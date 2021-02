Российский "Охотник" - сравнение с беспилотниками США и Турции

Новосибирский авиазавод (НАЗ) имени Чкалова строит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник". Машины последовательно совершенствуются и будут планово подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов.

Значительные изменения коснулись уже второго "Охотника", с учетом всех испытаний первого (летные испытания начались в августе 2019 года). Дорабатываются конструкция планера, системы бортового радиоэлектронного оборудования и двигатель (турбореактивный АЛ-41Ф без форсажной камеры – для снижения тепловой и радиолокационной заметности). По информации источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе РФ, третий и четвертый беспилотники будут фактически соответствовать серийной версии.

В ходе летных испытаний на полигоне Ашулук в начале января первый "Охотник" успешно поразил наземные цели 500-килограммовыми бомбами. По мнению специалистов, новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие (из внутрифюзеляжного отсека) боеприпасы с эффективностью высокоточного управляемого оружия. "Охотник" способен автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, внешние коррекции (целеуказания в воздухе) позволяют наносить удары еще точнее. Специально для российского тяжелого беспилотника разрабатываются внутрифюзеляжные управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Ранее американский журнал Forbes сообщил: в отличие от "рабочей лошадки" MQ-9 Reaper ВВС США, российский разведывательно-ударный дрон предназначен не для борьбы с повстанцами (без средств ПВО), а для полномасштабных военных конфликтов. Может нести средства разведки и более 6 тонн бомб или ракет "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" на расстояние около 5000 километров. "Охотник" обладает "беспрецедентными возможностями" с точки зрения дальности и разнообразия вооружений.

Законодателями военно-воздушных беспилотных мод и технологий в начале 21 века считались Израиль и США. Недавно их попыталась догнать и перегнать Турция, об этом свидетельствуют эффективные действия ударных Bayraktar ТВ2 в ходе Карабахского конфликта. Россия начала развивать беспилотную тематику в интересах Воздушно-космических сил относительно недавно, и весьма убедительно. Первым успешным проектом стал разведывательно-ударный БПЛА "Орион-3", принятый на вооружение в 2020 году (размах крыла – 8 м, взлетная масса – 1 т, полезная нагрузка – до 250 кг, крейсерская скорость – 120 км/час, время в воздухе – 24 часа).