В Грузии назревает очередной политический кризис, или Ясно, что ничего не ясно

Колумнист Sputnik рассказывает о причинах и последствиях ухода Георгия Гахария с поста премьера Грузии - что ждет страну и во что выльется новый виток политического кризиса

В Грузии второй день идет долгожданный снег. Детям - радость, водителям - проблемы (летняя резина, гололедица, часть дорог закрыты)… Но как снег на голову – сегодняшнее заявление премьера Гахария о том, что он покидает свой пост. Политическая погода в стране становится еще более суровой.

К гадалке не ходи, ясно, что такое непростое решение теперь уже бывший премьер принял на фоне "бурлений", которые начались накануне поздно вечером после оглашения решения суда в связи с делом лидера главной оппозиционной парии страны "Единое национальное движение" - Никой Мелия…

Кто вы, господин Мелия?

Председателем партии ЕНД, некогда созданной Михаилом Саакашвили, импозантный бритоголовый Ника Мелия стал за шесть дней до окончания 2020 года. До этого партию возглавлял Григол Вашадзе, который скоропалительно, буквально в одночасье решил уйти с председательства и вообще от "Националов". Почему? Мол, не согласен с политикой партии… Других объяснений от него и не потребовали.

И вот, методом открытого интернет-голосования (как-никак пандемия коронавируса, иначе нельзя), обогнав соперника, Левана Варшаломидзе, Мелия победил в выборах.

Отработав на нескольких серьезных госдолжностях (от следователя в Министерстве госбезопасности до начальника Тбилисского бюро по исполнению), к 2012 он пришел в партию Саакашвили. С тех пор это одна из главных персон всех перфомансов партии, всех ее акций протестов…

Теперь по порядку. И как вы понимаете – тут, как требует того закон жанра, во всем будет виновата Россия… а если точнее - депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Именно после его визита в Грузию для участия в Межпарламентской ассамблее православия в июне 2019 года начались массовые протесты в Тбилиси.

Как раз после антироссийских акций Мелия был обвинен в руководстве групповым насилием и участии в нем во время штурма парламента Грузии 20-21 июня.

Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями и показаниями свидетелей. Беспорядки начались вскоре после обращения Мелия к митингующим: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?"

Суд избрал Мелия меру пресечения по этому делу – залог в размере 30 тысяч лари (около $9 тыс) и электронный браслет, благодаря которому за Мелия могла следить прокуратура. Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Но после перфоманса с бросанием в толпу браслета электронного слежения на акции в ноябре 2020 года залог увеличили до 40 тысяч лари (около $12 тыс). Своим знаменитым "поступком" Мелия продемонстрировал нежелание повиноваться закону и презрение к правящей партии…

После увеличения залога Мелия категорически отказался его выплачивать. Но так как он все-таки числился депутатом нового созыва парламента (даже вопреки отказу в него входить), до 17 февраля 2021 года он имел депутатскую неприкосновенность – исполнительные органы ничего не могли с ним сделать…

С позиции закона все дальнейшие события логичны: срок выплаты залога истек, прокуратура требует от парламента лишить Мелия иммунитета, парламент проголосовал, депутатская неприкосновенность аннулирована… Что положено за непослушание закону во всем мире? Правильно – наказание. И вот накануне вечером тбилисский городской суд заочно принял решение об аресте правонарушителя. В воздухе повисло слово "арест"…

Ночь Мелия

Итак, вечер 17 февраля пол-Грузии точно провели возле экранов телевизоров. В прямом эфире шло рассмотрение дела председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия. В 20 часов 18 минут по местному времени тбилисский городской суд заочно отправил Мелия в предварительное заключение. Полиции предстояло выполнить решение суда. А в Грузии акты неповиновения закону и всяческое отрицание каких-либо правил и ограничений оппозиция, к сожалению, перевела в ранг "обычного явления". К моменту оглашения решения суда в штабе ЕНД уже собрались главные оппозиционные лидеры страны и их сторонники. С экранов оппозиционного канала "Мтавари архи" все они наперебой рассказывали о несправедливости решения и необходимости его игнорирования. А еще все выразили готовность "грудью встать" за Мелия. Мол, не дадим его арестовать - и точка.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Сторонники оппозиции дежурят ночью в офисе "Единого нацдвижения" 18 февраля 2021 года

В общем, такая серьезная политическая "тусовочка" после 10 вечера, спустя час как по всей стране в рамках ограничений запрещено передвижение… На улице жгли костры, воодушевленно ждали полицию, чтобы дать ей отпор. Конечно же, последовало официальное заявление Мелия.

"Нам остался один шаг до победы", - обратился к сторонникам оппозиции лидер Единого Нацдвижения, комментируя решение суда отправить его в предварительное заключение.

"Остались только две стороны: грузинское национальное движение и представители Иванишвили. Или мы на одной стороне, или на другой", - сказал лидер ЕНД. И добавил, что в Грузии сегодня судят не его лично, а всех, кто участвовал в акции в ночь на 20 июня 2019 года.

Вот так и прождали всю ночь в офисе ЕНД прихода полиции оппозиционеры и журналисты.

Зря не спали. Полиция пришла только утром, в половине десятого. Но ее в штаб не впустили. Полицейские зачитали постановление суда о задержании лидера оппозиционной партии Ники Мелия и вынужденно покинули территорию.

