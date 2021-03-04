Советы и правила, которые всем надоели

"Макс умер", – сообщение в Facebook от старого знакомого, после которого безликая для меня зараза, "короновавшая" миллионы людей, обрела четкий образ. Она крутилась вокруг да около: свекровь подруги, бабушка друга детства, друзья друзей, дядя коллеги... А теперь вот она, собственной персоной. Унесла жизнь моего друга, честного, доброго, чистого душой человека. Прошлой весной переболел, двустороннее воспаление легких, даже не кашлял. А потом осложнение на сердце, в марте должны были сделать операцию, но не дожил. Макс не дожил, хотя сдаваться не собирался.

Не знаю, что напишут врачи в заключении о смерти, но, наверняка, он не пополнит официальную статистику по числу умерших от COVID-19. По данным ВОЗ на 1 марта, во всем мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек, а сколько таких, как Макс, кто еще бы жил и жил, если бы… Но смерть не меньше, чем история, не любит сослагательных наклонений. И вот теперь подготовка к похоронам, на которые я не смогу поехать, потому что они в Москве, а я в Тбилиси.

Каждый день многие из нас наблюдают за статистикой по коронавирусу в своих странах, мы привыкли к этим ежедневным, к примеру, +10 в графе "Смертельные случаи", забывая или намеренно не задумываясь о том, что за цифрами стоят люди, для кого-то самые родные люди на свете.

Тем не менее, жить в страхе перед вирусом – последнее дело, как минимум, так как это негативно влияет на нервную систему и впоследствии на иммунитет, но и жить, беспечно заявляя, что все самое страшное позади, излишне оптимистично, если не сказать грубее. Конечно, всем хочется вернуться к нормальной "доковидной" жизни, где вместо масок были поцелуи, вместо социальной дистанции – объятия, а планы на будущее можно было строить гораздо более уверенно. Однако, очевидно, что пока очень рано говорить о том, что этот бой с очень нечеткими правилами "Человечество VS Коронавирус" близится к концу.

В первый день весны Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом, что, возможно, связано со смягчением ограничений и потерей бдительности у людей. В авторитетном медицинском журнале The Lancet в середине февраля вышла статья, где сказано о вариантах развития ситуации, связанной с COVID-19. По мнению группы экспертов из Международного совета по науке, кризис далек от разрешения, несмотря на беспрецедентный прогресс в разработке вакцин. В статье отмечено, что развитие событий будет отчасти зависеть от поведения людей.

Сейчас в Грузии улучшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому в стране максимально смягчают ковид-ограничения, что, безусловно, хорошо, учитывая экономические проблемы, которые возникли из-за пандемии. Однако пока даже точно неизвестно, когда в страну завезут вакцину, и уж тем более, когда вакцинация станет массовой, хочется лишний раз дать жителям Грузии советы, которые всем надоели, но так жизненно необходимы: соблюдайте рекомендации эпидемиологов; не закрывайте глаза на очевидные факты, пусть они и идут в унисон с желаниями и потребностями; помните, что здоровье куда важнее минутных удовольствий.

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