Уход Гахария – это не неожиданность, а новая политика Грузии

Отставка премьер-министра Георгия Гахария была неожиданной только для несведущих в грузинской политике. Об этом говорили уже давно, и это стало результатом многих обстоятельств. На это указывало и то, что после парламентских выборов 31 октября премьеру практически не разрешили изменить ни одного члена правительства. Хотя с некоторыми из них, я имею в виду финансовый блок, министра здравоохранения, у него были, мягко говоря, натянутые отношения. Гахария, как я понимаю, видел, что они делают "не совсем то, что нужно" в условиях пандемии...

А в чем истинная причина…

Главная причина – "Чужой среди своих": Гахария так и не стал членом команды "Грузинской мечты". Другая причина - уход Бидзины Иванишвили, вверившего ему этот высокий пост, полностью "оголил его тылы" и лишил единственной опоры. Иванишвили был гарантом его стремительной политической карьеры. Но вышло, что премьер фактически остался без команды. Не сложились его отношения с лидерами "Грузинской мечты": ни с мэром Тбилиси – генсеком правящей партии Кахи Каладзе, ни с министром обороны – кандидатом в новые премьеры Ираклием Гарибашвили, ни с новым председателем парламента Арчилом Талаквадзе, ни с председателем "Грузинской мечты" Ираклием Кобахидзе, ни с лидером большинства – исполнительным секретарём партии Мамукой Мдинарадзе. Ясно было, что в этих условиях быть номинальным премьером - это не для Гахария. Тем более, что он пользуется довольно внушительной популярностью среди грузинского избирателя в силу своего характера, не признающего коррупцию, непотизм и ложные обещания.

Гахария ушел, чтобы сохранить этот имидж и полностью смыть с себя причастность к событиям июля 2019 года (речь идет о разгоне акции протеста против визита депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, переросшей в попытку захвата здания Парламента и новую "революцию"). Он подал в отставку в нужный момент, заодно сорвав аплодисменты оппозиции. Он правильно высчитал время, так как никогда не являлся сторонником каких-то радикальных мер, поэтому события т.н. "ночи Гаврилова" тоже, скорее всего, не были результатом приказа министра внутренних дел Гахария, но все обвинения были в его адрес. Мы помним, как он, будучи главой МВД, извинился перед митингующей молодежью за разгон бара полицией во время рейда по борьбе с наркоторговлей.

Тем не менее, он нес эту ношу на своих плечах, и сейчас он эту ношу скинул. Точно так же, как всю ношу за развивающиеся события скинул с себя Иванишвили, полностью дистанцировавшись от политической и общественной деятельности в Грузии. И это обошлось ему очень недешево с финансовой точки зрения: имею в виду оставленные активы и объекты, переданные Фонду "Карту".

Потому что события начинают принимать характер, когда нужно действовать или по справедливости, или по уму. И в обоих случаях это будет негативно отражаться и на внешнеполитическом курсе государства, и на внутренней политике Грузии.

Доброе слово сыграло недобрую роль

"Национальное движение" за девять лет, в результате так называемой политики коабитации, когда не понесли наказания явные преступники, сумело сконцентрироваться, собрать свои силы. И большим подарком стал для них депутат российской Госдумы, который сказал несколько хвалебных слов в адрес правящей партии... Само по себе, конечно, благо намерение: не будем забывать, что Сергей Гаврилов родился в Тбилиси и любит грузинский народ, как он многократно говорил. Но эти слова вежливости сыграли очень отрицательную пиар-роль. Это дало повод оппозиции обвинить правящую партию в "пророссийскости" и чуть ли не в выполнении инструкции Кремля. Хотя это, конечно, не соответствует действительности.

Все это совпало с вынесением приговора по Мелия, который сегодня уже является центром, объединившим большую часть оппозиции… Почти все лидеры оппозиционных партий собрались в офисе "Нацдвижения" и оказали ему поддержку. На этой волне оппозиция объявила себя продолжателями не "Нацдвижения", а "Национального движения Звиада Гамсахурдия". То есть была проведена четкая, примитивная грань: или вы с Гавриловым и Россией, или вы с грузинским народом и с нами. Вот такая демагогия – иначе не назвать… Хотя, никаких сторонников грузинской оппозиции мы не наблюдали – только партактивисты – лидершип всех партий, человек 150, их отпрыски с друзьями, и столько же журналистов…

Как под копирку

Нынешняя ситуация почти повторяет ситуацию 2003 года в Грузии: отставка премьера Жвания, молниеносная "Революция роз", приход новой власти - всё то же самое! Выборы, опротестование их результатов, отставка премьер-министра, и, естественно, должна последовать смена власти. Революционный сценарий уже в действии. Если оппозиция смогла отстоять от задержания лидера пусть даже самой крупной партии, пару недель назад побывавшего в Киеве и взявшего инструкции у Саакашвили. Если официальное постановление суда об аресте не реализовано, самое время ждать в гости или вовсе не в гости Михаила Николаевича. Он (Саакашвили) не зря вчера давал рекомендации из зала аэропорта Борисполь - намекал, что вылетает…

Последняя серия для Георгия Гахария - взгляд на отставку премьера Грузии из Москвы >>

Гахария на грузинском политическом горизонте появится нескоро, а может, и вовсе не появится и займется бизнесом. А если все же и появится, то в составе "третьей политической силы", которую пообещал Бидзина Иванишвили, но это уже после 2024 года. Так что вполне себе ясно, что решение об отставке было принято давно. Это – новые реалии грузинской политики.

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