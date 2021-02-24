Стратегический ход: Россия вложила миллиард в госдолг США

Хотя все последние годы Москва планомерно избавлялась от этих бумаг: их доля в резервах — чуть больше процента. Зачем они понадобились сейчас, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Прикупила бумаг

По данным Минфина США, у России в настоящий момент американских гособлигаций на 6,011 миллиарда: на 1,2 миллиарда — долгосрочных, на 4,8 — краткосрочных. В декабре запас пополнился на миллиард.

Реализуя эти бумаги, правительство США покрывает бюджетный дефицит и прочие расходы. Американский госдолг почти достиг 28 триллионов. В 2010-2013 годах российские вложения превышали 170 миллиардов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Но после того как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от них стали избавляться.

В 2018-м Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. Доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ перенаправил в золото, а также евро и юани.

Диверсификация

Американский госдолг публично представлен ценными бумагами, которые выпускает Министерство финансов США. Купить векселя и гособлигации могут физические и юридические лица, власти отдельных штатов и государств. Прибыль от этих бумаг невысока — в пределах двух с половиной — трех процентов. Но по европейским или японским долгам доходность вообще практически нулевая и даже отрицательная.

Однако дело в другом: государственные облигации США считаются одним из самых высоконадежных и ликвидных инструментов в мире. Их легко купить и продать.

"Вкладывать временно свободные средства в госдолг США выгодно. Два-три процента годовых — достаточно большие деньги, когда речь идет о миллиардах. В данном случае политика не должна влиять на экономические решения", — указывает в разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Таким образом, нарастив объем трежерис, Москва технически обозначила свое присутствие на рынке. Это нужно и для диверсификации международных резервов. Сейчас у России 590 миллиардов долларов, из которых шесть миллиардов вложены в госдолг США напрямую. Аналитики объясняют: Москва следует общемировой тенденции. Спрос на доллар растет, потому что эта валюта меньше всего подвержена волатильности и инфляции.

"Миллиард долларов — достаточно внушительная сумма, такую можно вложить в весьма ограниченный набор активов. Золото перегрето, в евро и юанях уже и так большая доля резервов. Приобретение американского госдолга — это элемент диверсификации", — уточняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Китайский вариант

Крупнейший держатель госбумаг США по состоянию на конец декабря — Япония (1,2 триллиона долларов). Раньше лидировал Китай, но теперь Пекин на втором месте с 1,06 триллиона. Замыкает тройку Великобритания — 428,9 миллиарда.

Из-за торговой войны китайцы планомерно избавлялись от этих бумаг, уменьшив вложения более чем на 200 миллиардов. Однако огромный американский долг, которым владеет Пекин, — это мощный рычаг давления на Вашингтон.

Продолжающийся конфликт подогревает опасения: вдруг второй крупнейший иностранный кредитор экономики США устроит масштабную распродажу трежерис. Последствия будут катастрофическими. Массовый сброс этих бумаг вызовет панику на рынке.

Однако это невыгодно самому Китаю. Во-первых, реализация в короткий период облигаций на 100-200 миллиардов неизбежно обрушит цены на них. В результате стоимость внешних активов и резервов самого Китая значительно снизится, равно как и выручка от продажи подешевевших трежерис.

Вдобавок рухнет доллар, а это Пекину тоже ни к чему. Ослабление американской валюты сделает китайский экспорт дороже.

Золотой запас

Уже несколько лет российский ЦБ делает ставку на золото, избавляясь от долларов. В 2020-м доля драгметалла в резервах впервые превысила объем американской валюты, а к февралю стоимость запасов монетарного золота достигла 136,7 миллиарда. За год золотой запас страны вырос почти на 28 тонн.

Драгметалл — универсальный денежный эквивалент — становится привлекательнее активов, приносящих процентный доход, к тому же страхует от любых санкционных рисков. Как отмечает Bloomberg, Россия продемонстрировала всему миру, что страна с крупной экономикой и большими золотовалютными резервами может избавиться от долларовых активов и при этом прекрасно себя чувствовать.

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