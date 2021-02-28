Зачем ОДКБ столько военных учений?

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ остается сложной. Членам организации угрожают расширение военного присутствия США в Европе, наращивание коалиционных и национальных военных потенциалов ряда западных государств, тлеющие вооруженные конфликты в Афганистане и Сирии, международный терроризм и религиозный экстремизм. Система коллективной безопасности отвечает на угрозы адекватно и оперативно, прежде всего, совместными мероприятиями боевой подготовки. Об этом рассказал 25 февраля на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Оценки военачальника имеют вес.

Новая американская администрация пошла на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, и все же, в Восточной Европе развивается система противоракетной обороны США. В дополнение к базе ПРО в Румынии (Девеселу) в 2022 году войдет в строй аналогичный объект в Польше (Редзиково). С этих позиций возможно применение ударных крылатых ракет "Томагавк" дальностью свыше 2000 км.

Продолжается планомерное накопление вооружения, военной техники и материальных средств Пентагона на передовых базах хранения в Польше, странах Балтии, Болгарии и Румынии – для приема и развертывания войск. Соглашение о расширенном сотрудничестве между Вашингтоном и Варшавой в сфере обороны предусматривает строительство на польской территории объектов инфраструктуры для постоянного размещения до 20 тысяч американских военнослужащих.

Горячая дуга

Страны ОДКБ вынуждены реагировать на вызовы – одновременно на Восточно-Европейском, Центрально-Азиатском и Кавказском направлениях. Военные учения 2021 года организованы с антитеррористическим акцентом, нацелены на совершенствование боевой выучки и рост оборонного потенциала ОДКБ.

Наиболее важным событием станет совместные оперативно-стратегические учения "Боевое братство-2021" на территории Республики Таджикистан. Мероприятие объединит подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ в форматах специальных учений – с силами и средствами разведки "Поиск-2021", материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2021" и совместных маневров Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2021".

В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности в ходе учений группировка Коллективных сил по легенде предотвратит проникновение на территорию ОДКБ боевиков международных террористических организаций, перекроет каналы перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявит и нейтрализует "спящие ячейки" террористов. На завершающем этапе – уже на территории РФ – состоятся совместные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021" (отработка сценария постконфликтного урегулирования в кризисной зоне методом миротворческой операции).

Совместная деловая игра под руководством Генерального секретаря ОДКБ в Центре кризисного реагирования Организации в Москве пройдет во взаимодействии с оперативными группами ряда министерств и ведомств государств-членов (будут детально рассмотрены факторы коллективной безопасности, даны прогнозы развития, определены компенсационные меры и механизмы влияния на всех этапах решения проблемы).

Не слишком ли много для мероприятий боевой подготовки и учений ОДКБ?

Ставка на эскалацию

Реальными угрозами для Беларуси и России являются растущие ударно-наступательные возможности американской группировки на Восточно-Европейском направлении. Здесь в операциях "Усиленное передовое присутствие", "Атлантическая решимость" и в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии одновременно задействовано более 12 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО.

Сформированы штабы многонациональных дивизий "Север" (Латвия), "Северо-Восток" (Польша), "Юго-Восток" (Румыния). Согласовывается развертывание штаба многонационального корпуса в Румынии. На территории Польши в ноябре 2020 года возобновлена деятельность штаба 5-го армейского корпуса сухопутных войск США, прибывшего из штата Кентукки. На полигоне литовских ВС "Пабраде" в непосредственной близости от государственной границы Беларуси размещен американский танковый батальон.

НАТО усиливает разведывательные возможности и поддерживает ядерный потенциал в готовности к боевому применению. На Европейском ТВД почти в два раза увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, в том числе с привлечением американских стратегических бомбардировщиков – носителей ядерного оружия. Сценарии большинства учений содержат переброску войск из Германии по северо-восточному (ФРГ – Польша – страны Балтии) и юго-восточному (ФРГ – Венгрия – Болгария) коридорам, с дальнейшим применением крупных многонациональных группировок в наступательных операциях.

Основные направления деятельности НАТО формируются под непосредственным контролем Вашингтона, и подготовка к "сдерживанию российской агрессии" закреплена практически во всех доктринальных документах организации. Главное направление внешней политики Белого дома – обеспечение глобального лидерства за счет использования военной силы. Новые "нормы" межгосударственных отношений снижают порог применения силовых методов в разрешении возникающих противоречий.

В Центрально-Азиатском регионе основные угрозы странам ОДКБ создают террористические исламистские группировки. По информации генерал-полковника Анатолия Сидорова, движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) насчитывает в своих рядах до 70 тысяч боевиков, и около 15 тысяч из них действуют в северных районах, сопредельных с Таджикистаном и Узбекистаном. Талибы контролируют значительные территории Республики Афганистан и стремятся к свержению действующего руководства страны, восстановлению "Исламского эмирата Афганистан".

Региональной безопасности угрожает и афганский филиал "Исламского государства" – "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ террористическая организация) численностью до 4000 боевиков. Наиболее активны эти отряды в восточных и северных провинциях. Террористы стремятся установить контроль над приграничными с Таджикистаном и Пакистаном районами для создания удобных плацдармов, и дальнейшей экспансии в государства Центральной Азии.

В Афганистане также присутствуют террористические группировки "Исламское движение Узбекистана", "Аль-Каида", "Исламское движение Восточного Туркестана" (всего около 2500 боевиков). При этом дальнейшее сокращение иностранного военного присутствия (США и НАТО), неспособность афганских силовых структур эффективно противостоять вооруженной оппозиции способствует продвижению интересов исламистов и увеличению числа их сторонников.

В Кавказском регионе коллективной безопасности наблюдаются рост военного сотрудничества Грузии с НАТО, расширение военного присутствия США в регионе, в том числе для обеспечения контроля воздушного пространства над территорией республики и акваторией Черного моря. По итогам недавних встреч в Брюсселе руководством страны и Североатлантического альянса дополнен "Существенный пакет мер НАТО – Грузия", стороны договорились об увеличении в 2021 году совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, количества визитов боевых кораблей альянса в грузинские порты, и финансовой помощи – для "окончательного" достижения национальной армией стандартов НАТО.

Одновременно в публичное пространство вбрасываются неоднозначные идеи о создании тройственного военного союза Грузии, Молдовы и Украины. Ставка США и альянса на эскалацию и дестабилизацию Кавказа закономерно ведет к деградации региональной безопасности.

Вне зависимости от внешних вызовов и угроз, военное сотрудничество ОДКБ носит сугубо оборонительный характер, и есть надежда, что в зонах ответственности Коллективным силам не придется применять сирийский опыт российской армии в борьбе с террористическими группировками.

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