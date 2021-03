Новыми антироссийскими санкциями Запад опускает железный занавес

Куда сложнее понять логику, которой руководствуются США и Европа, и цели, которые они преследуют, рассуждает колумнист РИА Новости.

А планомерность и согласованность их действий, несмотря на все парадоксы и местами даже абсурдность происходящего, не оставляют сомнений, что в основе всего лежат вполне рациональные соображения.

Для начала стоит отметить, что уже довольно давно — с середины 2010-х — европейцы и американцы не выказывали такого уровня солидарности и энтузиазма по вопросу совместных действий против России.

Санкции были объявлены по обе стороны Атлантического океана не просто в один день, а почти одномоментно, то есть это был, безусловно, срежиссированный ход.

Да и "артподготовка" к готовящимся мерам была произведена по всем правилам драматургии: много недель накачивался уровень саспенса и обещалось в финале нечто грандиозное.

По факту же дело в очередной раз кончилось привычным "замах — на рубль, удар — на копейку". Под "наказание" попали преимущественно руководители российских силовых ведомств, которым от запрета на въезд в западные страны и замораживания там гипотетических активов ни горячо ни холодно.

Схожая ситуация и у научных организаций, обвиняемых в "производстве биологического и химического оружия". И совсем уж анекдотом можно считать решение Штатов прекратить оказание помощи России — такое чувство, что американские партнеры и впрямь продолжают жить в 1999 году.

Он призвал тогда Европейский союз "нацеливаться на деньги российских олигархов".

Надо признать, что удар по крупным бизнесменам действительно был бы куда более чувствителен — и для них лично, и для национальной экономики тоже.

Про негативный эффект закрытия совместных стратегических проектов, вроде того же "Северного потока-2", тем более говорить не приходится.

Но Запад, несмотря на всю взвинченность русофобской риторики, вновь предпочел обойтись внешне эффектными и вызывающе конфронтационными, но, по существу, совершенно бесполезными шагами.

Не меньше странностей в позиции американцев и европейцев в отношении самого столь яростно защищаемого ими российского оппозиционера.

С одной стороны, Запад возвел Навального в ранг главного врага и одновременно главной жертвы Кремля — с оказанием ему многочисленных почестей.

ЕС даже создал новый глобальный режим санкций — за нарушения в области прав человека, и объявленные рестрикции стали его первым в истории применением.

А Европейский суд по правам человека выдал удивительное решение, потребовав освобождения блогера в качестве обеспечительной меры.

С другой стороны, очевидно, что Штаты и Европа не питают ни малейших иллюзий по поводу личности блогера. Тот же ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в деле "Ив Роше", из-за которого Навальный в итоге и оказался в колонии во Владимирской области.