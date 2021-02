Визит Борреля в Россию как разведка боем

На фоне этого рядовой, казалось бы, визит в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля (не самого главного и не самого популярного чиновника ЕС) вылился в череду скандалов, пишет автор РИА Новости Павел Данилин.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, посетивший на минувшей неделе с визитом Москву, по возвращении разродился целой серией нелицеприятных заявлений. Так, он пообещал, что инициирует новые санкции в отношении России и этот вопрос будет поднят им уже на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля. Затем, выступая на пленарной сессии Европарламента, Боррель заявил, что Россия "не оправдала ожиданий" и "не стала современной демократией". Основная причина недовольства евробюрократа, как стало понятно из обидчивых реплик, заключается в том, что ему не дали повстречаться с осужденным за мошенничество Алексеем Навальным, а также не выпустили последнего на свободу, как того желал старый испанец.

Почему Боррель выступил с такими недружественными заявлениями, понятно. Его визит можно с полным правом назвать неудачным и даже провальным. Попытка сыграть на нервах Москвы, используя ситуацию с Навальным, потерпела крах. Российское руководство не стало ни подстраиваться под европейских чиновников, ни делать вид, что проблем во взаимоотношениях между Россией и ЕС не существует. Все было предельно откровенно: глава МИД России Сергей Лавров в лицо заявил посланцу от европейской дипломатии, что ЕС является ненадежным партнером. В ответ понеслись ритуальные заявления о том, что ЕС "будет поддерживать команду Навального", и другое подобное этому сотрясание воздуха.

Вернувшегося Борреля встретили неласково со всех сторон. С одной стороны, им были недовольны радикалы, устроившие в Европарламенте обструкцию главе европейской бюрократии. Радикалам показалось, что представитель ЕС поработал в роли коврика для лап московского медведя. С другой стороны, им оказались недовольны и серьезные европейские политики, уставшие от конфронтационной риторики с Россией. Здесь следует привести в пример недвусмысленные высказывания Герхарда Шредера, Франка-Вальтера Штайнмайера и Хайко Мааса. Все они заявили, что странное стремление разозлить Москву может привести к геополитической катастрофе.

Политика, как известно, — продолжение экономики. Именно в этом контексте стоит рассматривать и визит в Москву Борреля. Так же, как и дело Навального, визит еврочиновника — суть продолжение международного конфликта вокруг "Северного потока — 2".

Кратко напомню: "Северный поток - 2" — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Протяженность трубопровода для российского участка составляет 118 километров, для финского — 374, для шведского — 510 километров, для датского — 147 километров, а для немецкого участка — 85 километров.

Проекту не раз пытались вставить палки в колеса, но сейчас он очевидно вступил в финальную фазу реализации. И это очень не понравилось за океаном. Настолько, что в декабре 2019 года комитет по вооруженным силам сената США опубликовал проект военного бюджета на 2020 год, предусматривающий санкции в отношении российской энергетики. И главной мишенью стал именно СП-2. Под санкции попали в том числе и иностранные суда, прокладывающие ветку российского газопровода.

Позиция Соединенных Штатов не нашла широкой поддержки в Европе. Особенно у главного интересанта в российском газе — Германии. Уже 11 января прошлого, 2020 года, непосредственно после введения американских санкций, на совместной пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Берлин отвергает санкции против "Северного потока - 2" и считает проект "коммерческим" и "правильным", а также заявила, что "его необходимо завершить".

Немцы прекрасно осознают, что давление со стороны американцев и их требование присоединиться к антироссийским санкциям против "Северного потока - 2" — лишь часть конкурентной борьбы, ведущейся, впрочем, внеэкономическими средствами. США были бы не прочь вытеснить российский газ с европейского рынка и поставлять туда свой сжиженный природный газ. Никто не скрывает, что он будет подороже, зато, по мысли идеологов этой нехитрой затеи, Европа будет избавлена от "газового шантажа" со стороны Кремля. Заодно американцы выступят в качестве "защитников демократических ценностей" в самой России. Совершенно непонятно, впрочем, о каком шантаже говорят США, поскольку "Газпром" свои обязательства перед западными партнерами исполняет так, что комар носу не подточит: своевременно, по всем законам и правилам рыночной экономики.

За прошедший год позиция германской стороны особых изменений не претерпела, несмотря на многочисленные усилия заокеанских "партнеров" надавить на Берлин. Высшие немецкие чиновники неоднократно подчеркивали, что этот совместный газовый проект является экономическим, примешивать сюда политику Европа не намерена. Но начиная с осени атаки на Россию стали куда более яростными. В дело, помимо угрозы санкций, пошла тяжелая артиллерия, и одним из снарядов этой необъявленной войны стало дело Навального. А очередным снарядом — визит в Москву Борреля.

Этот визит необходимо рассматривать в общем контексте усилий США по ограничению возможностей России и созданию препятствий ее развитию. В Европе есть довольно значительная и вполне себе значимая часть политиков, выступающих в качестве лоббистов американских интересов. Среди них есть и те, кто готов прогибать нашу страну, вынуждать ее идти на уступки — любым способом. История с Алексеем Навальным показалась этому крылу европейских бюрократов удобным поводом для оказания давления и торговли.

Ответ на столь наглое и откровенное прощупывание был дан мгновенный и однозначный. Все, что происходит с Навальным, является сугубо внутренним делом России, и давление в этом ключе Москва считает неприемлемым. И вообще — при чем тут газовые контракты? Кстати, ваши дипломаты что-то много стали себе позволять, господин Боррель. Не хотите ли во время визита узнать о том, что трое иностранных представителей из ФРГ, Польши и Швеции объявлены персонами нон грата? Так что: будем продолжать играть в игры или все же поговорим серьезно?

К серьезному разговору еврочиновник оказался не готов.

Тем не менее визит Борреля подтвердил справедливость поговорки "собака лает, караван идет". На днях стали известны сроки завершения датского участка газопровода. Соответствующая информация содержится в уведомлении для мореплавателей, опубликованном на сайте Датского морского управления. Строительство газопровода "Северный поток - 2" в водах Дании, которое началось в январе, должно финишировать в апреле этого года. А в бундестаге глава МИД Германии Хайко Маас объяснил некоторым особо ретивым депутатам, что можно сколько угодно рассказывать гадости про Россию, но геостратегически отказ от строительства газопровода будет катастрофой, которой воспользуются конкуренты Германии: "Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства, в то время как они сами увеличивают импорт нефти из России", — подчеркнул он. Уверенность в том, что проект будет реализован, выразили и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, и канцлер Австрии Себастьян Курц.