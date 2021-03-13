Почему закрепились обычаи пропускать женщину вперед, чокаться и стучать по дереву

Самые простые обычаи, которые скрывают за собой самые увлекательные истории – о них рассказывает колумнист Sputnik, историк Вано Сулори

В нашей действительности укоренились привычки, которым мы неосознанно следуем, как ритуалам. Между тем, даже представления не имеем о том, почему. Просто так принято в обществе, и мы придерживаемся этих норм, которые прочно вошли в нашу повседневность.

Пропускать женщину вперед

Эта традиция идет из каменного века. Тогда люди жили в пещерах и часто, покидая их, становились объектом нападения поджидавших хищников.

© Sputnik / Levan Avlabreli Фигура первобытного человека в музее

Поэтому охотники пропускали вперед женщин и только убедившись, что опасности нет, выходили из пещеры.

Здороваться, снимая головной убор

Обычай идет с периода средних веков. Согласно неписаному закону, пересекая порог мирного жителя, рыцарь был обязан снять шлем.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Крепость Греми - архитектурный памятник XVI века. Древние доспехи - кольчуга, шлем и щит а также седло

Оставляя голову незащищенной, он тем самым выражал доверие хозяину. Впоследствии снимать головной убор перед знакомыми и друзьями уже стало привычкой и формой вежливости.

Не выпить ли нам?

Щелчок пальцем под подбородком – знак приглашения выпить алкоголь, идущий с эпохи Петра Великого. Есть данные о том, что у Петра был один шут, конюх Балакирев, перед которым император был в большом долгу.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov Подготовка к открытию фестиваля песчаных скульптур в Санкт-Петербурге

Благодарный Петр наделил Балакирева правом входить в любой трактир и бесплатно опрокидывать рюмку-другую. Для этого конюху следовало представить специальное разрешение, но ему было лень носить с собой бумажки и он попросил царя поставить царской печатью клеймо под подбородком. После этого Балакирев, входя в любой трактир, постукивая пальцем под подбородком, показывал трактирщику государственную печать и после этого требовал бесплатную выпивку.

Военное приветствие

Распространенное в мире военное приветствие – подносить к головному убору правую руку – берет начало с 1588 года, когда английский флот победил испанцев.

Как выясняется, королева Англии Елизавета решила лично поздравить моряков с этой победой.

Тогда английский адмирал Френсис Дрейк издал распоряжение – каждый моряк, якобы чтобы защититься от ослепительной красоты королевы, должен был закрывать себе глаза правой ладонью.

По другой версии, этот обычай укоренился со времен рыцарей, одевавшихся в тяжелые доспехи. Они рукой высоко поднимали переднюю часть каски и показывали свое лицо, чтобы можно было отличить своих от врагов.

Чоканье стаканами

В ранние века было очень распространено избавляться от нежелательных людей, добавляя им в напиток яд. Поэтому для выявления опасности укоренилась традиция – перед тем, как выпить, чаши сильно ударяли друг о друга. Если напиток был отравлен, то брызги из одной чаши попадали в другую, и таким образом, замысливший убийство тоже вряд ли мог избежать смерти. Чокаясь с гостем, хозяин как бы давал почувствовать ему, что напиток чист и его смело можно принимать.

Flickr / Megan Eaves Бокалы красного и белого вина

Есть и вторая версия: поскольку звук чоканья стаканов с вином напоминал звон колоколов, то древние христиане полагают, что обычай позволяет отгонять злых духов.

Рукопожатие

Существует несколько форм приветствия, среди которых самая распространенная – рукопожатие.

В конце XVII века члены одной из распространенных в Англии и США сект квакеров отказались во время приветствия кланяться или снимать головной убор перед другим человеком. По их мнению, честь такого приветствия должна была принадлежать лишь Господу. Поэтому они ввели другую форму приветствия – рукопожатие.

Однако есть еще и более ранняя версия, что подобным приветствием люди показывают друг другу безоружную руку и дают почувствовать, что у них мирные цели.

Стучать по дереву

Обычай стучать по дереву, чтобы избежать неприятностей, также идет с древнейших времен. Согласно суеверию, злые духи постоянно подслушивали людей и знали обо всех их намерениях. Поэтому, чтобы не сорвались хорошие задумки, которыми делились друг с другом, люди стучали по дереву, якобы тем самым пугали и прогоняли злых духов.

Поднимать большой палец

В Древнем Риме смертный приговор проигравшему гладиатору выносили римский консул (позднее – император) или сенатор. Он опускал вниз большой палец в знак того, что гладиатор должен был умереть. Если консул (император) подымал большой палец вверх, то потерпевшему поражение сохраняли жизнь.

© photo : kinopoisk.ru Кадр из фильма "Гладиатор".

С тех пор прошло много времени, но обычай подымать большой палец навсегда закрепился в знак того, что дела хороши, а опущенный вниз означает, что все плохо.

"Магарыч"

Магарыч – угощение, которым отмечается какое-либо приятное дело или устраиваемое в качестве вознаграждения за что-нибудь. Таково толкование этого термина.

Раньше, в пору господства монголов, покоренные народы были обязаны платить монгольскому хану множество различных податей.

Выплатив все долги, они (вне зависимости от того, был ли это царь, князь или крестьянин) были обязаны, в ознаменование этого, монгольскому сборщику налогов устроить магарыч, то есть накрыть стол.

И хотя всесильная монгольская империя и дань уже давно канули в лету, чтобы отметить важное событие, традиция "магарыча" сохранилась по сей день.