Договориться с коронавирусом, или Хроника объявленного заражения

"Ну, здравствуй, милый!" – выдохнула я и присела за кухонный стол. Тебя, значит, гонят за дверь, а ты в форточку лезешь, нахал. Есть что-то в тебе от нашего брата – журналиста. Неугомонный наш.

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Значит так, обратилась я к нему. Давай мы с тобой обо всем договоримся с самого начала. И тут я впервые посмотрела на него в упор. – Вот ты значит какой, монстр, который заставил трепетать весь мир и изменил ход истории. Монстр, которому дали такое странное имя – Ковид. Единственный в своем роде, коронующий простых смертных. До его появления в природе, корону водружали только особам монархическим. Теперь корона есть и у меня.

Монстр работает под прикрытием

А случилось это самым неожиданным образом. Как-то утром я проснулась с сильной головной болью. С мигренью у меня сложились тесные отношения еще в детства. И приход ее, следовательно, не воспринимается мной, как наступление Армагеддона.

Я задабриваю мигрень таблеткой обезболивающего и ложусь спать. Но на этот раз укротить ее не удалось. Голова гудела, как несущийся во весь опор электровоз. Причем к мучительной слабости, при которой даже руку приподнять до уровня глаз – уже подвиг, добавлялось состояние полудремоты и невысокой температуры.

Именно повышенная температура навела на мысль о возможном заражении вирусом. И наутро чуть свет я принялась трезвонить на горячую линию. Оттуда меня перенаправили на номер 1505. Система работает как часы, и после пары гудков, у меня уточнили адрес и назвали ближайшую поликлинику, в которой можно было сдать тест.

Справедливости ради нужно сказать, чувствовала я себя на следующий день нормально и никаких симптомов у меня уже не было и в помине. Тест на наличие вируса я считала чистой формальностью. Просто вот уже неделю мама ходила с гриппом. Никаких особых симптомов, кроме характерных для обычной простуды у нее не наблюдалось. Но ведь могло случиться, что этот монстр работает без особых примет, под прикрытием гриппа.

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До поликлиники, которая в десяти минутах ходьбы, я шла пешком. И тут вспомнилось, как пару месяцев назад с вирусом свалилась близкая подруга. Хождение по мукам у нее началось с тестирования. Для того, чтобы сдать тест, нужно было выстоять в длинной очереди, тянущейся в поликлинику. В застойные времена такие хвосты выстраивались, когда в магазинах выбрасывали дефицитный товар. Результат теста она получила лишь на следующий день. Начала лечиться, по схеме, так много раз описанной.

Но Ковид заартачился и ни в какую не желал покидать меченную территорию. Подруга рассказала об опасениях консультировавшему врачу. Попросила послушать легкие, потому что кашель вконец замучил. Однако по ковидному протоколу в таких случаях нужно звонить в неотложку и вызывать бригаду. Подруга и позвонила, но ввиду катастрофической нехватки специалистов, приехать в тот день к ней никто не смог. Из скорой позвонили через сутки и спросили, ну как вы, на что подруга, сориентировавшись, отчеканила – пока живая. Приехали через час.

Визит врачей в квартиру смахивал больше на высадку космонавтов на Луну. Уж больно они напоминали в белых комбинезонах космонавтов. Причем состыковки с пациентом так и не произошло. Подойти ближе к больной и прослушать ей легкие, "космонавты" так и не решились. Бригада пожелала пациенту скорейшего выздоровления и ретировалась с зараженной планеты прочь. Подруга, слава Богу, выкарабкалась, но поняла, что дело спасения болеющих дело рук самих болеющих.

"Облава" на пациента

У меня получилась с ковидом совершенно иная история. А все потому что мое заражение вирусом пришлось на период, когда эпидемия пошла на спад. По прибытию в поликлинику оказалось, что я единственная из желающих пройти тест.

- Для справки на работу? – уточнила лаборант, ковырнув в носу так глубоко, что казалось, вместе с мазком на тест вытягивает и мозг.

- Для собственного спокойствия, - отвечала я ей, прослезившись от процедуры. У меня взяли номер телефона и объяснили, что сообщат результат в течение часа. Позвонили через десять минут и сообщили, что тест на наличие вируса оказался положительным.

Итак, он все же постучал в мою дверь. Тогда-то, вернувшись домой, я и решила посадить этого назойливого товарища напротив и поговорить по душам.

- Давай мы с тобой договоримся не портить жизнь друг другу и сосуществовать, раз уж иначе не получается, в этом альянсе мирно, без потерь.

Ковид вылупил на меня от удивления свои круглые глаза и быстро-быстро заморгал. Видимо впал в ступор от моей наглости. Он-то думал, тут он отдает распоряжения, так нет, люди решили сами диктовать условия. И нечего, что его визит в иные семьи заканчивается самым роковым образом. Люди по природе своей существа иррациональные. И часто совершают поступки, лишенные здравого смысла.