"Мы увидели, что нас не пустили в здание, закрыли двери. Для исполнения будут использованы все предусмотренные законом меры", - сказал представитель МВД. Он пообещал, что в ближайшее время будут сделаны дополнительные разъяснения.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Полиция и журналисты у офиса "Единого нацдвижения" 18 февраля 2021 года

Утро Гахария

И пока страна думала-гадала, что же теперь, чего ждать от оппозиции, ветер подул откуда не ждали – со стороны правящей партии. Как снег на голову, в и так непростую реальность обрушилось решение премьера Грузии о его отставке.

Нейтральное, ничего не объясняющее заявление: "Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Так как я уверен, что поляризация и противостояние между нами – самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и кризиса любого вида".

Оппозиция – тут же ликовать: "Мы победили"… В какой-то степени точно победили – так как буквально через десять минут после заявления об отставке Гахария последовало заявление МВД. "В связи с отставкой премьер-министра Грузии министерство внутренних дел страны временно отложило исполнение решения суда по избранию меры пресечения в отношении лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия"…

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Ника Мелия в офисе "Единого нацдвижения" 17 февраля 2021 года

И теперь уже воодушевленный Мелия стал требовать проведения новых парламентских выборов, а правящая партия заявила, что нового премьера назовет уже завтра, 19 февраля.

© Sputnik / STRINGER Сторонники ЕНД в офисе "Единого нацдвижения" 18 февраля 2021 года радуются отставке Гахария

Все-таки слухи были не просто слухами

Еще на прошлой неделе в грузинских СМИ распространилась информация о том, что премьер Гахария, по всей видимости, будет отправлен в отставку, а на его место метит председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Однако тогда сам Гахария опроверг эту информацию, с юмором сказав: "Уже более года я слышу вопросы, когда уходите, сегодня, завтра, не ушли ли вчера… вы что, не видите, что пока я только прихожу?!"

Ну а если копать глубже, то вполне себе очередными "не слухами" становятся слухи о том, что премьер последнее время регулярно игнорировал заседания парламентских комитетов. А после ухода из "Мечты" Иванишвили внутри партии обозначились организационные проблемы…

Комментарий правящей партии об отставке премьера тоже говорит о внутренних проблемах. Уход Георгия Гахария с поста главы правительства связан с разногласиями по поводу помещения оппозиционера Ники Мелия в заключение, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

"Решающим был вопрос: должно ли государство сохранить свое лицо или нет. Для остальных членов команды ответ был однозначным: государство, где не обеспечивается исполнение закона, тем более в условиях, когда преступники ставят его перед таким грубым вызовом, не состоится как государство. Более того, несоответствующее исполнение закона будет способствовать радикализации и поляризации в стране", - сказал Кобахидзе.

Он также призвал Нику Мелия самому подчиниться требованиям закона, иначе он будет арестован.

Саакашвили тут как тут

Экс-президент Грузии из Украины сразу же начал комментировать события в Тбилиси, не скрывая своей уверенности, что Единое Нацдвижение получило шанс вернуться к власти.

"Сегодня в Грузии подал в отставку премьер-министр правительства-узурпатора Георгий Гахария, потому что не захотел выполнять приказ Иванишвили о кровопролитии и массовом разгоне людей. Это большая победа оппозиционного единства, Ники Мелия и грузинского народа. Сейчас главное не ослабить оппозиционное единство, потому что главным желанием грузинского народа являются внеочередные выборы и возвращение его воли, которую украли во время парламентских выборов, которые украл Иванишвили. Сейчас как никогда нужна трезвость, так как горячих голов, которые могут совершить что-то ужасное, достаточно. Нужно своевременно достичь соглашения по внеочередным выборам при новой избирательной комиссии в присутствии международных наблюдателей", - написал Саакашвили в Facebook.

При этом он никак не прокомментировал падение рейтингов ЕНД и оппозиции в целом, о которых недавно по итогам опроса общественного мнения в Грузии сообщил американский Национально-демократический институт (NDI)…

Как выйти из пике, или Что думают эксперты

Если уж честно, то кризис сейчас у всех партий страны. Смена лидеров оппозиции (Вашадзе "Единое нацдвижение", Бакрадзе и Угулава "Европейской Грузии"), раскол ("Гирчи"), уход активистов… Как у Крылова – лебедь, щука и рак… Вот только даже если вдруг они все стабилизируются-организуются-помирятся, прийти к власти им будет непросто. Пусть даже "Мечта" пойдет на уступку и согласится с новыми выборами. Не факт, что лидером станет "ЕНД" или кто-то другой из оппозиции. А выиграй "Мечта" - оппозиция опять будет недовольна результатами и потребует новые выборы. И это замкнутый круг – без конца и края.

А если по каким-то сверхъестественным причинам выиграет кто-то из оппозиции, им придется несладко: наступят на собственноручно разложенные грабли. Каково это - возвращать в берега стихию массового непослушания и неповиновения закону?

Закон, правительство – это зло, такими категориями апеллирует оппозиция достаточно приличный срок. Нарушать закон и не платить штрафы не просто можно, но и модно. А как бороться с модными грузинскими активистами, симпатизирующими анархии? Вот это уже вопрос риторический.

Ждем завтрашнего дня – много ясности он пока, увы, не принесет. Но уж точно будет ясно – кого правящая партия назначит новым премьером Грузии.

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