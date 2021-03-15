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Американская высокомобильная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS

"У русских стволы длиннее": на что решил серьезно потратиться Пентагон

© photo : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Колумнисты
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Сухопутные войска США скоро получат новый артиллерийский боеприпас – управляемый снаряд ER GMLRS для реактивных систем залпового огня уже прошел испытания и поразил цель на расстоянии 80 километров

В Пентагоне убеждены: это далеко не предел. О перспективах этого оружия и российских аналогах размышлял автор РИА Новости Андрей Коц

"Золотые" снаряды

Нехватка современных дальнобойных вооружений в Сухопутных войсках — давняя головная боль командования армии США. Там открыто признают сильное отставание от России в артиллерии — как ствольной, так и реактивной. 

Недавнее испытание перспективного боеприпаса — второе. Первое, в ноябре 2020-го, было неудачым — снаряд взорвался в воздухе сразу после старта. Специалисты концерна Lockheed Martin провели работу над ошибками, исправили недочеты и успешно отстрелялись ER GMLRS на полигоне White Sands в Нью-Мексико. Огонь вела реактивная система залпового огня HIMARS — боеприпас разрабатывали как раз под нее.

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"Наш новый управляемый реактивный снаряд значительно увеличит дальность стрельбы РСЗО, — сообщила вице-президент ракетного подразделения Lockheed Martin Гаиля Кэмпбелл. — В ходе испытаний удалось достичь желаемых показателей на всей траектории полета, поразить цель на запланированной дистанции и настроить программное обеспечение HIMARS. Кроме того, после доработки боеприпас можно будет использовать и на более старых РСЗО M270".

По словам Кэмпбелл, в последующих испытаниях необходимо добиться рекордной дальности — 150 километров. Если это получится, американские РСЗО станут самыми дальнобойными в мире. Однако вряд ли перспективные снаряды станут по-настоящему массовыми. Стоимость обычного варианта с дальностью стрельбы до 60 километров — 100 тысяч долларов. Очевидно, усовершенствованный обойдется Пентагону куда дороже.

ER GMLRS (Enhanced Range Guided MLRS) представляет собой управляемый реактивный снаряд калибра 227 миллиметров с кассетной или моноблочной боевой частью. Система наведения — инерциальная и спутниковая. Назначение — поражение одиночных малоразмерных объектов, например танков, или уничтожение точным залпом небольших групповых целей. Сейчас в арсеналах армии США около 50 тысяч боеприпасов GMLRS. Сколько собираются закупить модернизированных снарядов, пока не сообщают, однако известно, что запуск производства намечен на 2023-й.

Преимущество на земле

Американцы пытаются усилить и ствольную артиллерию. В марте прошлого года перспективная самоходная гаубица ERCA (Extended Range Canon Artillery) на испытаниях поразила цель на удалении 65 километров — в два раза дальше, чем у основной САУ армии США M109. Огонь вели из 155-миллиметрового орудия XM907 длиной 58 калибров двумя типами снарядов — управляемым Excalibur, стоящим на вооружении, и экспериментальным активно-реактивным XM1113 повышенной дальности. Оба боеприпаса успешно поразили малоразмерные цели. 

Эсминец США
© photo: Sputnik / Денис Петров
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В Вашингтоне неспроста обратили пристальное внимание на артиллерию. В декабре 2017-го влиятельный Американский исследовательский центр RAND, с середины прошлого века консультирующий Пентагон по вопросам нацбезопасности, опубликовал анализ боевых возможностей российских вооруженных сил. По мнению западных аналитиков, Россия в случае войны постарается нанести максимальный урон наземным войскам противника, не вступая с ними в прямой огневой контакт. Будут широко применяться удары во фланги, маневрирование и блокирование.

"Русские максимально задействуют артиллерию, — предупредили в RAND. — В этом у них преимущество над западными армиями. К примеру, в бригаде американских сухопутных войск лишь один артиллерийский батальон. В российских частях и соединениях гораздо больше подразделений огневой поддержки. Мотострелковой бригаде из трех мотострелковых и одного танкового батальона часто придают для усиления два батальона самоходной и один батальон реактивной артиллерии. В случае боя "один на один" американская бригада столкнется с противником, располагающим гораздо большим количеством пушек и РСЗО, способным использовать широкую номенклатуру боеприпасов и бить на большую дальность".

Серьезное отставание

Американцы действительно здесь в роли догоняющих. В российскую армию с 2016-го поступают модернизированные РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров, предназначенные для поражения на дальних подступах групповых целей (живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника), тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры. Дальность — 120 километров, а в перспективе, как сообщали в Минобороны, — 200. У американской HIMARS, напомним, — лишь 80. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© photo: Sputnik / Alexey Nikol'skiy
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Даже менее современные реактивные системы залпового огня "Смерч" бьют управляемыми снарядами на сотню километров. Да, американские РСЗО можно использовать как пусковые установки оперативно-тактических баллистических ракет малой дальности ATACMS. У них дальность — 300 километров. Но ОТРК "Искандер-М" поражают цели на расстоянии 500 километров.

Кроме того, Россия располагает более широкой номенклатурой РСЗО. Помимо тяжелых 300-миллиметровых "Смерчей" и "Торнадо-С", в сухопутных войсках имеются 122-миллиметровые "Грады" и "Торнадо-Г" с дальностью стрельбы до 42 километров и 220-миллиметровые "Ураганы", бьющие на 36 километров. В войсках РХБЗ есть тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 — по сути, это РСЗО ближнего действия с дальностью до шести километров.

У американцев же пока — лишь 227-миллиметровые HIMARS и M270 с дальностью стрельбы управляемым снарядом 60 километров (вдвое меньше, чем "Торнадо-С"), неуправляемым — 40. Похожая ситуация и в ствольной артиллерии. Даже самая последняя модификация основной американской САУ M109A7 бьет осколочно-фугасным снарядом на 22 километра. Российская "Мста-С", созданная еще в СССР, — на 25, причем с более высокой скорострельностью. А перспективная САУ "Коалиция" способна уничтожать цели управляемыми снарядами на удалении до 80 километров.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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