто это Дмитриев выбирал время выхода журнала или же дату приезда "берлинского пациента" в Москву. На что интервьюируемый призвал не смешивать две различные темы, пояснив: "Поскольку вакцина — это о спасении жизней". Даже некоторые британские слушатели передачи обратили внимание на неуместность этих параллелей. Один из них указал: "Я с нетерпением жду, когда в интервью с нашими учеными будет поднята тема Ассанжа".

Конечно же, не мог обойти эту тему стороной и французский "певец майданов" Бернар-Анри Леви. Выступая на канале CNews, он призвал ни в коем случае не покупать "Спутник", так как "существует много вакцин". Вместо этого, по его словам, надо жестко требовать "осуждения беспрецедентного подавления свобод в России, символом которых стал Навальный". Да-да, это тот самый Леви, который еще совсем недавно призывал давить газом протесты "желтых жилетов" в своей родной Франции.

В этом либеральные эксперты Европы очень похожи. Скажем, колумнистка голландской газеты De Volkskrant Мирьям Линсхотен называет участников недавних протестов в своей стране "одноклеточными" и прямо признается, о чем мечтала в ходе разгона этих протестов своей полицией, на фоне которой наши правоохранители выглядят просто ангелами: "Стреляйте боевыми патронами! Противодействуйте жестко. Если надо, введите армию, танки!" Что не мешает голландским же экспертам уже несколько дней сокрушаться по поводу якобы "жестокого подавления протестов в России" и требовать введение жесточайших санкций против нашей страны.

Но надо признать, "Спутник" внес все-таки разлад в этот еще недавно стройный хор безудержных нападок на Россию. Проблема нехватки вакцин в Европе подталкивает многих аналитиков к более прагматичным подходам. Причем даже тех, кто не скрывает своей неприязни к России. Показательна в этом смысле колонка ветерана голландской журналистики Роба Хохланда в газете De Telegraaf. Проводя параллели между запуском первых советских спутников в 1957 году и нынешней вакциной "Спутник V", автор неожиданно проводит также параллель между собакой Лайкой (первым животным, выведенным на земную орбиту "Спутником-2" и погибшим там) и… Навальным. Повторяя штампы антироссийской пропаганды (и о "репрессиях", и даже о мнимом "дворце Путина"), голландский журналист все равно извиняется перед современной "Лайкой" и признается, что готов уколоться "Спутником". Мол, здоровье-то самих европейцев важнее.

Вообще, реакция многих западных деятелей на "Спутник V" очень напоминает реакцию их предков на запуск первого советского спутника, которую упоминает в своей колонке и Хохланд. Это для нас то событие связано с величайшим прорывом человечества в освоении космоса. А в США фраза "момент спутника" до сих пор означает поражение, страх перед неведомым, признание научного и технического превосходства своего основного геополитического противника.

Казалось бы, с окончанием холодной войны должна была бы отойти в прошлое и риторика той эпохи. Но не тут-то было. Как и 64 года назад, реакция западных политиков и СМИ разделилась на откровенные фобии и здравое признание научных достижений нашего государства, ценных для всего человечества. Судя по тону большинства публикаций и высказываний, здравый смысл сейчас все же превалирует, поскольку речь ведь идет не столько о России, сколько об интересах самих европейцев, американцев, африканцев, об их жизни и здоровье. В конце концов, даже в сложные времена противостояния между СССР и Западом мы смогли найти возможности для совместных космических полетов и взаимной научной кооперации. Хотя и тогда звучали требования санкций, рестрикций, наказаний и даже призывы к военному противостоянию.

Очень хочется надеяться, что и сейчас возьмет верх понимание того, что в деле спасения человечества от эпидемий не может быть идеологических барьеров. Это наше общее дело. И победа над глобальной пандемией станет общей победой человечества, вполне сравнимой с прорывом его в космос.

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