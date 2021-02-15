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Рыночек порешает: американские корпорации рвутся к власти

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Колумнисты
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Технологические компании на принадлежащих им территориях могут получить те же права, которыми наделены выборные местные власти в США

Американский штат Невада стоит на пороге интереснейшего эксперимента: там обсуждается возможная передача муниципальной власти на некоторых территориях в руки частных компаний, пишет колумнист Ирина Алкснис на сайте РИА Новости.

Корни происходящего — в сложном социально-экономическом положении региона. К давно нараставшим неблагоприятным процессам 2020 год добавил пандемию, которая тяжело ударила по экономике Невады и ее столицы Лас-Вегаса, в значительной степени ориентированных на туризм и развлечения.

С нехваткой средств, безработицей и другими проблемами так или иначе сталкивается большинство штатов США. Одним из популярнейших способов преодоления трудностей для них является привлечение на свою территорию крупных налогоплательщиков в виде корпораций и их предприятий.

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Это целый пласт американской политики с жесткой конкуренцией и увлекательными интригами. Например, радикальная в своем левацком либерализме Калифорния довела себя до такого состояния, что оттуда идет настоящее бегство и людей, и бизнеса. В Нью-Йорке складывается похожая ситуация. В качестве нового дома "беженцы", среди которых такие корпоративные монстры, как Oracle, Hewlett Packard, Morgan Stanley, Goldman Sachs и многие-многие другие, чаще других мест выбирают Флориду, Техас и Неваду.

Но, разумеется, все не так просто — и штаты, борясь друг с другом за новых налогоплательщиков, предлагают крупному бизнесу преференции и особые условия. Обычно речь идет об определенных налоговых льготах.

Теперь же руководство Невады готово пойти намного дальше и поделиться с бизнесом властью в буквальном смысле этого слова.

В январе губернатор штата Стив Сисолак сообщил о планах по созданию в Неваде "инновационных зон", которые дадут мощный стимул для диверсификации и развития экономики региона. Также он уточнил, что компания Blockchains взяла на себя обязательство "создать небольшой город", что принесет с собой высокооплачиваемые рабочие места и налоговые поступления.

Правда, для реализации проекта штату необходимо обеспечить его законодательную основу, детали которой не были сообщены губернатором. Зато о подробностях готовящегося законопроекта узнало одно из лас-вегасских изданий.

Если документ будет принят, технологические компании на принадлежащих им территориях получат те же права, которыми наделены выборные местные власти в США, включая сбор налогов, формирование судов, управление водными и земельными ресурсами, предоставление госуслуг и так далее.

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Согласно законопроекту, в качестве условий для участия в программе компания должна владеть не менее чем 50 тысячами акров (около 20 тысяч гектаров) неосвоенной земли в пределах одного округа, иметь в своем распоряжении минимум 250 миллионов долларов и план инвестиций в размере миллиарда долларов в течение десяти лет.

Адепты проекта заявляют о неэффективности традиционного госуправления, которое требует реформирования в соответствии с требованиями времени. Слова главы Blockchains Джеффри Бернса говорят сами за себя: "То, как действуем мы, — рисковать, быть гибкими, ловкими и вести себя как при создании новых продуктов — это не то, как действует правительство. Почему бы не позволить нам создать правительство, которое позволит нам делать все это?"

Впрочем, скептиков и противников у продвигаемой идеи тоже хватает.

Действующие местные власти задают резонные вопросы по поводу того, кто будет нести ответственность за построенные города и людей в них, если проект провалится. Очевидно же, что бремя ляжет на округа, на чьей территории будет реализовываться эксперимент и которые и так с трудом разгребаются с уже имеющимися сложностями.

Кроме того, проблема носит фундаментальный характер — касается всесторонней осведомленности частных IT-компаний о жизни людей и, как следствие, их стремительно растущего контроля над ними. А теперь предлагается идти еще дальше и официально передать в руки технологических гигантов часть государственных функций.

Да и довод, что бизнес в силу своей ориентации на результат будет более эффективен в административных функциях, выглядит весьма сомнительным. Насколько приоритетными для коммерческо-государственного управления будут здравоохранение, образование и другие социально значимые, но категорически не доходные сферы, на финансирование которых традиционно уходит значительная часть бюджетов всех уровней власти?

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По "профильным" расходам тоже есть сомнения. Достаточно вспомнить, что главным виновником страшных пожаров и гибели десятков человек в Калифорнии является энергетическая корпорация Pacific Gas and Electric, которая десятилетиями просто не обслуживает должным образом свою собственную — коммерческую — инфраструктуру.

Вопиющие условия труда и отвратительное отношение к работникам на производствах наиболее модных и продвинутых компаний, вроде той же Tesla, тоже прозрачно намекают, чем может обернуться для людей жизнь в "коммерческих" городах, где корпорации будут официальными властями.

Проблемы недофинансирования социальной сферы, депрессивных территорий и инфраструктурной деградации не понаслышке знакомы большинству стран, включая самые благополучные. Правда, даже на этом нерадостном фоне Соединенные Штаты выделяются темпами упадка, который просто пугает в исполнении одной из самых богатых и развитых стран мира.

В теории можно понять американские власти, которые готовы хвататься за любую соломинку в попытке переломить ситуацию к лучшему. На практике же остается только недоумевать, что кто-то всерьез рассматривает создание корпоративно-феодальных анклавов внутри страны в качестве удачного решения.

Зато ничуть не удивляет, что именно в тотально коррумпированной политической системе США была рождена данная идея. Кстати, корпорация Blockchains, разумеется, была спонсором избирательной кампании губернатора Невады, ныне так горячо продвигающего нововведение.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции



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