После подтверждения вируса, я снарядила уже на тестирование всю семью. И, как и положено в таких случаях, позвонила в министерство, оповестив о результате. Они, в свою очередь, уже действуя по протоколу, прикрепили ко мне семейного врача. Да не одного, а сразу нескольких.

Вначале позвонила та, что назвалась Этери. От высокой температуры - жаропонижающее, от кашля – отхаркивающее. Оригинально, подумала я и обратилась со встречным вопросом: "А витамины?" На что она назвала витамины C и D, которые я уже к тому времени уже принимала. Следом позвонила Мадонна, которая отметила, что препаратов, разжижающих кровь, как цинк, пить без особой надобности не следует. На этом откланялась.

Ближе к вечеру раздался опять звонок. И когда на том конце провода милая девушка представилась семейным доктором, у меня чуть не сорвалось с губ – как, еще один? Хотелось ответить словами героини культовой комедии "Иван Васильевич меняет профессию" Ульяны Андреевны Бунша: "И тебя вылечат, и меня вылечат". Разговор закончился выдачей ценных указаний и пожеланий скорейшего выздоровления.

На второй день изоляции обнаружилось, что вирус подтверждается еще у одного члена семьи – мамы. С этого самого дня звонили с министерства здравоохранения и ей. Я, на всякий случай, при звонке отчитывалась, что нас двое и обе в прекрасном расположении духа и болезнь протекает у нас в легкой форме, поэтому одной консультации с членом семьи достаточно. Но сотрудники с показательным упорством добивались личной аудиенции с мамой.

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Где-то на 7-й день изоляции я подумала, заболело бы уже что-то, не то звонят, спрашивают, и ты чувствуешь даже неловкость за отсутствие более выраженных симптомов, нежели слабость да легкий туман в голове. Но чувствовать себя центром вселенной, конечно приятно. Не болезнь, а какие-то именины сердца. И со службы мониторинга министерства здравоохранения звонят чуть свет забрезжит, и врачи наперебой о твоем самочувствии осведомляются.

Как правило, спрашивают о том, звонит ли семейный врач, находитесь ли вы с ним на связи. В качестве дежурного присутствует вопрос о соблюдении режима изоляции. Мы, конечно же, неукоснительно ему следовали, мы – это вся семья. Здоровые члены семьи перестали ходить на работу и также изолировались в своих комнатах.

Но на протяжении 10-и дней изоляции я невольно задавалась вопросом, а добросовестны ли наши граждане в этом вопросе? Уходят ли на изоляцию здоровые члены семьи, когда ковид подтверждается у кого-либо одного. Ведь у нас в данном случае все строится на доверии и личной ответственности каждого гражданина.

Никто не обязывает пациентов, проходящих лечение на дому, пользоваться мобильным приложением, которое позволяет отслеживать геолокацию пациента, как это происходит в Москве, например. Пациент подписывает согласие о получении медицинской помощи на дому и соблюдении режима изоляции, в котором обязуется обеспечить регистрацию в приложении "Социальный мониторинг" и его дальнейшее использование.

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При регистрации пользователь подтверждает номер телефона, делает фотографию и делится местонахождением. Это нужно для того, чтобы проверить, находится ли пользователь в той же локации, которую указал в согласии, выбирая лечение на дому.

Самая большая сложность в изоляции состоит в сосуществовании со здоровыми членами семьи. Проще уединиться в отеле. Потому что в случае нахождения в одном пространстве, ты должен быть постоянно начеку.

О том, сколько раз за день человек прикасается к каким-то предметам и как много оставляет после себя следов на предметах, задумываются разве что преступники, заметающие следы и ковид-зараженные. Тут не ограничишься отдельной посудой и ношением маски. Все гораздо серьезней, потому что ты неминуемо пересекаешься со здоровыми в местах общего пользования – ванной, душевой, туалете, кухне. И продукты, до которых ты дотрагиваешься, и многое другое.

Вообще, самым обидным для меня в моем заражении было следующее: более двух месяцев в Грузии не работал общественный транспорт, на замке кафе, магазины, торговые центры. Будучи жительницей периферийного района, я выходила в центр города только по крайней нужде, может быть раз в неделю или и того реже. Остальное время я проводила в четырех стенах. По правде говоря, я последнее время была в числе тех, кто ратовал за немедленное снятие ограничений и восстановление нормальной жизни.

Вывод: и тут я впервые задумалась о том, что если бы не сокращение количества зараженных, которого власти добились за счет введения этих самых жестких ограничений, то может, и я не купалась бы во внимании, как происходит сейчас. И ждала бы оказания неотложной помощи не пару часов, а сутками, как было в случае с подругой и многими знакомыми.

Однозначно, систему здравоохранения заметно разгрузили за счет ограничений. И тот, кто заражается ковидом сегодня, может рассчитывать на своевременную и полноценную медицинскую помощь, что немаловажно.

А сегодня, на 10-й день позвонил семейный врач и голосом полным оптимизма, выдал: "Поздравляю, срок вашей изоляции истек".