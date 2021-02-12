Зачем надувные лодки из США ВМС Украины

В конце 1980-х на верфях украинского Николаева строились тяжелые авианесущие крейсера водоизмещением 55 тысяч тонн. Сегодня флот превратился в "москитный", пополняется преимущественно алюминиевыми катерами и надувными лодками. Яркий итог грядущего 30-летия украинской независимости.

На территории военно-морской базы "Юг" в Практической гавани Одессы ВМС Украины 10 февраля получили от США очередную партию техники. По данным Минобороны Украины, 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Посольство Соединенных Штатов на Украине сообщило в Twitter о передаче 20 машин Humvees и 84 лодок.

Как бы то ни было, мощь украинских ВМС зримо возросла.

В торжественном мероприятии участвовали командующий украинским флотом Алексей Неижпапа и два американских военных атташе – Питер Мэллори и Дэн Ширлинг (от ВМС и Корпуса морской пехоты соответственно).

На фоне стройных рядов надувных плавсредств командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа отметил, что сила – в единстве народов, воинских подразделений, всего цивилизованного мира, который сейчас "противостоит российской агрессии". Американская сторона подтвердила "готовность США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

После торжественной церемонии военнослужащие национального флота и иностранные гости осмотрели технику, доставленную (подчеркнуто) "морским путем". Вероятно, надувные лодки и сопутствующее оборудование преодолели тысячи морских миль на борту одного из кораблей или вспомогательных судов ВМС США.

По случайному стечению обстоятельств, в этот же день американские эсминцы "Дональд Кук" и "Портер" завершили совместные тренировки с военно-морскими силами Украины, Румынии и береговой охраны Грузии, и вышли из Черного моря – под присмотром российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

Надувная традиция

Американская помощь партнерам и союзникам небескорыстна. Украинские военные моряки получают быстроходные катера и лодки производства США в рамках программы "Иностранные военные продажи". Американская компания Willard Marine инициативно предлагала свою продукцию Киеву еще в 2007 году, и заключила первый контракт на поставку ВМС Украины четырех патрульных катеров в 2014-м.

Через год в Одессе и Очакове морской спецназ ВСУ начал осваивать плавсредства фирмы Willard с открытой конфигурацией рубки – Sea Force 1100 (длиной 11 м) и Sea Force 730 (длиной 7 м). По данным открытых источников, 11-метровая "Морская сила" обходится Украине в $850 тысяч, 7-метровая – около $350 тысяч. Полезность подобных расходов для боеготовности ВМС неочевидна.

Неслучайно в комментариях к твиту американского посольства от 10 февраля некоторые украинские партнеры интересуются: "А удочки дадут?" И предлагают альтернативное плавсредство в виде перевязанной пополам камеры от КРАЗа.

Мореходные качества катеров компании Willard Marine ограничены размерами, мощностью двигателей и остойчивостью (волну не держат). Защищенность от пуль и осколков нулевая. Корпуса катеров Sea Force изготавливаются из алюминия и стекловолокна. Самые крупные в линейке продукции Sea Force 1100 оснащаются двигателями "Камминс" QSB 5.9 мощностью 380 л. с. и водометными движителями "Гамильтон" HJ292, способны развивать скорость до 45 узлов и перевозить до 26 человек. Компактные Sea Force 730 комплектуются дизельными двигателями мощностью 230 л. с., грузоподъемность – до 10 человек. Вроде бы, мечта туриста и рыбака (Willard Marine строит универсальные суда для прогулок, рыбалки, отдыха, путешествий), но ВМС Украины намерены использовать катера Sea Force исключительно для десантирования спецназа, спасательных и досмотровых операций типа VBSS (визит, высадка на борт, поиск и захват).

Если быстроходные катера еще как-то можно использовать в повседневной деятельности ВМС (в хорошую погоду и вне огневого противодействия противника), то огромное количество (более семидесяти) надувных лодок Zodiac представляется исключительно инструментом специальных (контртеррористических и диверсионных) операций. Подобные лодки имеются и у ФСБ России.

Лодка в свернутом виде предназначена для десантирования с вертолетов в море специальных подразделений (боевых пловцов). Zodiac быстро накачивается с помощью баллона со сжатым воздухом. Компактный двигатель позволяет скрытно и быстро приблизиться к объекту операции или диверсии (можно предположить, что это главная база ЧФ России в Севастополе или опоры Крымского моста). Одесская "демонстрация намерений" в ближней морской зоне наверняка заинтересует российских специалистов.

Курс на войну

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 10 февраля пообещал Украине членство – в рамках стратегии расширения НАТО-2030. Эта цель обозначена в украинской Конституции, Киев признан кандидатом на вступление, ускорение процесса возможно, прежде всего, из-за усиления ВМФ России.

По планам ВСУ, на территории Украины в 2021 году состоятся восемь совместных военных учений, с привлечением около 11 тысяч военнослужащих НАТО из США, Великобритании, Польши и Румынии. Президент Владимир Зеленский 9 февраля подписал указ о допуске иностранных войск на территорию Украины. Кроме того, ВСУ намерены участвовать в 17 зарубежных маневрах, включая страны НАТО и Грузию.

По данным Минобороны Украины, в стране нет средств на закупку новых вооружений – сегодня и на перспективу до 2035 года. Однако в рамках военной помощи этой стране в 2017 и 2018 годах США выделили по $350 млн, в 2019 году – $250 млн, в 2020 году – $300 млн. Новая администрация США также обещала Киеву военную поддержку и поставки летального оружия. На прошлой неделе стало известно об американской инициативе формирования военного блока Грузия – Украина – Молдова. В перспективе объединенным ВМС альянса трех стран понадобится значительно больше быстроходных катеров и надувных лодок для обеспечения полного контроля над акваторией Черного моря.

Чрезмерная военно-политическая активность Вашингтона в Черноморском регионе позволяет предположить, что в потенциальном вооруженном противостоянии с Россией намечено использовать Украину в качестве основного тарана (за поддержку и оружие придется платить кровью).

При этом отвлекающими РФ "периферийными" зонами конфликта могут стать Приднестровье (с привлечением Румынии и Молдовы), Абхазия и Южная Осетия (с участием Грузии). Военная помощь США Причерноморским странам не бескорыстна, не укрепляет региональную безопасность (скорее наоборот), и никогда не заменит добрососедских отношений с Россией.

На фоне условно-показательного уничтожения двух американских эсминцев в Черном море Воздушно-космическими силами и Военно-морским флотом России Москва продолжает надеяться на адекватность "партнеров". Посольство России в Вашингтоне 11 февраля призвало Пентагон "прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве".

Днем ранее экс-начальник Генштаба ВС Грузии Гиви Иукубидзе выразился еще конкретнее: "Россия никому Черное море не уступит, оно представляет акваторию сверхважного стратегического значения… Россия представляет собой важнейший фактор в данном регионе, и она не оставит без ответа ни одного действия, направленного против нее".

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