Ошибки, которые легли в основу больших открытий – интересные истории

Как известно, ошибки допускают все, иногда даже трагические. Но бывают случаи, когда курьезная ошибка обращалась в добро и приносила человеку мировое признание

Подтверждением этому может служить экспедиция Христофора Колумба, который направлялся в Индию, но оказался на Американском континенте.

Кроме того, существует целый каскад невольных ошибок и случайностей, положивших начало многим открытиям.

© photo: Sputnik / RIA NOVOSTI Памятник Христофору Колумбу

Примерно 1 000 лет назад китайские ученые, которые искали эликсир жизни, смешали калиевую соль, серу и древесной уголь, а полученную массу, чтобы расплавить, нагрели на огне. Перегрев вызвал сильный взрыв. Так, совершенно случайно, был открыт порох.

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Известный шотландский химик Поль Макинтош случайно разлил на свой халат каучуковый раствор. Вскоре он заметил, что в тот участок ткани, на который попал клей, капли воды не проникали.

Так был обнаружен способ создания водонепроницаемой ткани, а первый водонепроницаемый плащ в честь химика назвали макинтошем.

© photo: Sputnik / Evgeny Biatov Coca-Cola

В 1886 году врач-фармацевт Джон Помбертон из листьев растения кола и плодов африканского ореха изготовил тонизирующую микстуру, которая продавалась только в аптеках.

В один прекрасный день продавец, в чьи обязанности входило разбавлять микстуру водой, перепутал кран и вместо обычной воды развел микстуру газированной водой. Так появилась "Кока-Кола".

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Студент медицинского института Галилео Галилей по ошибке зашел на другую лекцию. Услышанное там его настолько заинтересовало, что он бросил медицину и начал изучать астрономию. И это впоследствии принесло ему большое признание и славу.

Открытие йода связано с кошкой. В 1811 году кошка французского ученого Бернара Куртуа случайно опрокинула две колбы на его рабочем столе. В результате смешения двух разлитых жидкостей, возникло пламя, которое затем превратилось в кристаллы. Это был йод, получивший название от греческого слова "сиреневый".

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В 1941 году инженер Джон Хопс по заданию Военно-морского флота проводил исследования в сфере гипотермии. Перед ним стояла задача – как можно быстрее согреть человека, долгое время находившегося на морозе. Для этого Хопс использовал высокочастотные волны и случайно обнаружил, что остановившееся из-за холода сердце снова начинало биться, если ему подавали электроимпульсы. Так был создан кардиостимулятор, т. н. электрошок.

© photo: Sputnik / A. Kornyushchenko Антибиотики

Обнаружение антибиотиков – результат забывчивости Александра Флеминга. В 1928 году ученый готовил статью о стафилококках и занимался изучением их многочисленных колоний. Он имел привычку ничего не выбрасывать, поэтому на его столе вечно были свалены в кучу инструменты и немытая лабораторная посуда.

Однажды, когда на столе уже не осталось свободного места, ученый решил навести порядок. Взял в руки покрытую плесенью колбу и заметил, что вокруг плесени колонии бактерий исчезли. Эта плесень оказалась губительной для стрептококков, стафилококков, дифтерийных палочек и бактерий сибирской язвы. Так был создан пенициллин, за что Александр Флеминг стал лауреатом Нобелевской премии.

Английские фармакологи проводили клинические исследования цитрата силденафила, чтобы установить, годен ли этот препарат для лечения стенокардии. Ученые хотели найти лекарство, которое усиливало бы перекачку крови к сердечной мышце.

Но препарат вообще никак не влиял на коронарное кровообращение. Зато значительно увеличивал подачу крови к мужским половым органам. Исследователи с вниманием отнеслись к этому открытию, в результате чего мир получил мощное средство борьбы против нарушения эрекции – виагру.

© photo: Sputnik / Mikhail Mordasov Линия по сортировке и упаковке жевательной резинки на OOO "Дирол Кэдбери" (Dirol Cadbury). Великий Новгород.

Чарльз Гудьир поставил на огонь смесь каучука и серы и случайно получил вещество, которое не плавилось в жару и не ломалось в холод. Это была резина, процесс получения которой назвали вулканизацией.

Американский врач по фамилии Адамс пытался получить синтетический каучук. Однажды он в качестве сырья использовал древесную смолу саподилла, однако получить из нее резину не смог. Адамс случайно попробовал смолу на вкус и… Так была создана жевательная резинка.