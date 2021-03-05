А ведь была "земля свободных". В США выясняют, как убили их общество

Нельзя без оглядки высказать свое мнение даже друзьям по какому угодно вопросу, а в школе и университете это невозможно сделать со стопроцентной гарантией: о какой стране речь?

В данном случае речь о США и о том, как американские философы анализируют технологии разрушения их общества. Но примерно то же происходит в прочих странах Запада, да и Россия, вообще любая страна, от этих технологий не защищена. Так что давайте на них посмотрим, пишет колумнист РИА Новости.

Несколько пояснений: тут пишут, повторим, философы. Поэтому их шифровки требуют перевода на человеческий язык. В одном случае перед нами рецензия на книгу двух авторов под названием "Циничные теории: как стипендии для активистов сделали все вокруг вопросами расы, пола и идентичности" (вы купили бы книгу с таким названием?). В другом случае речь об авторской колонке о том, что творят школьники и студенты с преподавателями, на которых их науськивают.

Но примеры из жизни у этих авторов вполне читабельны. Технология по созданию тоталитарного, запуганного и одновременно беспощадного общества авторами книги подается (особенно с помощью нашего вольного пересказа) достаточно ясно.

Итак, первое. Вам надо создать неуязвимую идею — найти что-то такое, против чего громадное большинство возражать сначала не будет. Лучше обойтись без политики, потому что далеко не все интересуются госуправлением или идеологиями такового, а вот, допустим, что-то связанное со здоровьем — это отлично, это вызывает звериный страх… впрочем, примеры такого рода у нас перед глазами, так что не будем об очевидном. Но подойдет и, скажем, домашнее насилие. Это же ясно: кто будет поддерживать побои мужчин или женщин в семье?

Второе. Надо прицепить общую теорию к конкретным людям, создав из таких людей нечто вроде священной и неприкасаемой группировки несчастных жертв. В случае с домашним насилием на такую роль лучше подходят женщины, чем мужчины, особенно с учетом долгих бесчинств ультра-феминисток.

Третье. Проявить осторожность и посмотреть — а как к вашей идее относятся сами "жертвы", да и прочая публика тоже. А то вдруг у них более популярны какие-то другие теории.

Четвертое. Создайте себе врага. Дело в том, что ваша идеология должна вызывать у какой-то группы людей страх, а естественное последствие страха — это ненависть. Таковую надо обратить против конкретных людей, например тех, кто с фактами в руках доказывает высосанность вашей теории из пальца. Травите и травите их до полного уничтожения.

Пятое. Заберите ваши деньги (те самые "стипендии для активистов", упомянутые выше). На всех активистов, конечно, денег не хватит, но организаторы-то должны понимать, что создали политическое по сути движение, а таковое должно быть кому-то выгодно. Ведь дальше можно нести ваши безумные идеи в парламенты в виде законопроектов, где против них побоятся проголосовать. А это уже политическая власть, причем диктаторская.

Так вот, все, что творилось в США и других странах в погромно-перезагрузочном 2020 году, находится уже между четвертой и пятой стадией процесса, причем благородные идеи и невинные жертвы тут налицо какие угодно. Когда все это началось? — спрашивают сейчас грустные философы. Началось давно. И тут приводится пример того, как в колледж (в 2017 году) приглашают уважаемого профессора с просьбой выступить судьей в дебатах. Он выступает, на него приходит донос: профессор сказал учащимся-неграм, что расизм не так уж плох, а заодно сравнил их жизнь с рабством. Что было сказано на самом деле: вы, уважаемый учащийся, сгустили краски, заявляя, что черным никогда не жилось так плохо, как в расистском обществе сегодня, — согласитесь, что еще в 60-е, не говоря о годах рабства как такового, было похуже.

Ну, и не надо даже гадать, что затем было с несчастным профессором. Напомним лишь недавнюю публикацию комментария, в котором упоминалось, что идеологи Республиканской партии в США сейчас считают непосредственной национальной задачей борьбу с технологиями массовой травли всех, кто не разделяет идеи демократов. Вот наши философы в порядке борьбы с травлей эти технологии по косточкам и разбирают, иногда мрачно приговаривая: а ведь когда-то мы были землей свободных...

Были или не были, такого, как сейчас, не творилось. Происходит зверство не во всем американском обществе, не во всех профессиях и не во всех возрастных группах, иначе откуда взялись эти 74 миллиона, проголосовавшие за Трампа прошлой осенью. Зло зарождалось еще в 80-90-х в университетах, потом перешло в школы, то есть носит видимость конфликта поколений. Что объяснимо: подростки пока не выработали идеи, что допустимо, а что нет, зато они получают удовольствие от стадной травли и уничтожения взрослых и не очень взрослых, гордых людей. И это тоже технология, причем на Америке не замыкающаяся.

Что получается в результате: тоталитарное общество, общество коллективной травли и взаимного уничтожения, когда не то что свободно высказать свои взгляды, а даже промолчать становится опасным. Один из указанных выше авторов цитирует по этому поводу слова эмигранта из Венгрии, который говорит, что так было при их социализме (а мы-то считали, что как раз у венгров был мягкий социализм). Или: два автора философской книги проделывают и совсем безобразный опыт, берут 12-ю главу "Майн кампф", ту, где говорится о технологиях создания гитлеровской партии. Подставляют вместо НСДАП иное движение — "феминизм солидарности". И отправляют результат в феминистский журнал Affilia, где редакторы хвалят материал за "хороший потенциал для создания важного диалога между соцработниками и феминистками-исследовательницами". История была громкая и скандальная…

Хотя если и дальше радикалы будут захватывать образование и академическо-гуманитарную сферу с прицелом на захват всей страны, то следующие поколения и понятия не будут иметь о том, чем, собственно, был плох этот Гитлер и кто это был такой.

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