Сможет ли сборная Грузии по регби укротить испанских "Львов" в 18-й раз

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия вспоминает историю противостояния сборных Грузии и Испании по регби, и рассказывает о готовности команд к матчу

Несмотря на тот факт, что сборная Испании никогда не выигрывала титул сильнейшей европейской сборной т. н. второго регбийного уровня, "Львы" (таково прозвище регбийной сборной Испании) почему-то всегда являются очень неудобными соперниками для грузинской сборной, которая, напротив, доминирует на упомянутом уровне без особой конкуренции.

14 марта, в 15:45 по тбилисскому времени, на мадридском регбийном, почти 80-летнем, стадионе "Сентраль Университарио" свисток французского рефери Пьера Брюиза возвестит о начале матча второго тура чемпионата Rugby Europe 2021 года, который является частью отборочного цикла Кубка мира-2023. В столице Испании национальная сборная хозяев поля примет "Лелос" и это будет их 22 встреча.

21 встреча начиная с 2000 года

На стороне грузин – подавляющее историческое преимущество. Начиная с 2000 года 17 раз победу праздновали "Борджгалоснеби", трижды – "Львы", а однажды команды разошлись с миром.

Это произошло в уже далеком 2004-м, в каталонской Таррагоне и это был тот редчайший в регби случай, когда ни одна из команд не сумела занести попытку и игра закончилась нерегбийным счетом – 6:6.

© Sputnik / STRINGER Сборная Грузии по регби

Первая встреча, которая в 2000-м состоялась на том же мадридском университетском стадионе, напротив, изобиловала попытками – команды отличились по 5 раз, что также не очень часто случается, однако испанцы четче били по воротам и поэтому победили – 36:32.

Кстати, если "Львы" и выигрывали у грузин, то именно на этой уютной арене. В 2007 году была зафиксирована их крупнейшая победа – 31:17, причем "Лелос" вновь уступили за счет из рук вон плохо выполненных реализаций и штрафных, а счет попыток опять оказался равным – 3:3. А в последний раз пиренейцы обыграли сборную Грузии 9 лет назад – 11 февраля 2012 года. 25:18 и все та же история – по 3 заноса с каждой стороны при более удачном пробитии ударов по воротам в исполнении хозяев.

photo: Georgian Rugby / FB Сборная Грузии по регби

Интересно, что годом ранее, в 2011-м, который был годом проведения Кубка мира, сборная Грузии на "Месхи" устроила гостям из западной Иберии настоящий разгром – 9 безответных попыток и счет 60:0 при искрометной, феерической атакующей игре. Через два года, на той же арене грузины забили испанцам еще больше – 61 очко! Однако и пропустили немало – 18, и испанцы с тех пор безуспешно пытаются хотя бы повторить этот результат.

И уж никак не объяснить странное совпадение: в последних четырех матчах испанцы стабильно останавливаются на отметке 10 очков – 20:10, 23:10, 24:10, 23:10!

Как противостоять грозному испанскому молу?

В памятном матче прошлого года "Львы" занесли грузинам две попытки, и обе после выигрыша мяча в коридоре и создания мола, которому более мощные грузины ничего не сумели противопоставить.

В том матче "Лелос" возглавлял тот же Леван Маисашвили, который прекрасно помнит ту игру и ощущение беспомощности перед молом объективно гораздо более слабых испанцев.

"Конечно же, я помню ту игру. Несмотря на то, что у нас наполовину новый состав, надеюсь, что на этот раз обойдется без сюрпризов. Мы не очень довольны качеством игры, продемонстрированной в первом туре в Лиссабоне, но ребята хорошенько отдохнули и взялись за дело с удвоенной мотивацией", – отметил Маисашвили.

Зеркальная ротация в составе

Кстати, грузинская сборная после победы над Португалией (29:16) осталась в Лиссабоне и готовилась к воскресному матчу в прекрасных условиях, прежде чем в пятницу отправиться в Мадрид.

Во всяком случае, игроки уверены, что в столице Испании сыграют лучше, нежели в Лиссабоне. "Девятка" сборной Грузии Гела Апрасидзе заметил, что у его команды преимущество над предстоящим соперником в том плане, что испанцы в первом туре отдыхали, а грузины, как известно, всегда прибавляют от матча к матчу, и в Мадриде "Лелос" покажут более качественный регби.

Что касается состава грузинской сборной, то это в основном своего рода зеркальное отражение команды недельной давности. Маисашвили забрал на Пиренеи 32 игрока и по его же словам, постарается дать шанс всем до единого.

Первая линия схватки идентичная, стой лишь разницей, что бывшее стартовое трио теперь в резерве, а запасные против португальцев в Мадриде будут стартовыми. Во второй линии Чеишвили перейдет в запас, а Гигаури продвинется в основу и так во всех звеньях команды.

Но есть и новшества – в команду вернулся Тедо Абжандадзе, что снижает риск промахов из стандартных ситуаций. Бека Сагинадзе потянул мышцу ноги и вместо него сыграет Миша Гачечиладзе, Мириана Модебадзе заменит быстроногий Ака Табуцадзе, а вместо Сосо Матиашвили фулбэком сыграет 18-летняя надежда грузинского регби Давит Ниниашвили,для которого это будет уже четвертый матч в регбийке цвета вина. И надеюсь, что тренерский штаб наконец даст шанс Бабунашвили дебютировать в национальной сборной.

У испанцев, как и и грузин, на главных ролях в команде легионеры из французских клубов, хотя эти клубы не выдерживают сравнения с командами грузин. Лишь один игрок из Топ-14, несколько из Про Д2, а остальные – из полупрофессиональных низших лиг и испанских клубов. Однако, повторюсь, что эта команда способна преподносить неприятные сюрпризы, поэтому "Лелос" следует взяться за дело с первых же минут.

Заявка сборной Грузии на матч против сборной Испании:

1. Бека Гигашвили ("Тулон", 20 матчей, 5 очков), 2. Шалва Мамукашвили (без клуба, 80, 55), 3. Гиа Хараишвили ("Расинг-92", 1, 0), 4. Лаша Джаиани ("Уоспс", 8, 0), 5. Давит Гигаури ("Тарб", 8, 5), 6. Михеил Гачечиладзе ("Енисей-СТМ", 13, 10), 7. Иракли Цхададзе ("Брив", 1, 0), 8. Торнике Джалагониа ("Биарриц", 6, 5), 9. Гела Апрасидзе ("Монпелье", 31, 24), 10. Тедо Абжандадзе ("Брив", 21, 129), 11. Деме Тапладзе ("Лело-Сарасенс", 7, 5), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба, 73, 60), 13. Гиорги Квеселадзе ("Глостер", 30, 25), 14. Акаки Табуцадзе ("Лело-Сарасенс", 8, 30), 15. Давит Ниниашвили ("Хвамли", 3, 0 ).

Запасные: 16. Джаба Брегвадзе (без клуба, 63, 20), 17. Гурам Гогичашвили ("Расинг-92", 19, 5), 18. Гиорги Меликидзе ("Стад Франсе", 24, 15), 19. Нодар Чеишвили ("Аиа", 28, 0), 20. Гиорги Тхилаишвили ("Батуми", 62, 60), 21. Михеил Аланиа ("Орийак", 2, 0), 22. Гиорги Бабунашвили ("Аиа", 0), 23. Сандро Тодуа ("Батуми", 90, 65).