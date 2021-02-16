Вилли Саньоль – кто он, новый главный тренер сборной Грузии по футболу

Французский специалист Вилли Саньоль стал новым главным тренером сборной Грузии по футболу. Нельзя сказать, что новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы, но решение ФФГ стало, в какой-то мере, неожиданным

Пост наставника сборной Грузии был вакантным с ноября прошлого года, после того как его покинул Владимир Вайсс. Словацкий специалист без малого пять лет возглавлял национальную команду, но "обжегся" на финале Лиги наций УЕФА, проиграв Северной Македонии 0:1. В итоге сборная Грузии осталась без чемпионата Европы, а Вайсс без работы. Теперь настала очередь француза как минимум два года ломать голову над задачами, поставленными ФФГ.

А задачи, надо сказать, непростые. Их озвучил президент ФФГ Леван Кобиашвили после того, как стороны договорились о соглашении.

"Наша программа минимум – занять третье место в отборочной группе чемпионата мира 2022 года. Это вполне достижимая цель. Помимо этого мы будем бороться за победу в дивизионе "С" нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Если задача будет выполнена, то стороны продлят соглашение еще на два года", - заявил Кобиашвили

© Sputnik / Alex Shlamov Сборная Грузии по футболу. Матч между сборными Грузии и Армении

Напомню – в отборочной группе "В" ЧМ-2022 соперниками сборной Грузии будут команды Испании, Швеции, Греции и Косово. Конечно, говорить о третьем месте можно и нужно. Другое дело – насколько это все реалистично. Ведь если бы наша сборная лихо обыгрывала команды уровня Греции и Косово, то, наверное, этим летом сыграла бы на ЕВРО-2021, а не уступила бы путевку Северной Македонии. Согласитесь – все три сборные приблизительно из одного теста. Ну, может, Косово чуть отстает от греков и македонцев.

Что касается второй задачи – победы в дивизионе "С" предстоящего розыгрыша Лиги наций УЕФА, то говорить о ней слишком рано. Жеребьевки еще не было, и мы даже не знаем, какие сборные станут соперниками Грузии. Так что отложим цель номер два в долгий ящик.

Так что же Саньоль? Болельщики сборной Франции и мюнхенской "Баварии" первой декады XXI века не дадут соврать – в обеих командах Саньоль был незаменимым игроком основы. В своем поколении и в свое время француз был одним из лучших крайних правых защитников мира. В составе "трехцветных" Саньоль стал вице-чемпионом мира (2006) и дважды выиграл Кубок конфедераций (2001, 2003).

© photo: Sputnik / Максим Богодвид Вилли Саньоль во время тренировки

С "Баварией" же французский защитник стал победителем всего, что возможно: чемпионат Германии (5 раз), Кубок страны (4), Кубок немецкой лиги (1), Лига чемпионов УЕФА (1), Межконтинентальный Кубок (1). Все это более чем круто! Но нас в данном случае интересуют достижения Саньоля-тренера, а не игрока.

Завершив профессиональную карьеру футболиста в 2009 году, на тренерском поприще Саньоль дебютировал в 2013 году, возглавив молодежную сборную Франции (U-21). Там бывший защитник задержался всего на один сезон, после чего подписал контракт с "Бордо".

В первом же сезоне жирондинцы под руководством Саньоля заняли в чемпионате шестое место. Очень неплохой результат для тренера-дебютанта. В тот период Саньоль входил в число перспективных и подающих надежды французских специалистов. Однако второй сезон в "Бордо" для француза оказался почти провальным. И виноват в этом был сам Саньоль. При этом стоит отметить, что тренера подвело не видение игры, а длинный язык.

© photo: Sputnik / Максим Богодвид Главный тренер "Бордо" Вилли Саньоль в матче группового раунда Лиги Европы

В одном из интервью Саньоль сказал, что "преимущество игроков, которых я бы назвал "типичными африканцами", в том, что они дешевы, сильны и готовы сражаться. Но футбол заключается не только в этом. Это еще – техника, интеллект, дисциплина". Саньоль за свои слова извинился, сказав, что они неправильно интерпретированы. Но это не очень помогло. На протяжении всего сезона обстановка в клубе и вокруг него была не самая лучшая, что незамедлительно сказалось на результатах. По итогам чемпионата "Бордо" занял 14 место, а Саньоль покинул пост главного тренера.

Вполне очевидно, что после всех неприятностей Саньоль вряд ли бы нашел работу во Франции. Поэтому взор футболиста устремился в сторону его главного работодателя в бытность игроком – мюнхенской "Баварии". В июне 2017 года француз занял должность ассистента главного тренера, коим в то время был Карло Анчелотти.

Однако и тут Саньолю не повезло. Уже в сентябре того же года руководство "Баварии" указало Анчелотти на дверь, а пришедший на его место Юпп Хайнкес в услугах французского ассистента не нуждался. Саньоль покинул расположение мюнхенского клуба и с тех пор на тренерской работе замечен не был. До вчерашнего дня.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid Вилли Саньоль

"Для меня привилегия стать новым главным тренером сборной Грузии. Переговоры с ФФГ и потенциал игроков национальной сборной убедили меня в том, что новая работа станет для меня отличным вызовом. Я уверен, что с трудолюбием, дисциплиной и желанием игроков, мы сможем написать новую главу в истории грузинского футбола", - так прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоль.

Саньоль станет шестым иностранным тренером у руля главной команды страны. Первая попытка отойти от чисто грузинского видения футбола была предпринята в начале 2000-ых, когда в Грузию пригласили Иво Шушака. Правда, первый блин вышел комом – хорватский специалист проработал на посту главного тренера всего полтора месяца.

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn Эктор Купер

Следующего иностранного пришествия пришлось ждать почти год. Ален Жирес сменил Марокко на Грузию и проработал в тандеме с ФФГ чуть больше года – с мая 2003 по июнь 2004. Уже потом были немец Клаус Топмеллер и аргентинец Эктор Купер. Оба специалиста были с богатым послужным списком. До приезда в Грузию Томпеллер работал с "Байером", "Гамбургом", "Бохумом", а Купер дважды вывел "Валенсию" в финал Лиги чемпионов, и этим все сказано. Однако ни один из них не добился значимых успехов со сборной Грузии.

Исключением из правил, в какой-то мере, стал предшественник Саньоля – Вайсс. Да, с главной задачей словацкий специалист не справился – сборная Грузии и ЕВРО-2021 не пересеклись во временной точке. Но Вайсс, выиграв дивизион в Лиге наций УЕФА, дал хотя бы надежду на чудо - чего не было никогда. Теперь будем ждать чудес от Саньоля.

© Sputnik / STRINGER Тренер Владимир Вайсс

Кстати, француз прибудет в Грузию уже совсем скоро. Саньоль собирается посетить матч за Суперкубок страны между "Динамо" Тбилиси и "Гагра". Как отметил Кобиашвили: "Саньоль хочет больше времени проводить в Грузии, чтобы оценить футболистов, выступающих в Национальном чемпионате".

Что касается сборной Грузии, то первое испытание на прочность Саньоль пройдет 25 марта, когда наша команда на выезде встретится со Швецией в отборочном матче ЧМ-2022. Прямо скажем – не самый лучший и удобный соперник для дебютной игры. Но с чего-то же надо начинать новую главу!