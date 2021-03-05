Ан-124 "Руслан": зачем России возрождать производство авиагиганта

Тревожные события последних лет в Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках планеты доказали важность тяжелой военно-транспортной авиации для оперативной переброски войск, вооружений и материальных средств, пишет военный обозреватель Sputnik

Тяжелый дальний военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан", который более 30 лет остается самым большим и совершенным из серийных аналогов в мире, может получить модернизированный облик и вторую жизнь в России.

В ходе совещания на ульяновском предприятии "Авиастар-СП" 2 марта министру обороны Сергею Шойгу предложили возобновить производство самолета Ан-124 "Руслан". На Ульяновском авиазаводе до 2004 года выпустили 36 из 56 машин этого типа, в 2020 году здесь отремонтировали шесть самолетов Ан-124, технологический уровень предприятия позволяет в кратчайшие сроки наладить серийное производство "Русланов".

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn Военно-транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан"

Предложение ульяновских авиастроителей непростое, ведь ранее подобная инициатива много лет исходила от Министерства обороны РФ. Но что-то постоянно мешало этому проекту.

Так, решение 2006 года о возобновлении в Ульяновске серийного производства "Русланов" в кооперации с предприятиями Украины пришлось свернуть, поскольку за 8 лет украинская сторона так и не поставила двигатели.

В Минпромторге РФ считали, что в производстве Ан-124 не было острой необходимости, ведь ремонт существующего парка позволяет эксплуатировать "Русланы" до конца 2040-х годов (ресурс работоспособности – 50 000 часов, 10 000 вылетов или 45 лет). С другой стороны, то же ведомство допускает производство аналогичного Ан-124 российского сверхтяжелого транспортного самолета после 2020 года. Возможно, именно сейчас открываются новые перспективы "Руслана" и российской военно-транспортной авиации (ВТА).

Тревожные события последних лет в Сирии, Нагорном Карабахе и других горячих точках планеты доказали важность компоненты тяжелой ВТА для оперативной переброски войск, вооружений и материальных средств.

Напомним, базовый военно-транспортный "Руслан" способен со скоростью 850 км/час перенести 120 тонн на 4 800 км (при загрузке 80 тонн максимальная дальность возрастает до 7 500 км). Американский аналог Lockheed C-5 Galaxy значительно уступает по грузоподъемности. Однако в Минобороны РФ эксплуатируется лишь около десяти Ан-124. Новые вызовы и угрозы требуют количественного и качественного роста ВТА.

Впервые в истории

Непростая военно-политическая обстановка сохраняется в Сирии. Ситуация может потребовать мобильного подкрепления, поэтому на сирийской земле расширяется сеть оперативных аэродромов ВКС России.

По информации американского издания The Drive, длина ВПП в Хмеймиме увеличена до 3,2 км, что позволяет принимать "сильно загруженные" тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".

Ранее военно-транспортная авиация (включая самолеты Ан-124) оперативно перебросила из России в Армению 1 960 военнослужащих из состава миротворческого контингента в Нагорном Карабахе – со штатным вооружением и техникой (90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники). Подобные операции ВТА необходимо отрабатывать заранее, иметь резервные самолеты, экипажи, маршруты и аэродромы.

В Брянской области в середине января состоялись (впервые в российской истории) совместные учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков с одновременным участием шести стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Цель полетов – совершенствование навыков экипажей в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой. По данным Минобороны РФ, шесть "Русланов" могут взять на борт более 3 000 военнослужащих или до 48 единиц бронетехники.

В ситуации внезапного военного конфликта войска, дислоцированные на всей территории РФ, должны действовать как единый организм, оперативно реагировать на любое изменение обстановки. Для этого могут понадобиться десятки и сотни самолетов ВТА, и в ближайшее время на Ульяновском авиазаводе работы наверняка прибавится.

Второе пришествие

Самолет Ан-124-100 "Руслан" способен поднять в воздух более 120 тонн груза (880 экипированных военнослужащих или четыре вертолета Ми-8, или ракету длиной 18 метров, или 18 легковых автомобилей). Кроме Минобороны, в различных структурах России эксплуатируются еще 20 таких самолетов (Государственная авиакомпания "224-й летный отряд", компания "Волга-Днепр"). Для сравнения – украинские "Авиалинии Антонова" имеют всего 7 машин.

Безусловно, количество тяжелых машин типа Ан-124 в России будет расти. Вероятно, цифровая модернизация, новые российские двигатели НК-32 или ПД-14, значительные изменения авионики и конструкции шасси приведут к выпуску тяжелого военно-транспортного самолета под другим наименованием.

К примеру, в НАТО Ан-124 давно называют "Кондор". Непреодолимых препятствий для возрождения производства тяжелых военно-транспортных самолетов на заводе в Ульяновске не существует.

На украинском госпредприятии ANTONOV считают подобное производство невозможным без украинского участия, но ранее Минпромторг РФ заявил, что ANTONOV, как держатель сертификата на самолет Ан-124, не выполняет своих обязательств по поддержанию летной годности машин в России, и неизбежно привлечение российской промышленности. Ульяновское предприятие "Авиастар-СП" не первый год осуществляет сервисное обслуживание и модернизацию "Русланов" в тип Ан-124-100 (вариант ВТА) и Ан-124-100-150 (максимальная загрузка – 150 тонн).

Попытки "приватизации" советской конструкторской мысли тщетны, а современные киевские тезисы об "украинском происхождении" Ан-124 не выдерживают критики.

Самолет Ан-124 создавался в Советском Союзе, в кооперации авиапредприятий Воронежа, Ульяновска и Киева. Принят на вооружение Советской армии в 1991 году. Изначально предназначался для переброски по воздуху мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, которыми независимая Украина не располагает. В Ульяновске было выпущено 36 из 56 "Русланов", и неслучайно в списке из четырех наименований продукции украинской фирмы ANTONOV сегодня Ан-124 отсутствует.

Состояние украинского авиапрома позволяет лишь мечтать о производстве крылатых гигантов. Технологическая деградация – надежный "партнер" всех стран постсоветского пространства, которые в одностороннем порядке рвут традиционные связи с Россией. Кстати, всемирно известный советский авиаконструктор Олег Антонов – уроженец Московской губернии, учился в Саратове и Ленинграде, начинал конструкторскую работу в Москве. С 1946 года возглавлял Сибирский научно-исследовательский институт авиации, который в 1952 году перебросили в Киев.

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