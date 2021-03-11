Пентагон подвел баланс афганской кампании: $193 млрд расходов и позорный мир с талибами

Военный обозреватель Sputnik оценил приближение двадцатилетия с начала военных операций США и их союзников на территории Афганистана

За минувшие два десятилетия Афганистан показал миру истинное лицо и реальные возможности Соединенных Штатов, претендующих на роль всепланетного арбитра и полицейского. Афганская кампания стала для Вашингтона высокозатратным и длительным геополитическим унижением.

Близится двадцатилетие с начала военных операций США и их союзников на территории Афганистана. Пентагон подсчитал, что из бюджета на войну с 2001 года потрачено $193 млрд. Итогом кампании стали позорное мирное соглашение с доминирующей террористической организацией и вывод американских войск (то есть предательство интересов действующего и лояльного Вашингтону афганского правительства). За что боролись? Напомню, талибы удерживали власть в стране с 1996 до 2001 года, история повторяется.

Соединенные Штаты и "Талибан"* 29 февраля минувшего года в Дохе заключили мирное соглашение, предусматривающее вывод американских войск в обмен на политическое урегулирование между противоборствующими силами в стране. Эта сделка должна была запустить межафганские переговоры, но за год мира в Исламской республике не прибавилось. Боевые действия "повстанцев" против правительственных сил не прекращались ни на один месяц, даже в условиях пандемии коронавируса. И в Пентагоне до сего дня продолжаются дискуссии о параметрах сокращения войск, окончательное решение не принято.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в начале марта предложил официальному Кабулу и "Талибану"* сформировать переходное правительство (временную администрацию) – Высший исламский совет в составе семерых талибов, семерых представителей действующего правительства ИРА, и авторитетного главы совета (всего 15 человек). Новый проект предусматривает сохранение политической системы с незначительными изменениями, включая отставку законного президента Ашрафа Гани, ввод талибов в парламент, проверку действующих законов на соответствие нормам ислама. Постоянное правительство должно быть сформировано позднее.

Кабул в кольце фронтов

Мартовское предложение главного союзника (о капитуляции главному противнику), усиленное ультимативным письмом госсекретаря США президенту ИРА (опубликовано в СМИ), вызвали крайне негативную реакцию Кабула. Ашраф Гани заявил, что афганцы хотят мира, но "не мира на кладбище", и назвал проект "фантазиями Халилзада" (вообще-то идея временного правительства принадлежит госсекретарю США Энтони Блинкену). Вице-президент Мохаммад Сарвар Даниш справедливо заметил: "Любой план должен защищать политическую систему и Конституцию Афганистана, а не включать в себя крах системы или отмену Основного закона". В Кабуле прозвучали и другие сильные заявления, свидетельствующие о явном провале нового американского плана и дальнейшем продолжении бескомпромиссной вооруженной борьбы.

"Мирный процесс" в Афганистане после 29 февраля 2020 года принципиально не отличается от минувших 20 лет войны Пентагона и НАТО с "Талибаном"*. В Кабуле по-прежнему гремят взрывы. Афганская армия в начале марта утратила последний форпост на севере страны – талибы с боями взяли базу близ города Баламургаб в провинции Бадгис.

Террористы сосредоточили усилия на минировании автомобилей в крупных населенных пунктах и установке самодельных взрывных устройств на дорогах. В результате гибнут десятки военнослужащих и мирных граждан. Большинство терактов состоялись в провинциях Кабул, Нангархар, Кандагар, Урузган и Фарьяб. Только за две недели февраля погибли 168 человек, еще 172 получили ранения. Масштабы насилия резко возросли после того, как мирные переговоры зашли в Дохе в тупик.

Талибы захватывают посты безопасности правительственных сил в провинциях Логар и Герат. Ранее в распоряжение боевиков перешли около 200 блокпостов 205-го корпуса Афганской национальной армии в провинции Кандагар. Ожесточенная гражданская война рвет страну в клочья. Талибы готовятся к новому весеннему наступлению, и уже назначили своих людей на посты губернаторов 11 провинций (Хост, Нангархар, Пактия, Пактика, Кабул, Саманган, Кундуз, Тахар, Бамиан, Лагман и Парван). А также утвердили заместителей губернаторов трех провинций, командиров воинских частей и глав военных комиссий в 12 провинциях.

Афганистан обречен на продолжение гражданской войны, со всеми внешнеполитическими последствиями. Заметим, политический офис "Талибана"* находится в Катаре, группировка официально действует в Пакистане и некоторых других странах, то есть организация является потенциальной террористической и военной угрозой для сопредельных стран Центральной Азии. По данным спецслужб, в Афганистане находятся до 10 тысяч тесно связанных с талибами иностранных боевиков, в том числе граждан Таджикистана. На фоне "священной войны" талибов в Афганистане растет активность сторонников ИГ*, которые готовятся к экспансии в СНГ. И региональная конференция по вопросам борьбы с терроризмом (с участием представителей разведслужб стран региона) неслучайно состоялась в Кабуле (в конце февраля).

Российское влияние

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай 6 и 7 марта провели переговоры с послом России в Кабуле Дмитрием Жирновым. Обсудили инициативы РФ в рамках Московского формата.

Ранее афганский МИД негативно отреагировал на высказывания о талибах и временном правительстве спецпредставителя РФ по Афганистану Замира Кабулова. В интервью агентству Sputnik Afghanistan он заявил, что Россия рассматривает талибов "как национальное движение со своими политическими и идеологическими целями" и "мы воспринимаем сегодняшних талибов как военно-политическое движение в Афганистане, которое является составной частью афганского общества".

Заметим, Верховный Суд РФ в феврале 2003 года признал "Талибан"* террористической организацией, и это решение остается в силе.

Между тем, Замир Кабулов акцентировал, что РФ не признает претензий талибов на единоличное руководство страной, и афганцы должны пойти на политический компромисс, договориться между собой о будущем государственном устройстве: "Мы относимся к талибам как к реальной военно-политической силе, которая сейчас добивается своих целей преимущественно силовыми методами, но мы выступаем за то, чтобы это движение вышло на чисто политическое урегулирование". Время покажет, насколько реалистичен такой подход.

Москва ищет возможность подтолкнуть межафганские переговоры через консультации в рамках "расширенной тройки", с участием государств, оказывающих наибольшее влияние на афганские процессы (Россия, США, Китай, Пакистан, Иран). Имеется предварительная информация о проведении в марте межафганских переговоров на двух площадках – в Турции (14 марта) и в России (18 марта). Очевидно, география играет не последнюю роль, взвешенная и ответственная позиция РФ не раз помогала находить разумные решения сторонам самых сложных конфликтов новейшего времени.

* Талибан, ИГ (Исламское государство) – террористические организации, запрещенные во многих странах мира, в том числе в России и США

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции