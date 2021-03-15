Победа за победой, а качества все нет, или Как грузинские регбисты победили Испанию

Сборная Грузии по регби добилась очередной победы в рамках чемпионата Rugby Europe. "Очередной" - то есть 17-ой подряд. На этот раз перед грузинами капитулировали испанцы - в десятый раз кряду.

Что тут скажешь? Придраться не к чему. Как говорят в большом спорте, в историю записываются только цифры, а все побочные переживания предаются забвению. Короче говоря, "главное – табло", а на втором европейском уровне с этим табло у "Лелос" как раз все в порядке.

Другое дело, что пока грузины топчутся на месте, не имея никакой возможности попасть на следующий, более высокий уровень, "конкурирующие" с ними сборные как раз имеют роскошь игры с более сильным соперником, что является неотъемлемым компонентом развития.

Так мы увидели, что сборная России шагнула вперед, в какой-то мере прибавили и португальцы, но, пожалуй, у Испании сегодня действительно вторая по силе команда во "второстепенной" Европе.

Вот так и будет длиться ближайшие годы, поскольку менеджмент Шести Наций оформил новый контракт на 365 миллионов евро в расчете на 5 лет, а это значит, что двери в этот турнир закрылись для Грузии еще крепче. Так что грузинскому регби придется искать альтернативные пути развития, а то топтаться на месте – значит не развиваться и помогать в развитии более слабым соперникам в ЧЕ.

Неудачная игра хукеров

Написать столь пространное предисловие автора побудило очередное разочарование – сборная Грузии вновь не сумела показать качественной игры. По большому счету, какое-то прибавление ощущалось, но необъяснимое количество глупейших ошибок раз за разом смазывало казалось прояснявшуюся картину.

photo: Georgian Rugby / FB Сборная Грузии по регби, матч с Испанией

Всякий раз проявляются все новые и новые проблемы. 14 марта в глаза бросалась, не в обиду ребятам будет сказано, ужасная игра хукеров. Если неделей ранее оба – и Шалва Мамукашвили, и Джаба Брегвадзе - выглядели довольно уверенно, занесли по попытке и грузинский мол работал по максимуму во многом благодаря их четким действиям, то в воскресенье обоих было не узнать.

Это одна из ключевых позиций в регби, и когда не идет игра у хукера, это сказывается на всей команде. Игрок первой линии, располагающийся в схватке между столбами, помимо чисто физических качеств должен обладать смекалкой, уметь хорошо играть ногой во время вбрасывания мяча в схватку, умело направлять атакующий мол, владея мячом, а также хукер должен точно вбрасывать мяч в коридор, после чего, собственно, и создается уже упомянутый мол, который традиционно является козырем "Борджгалоснеби".

Так вот, в матче с Испанией у Мамукашвили игра не пошла – он несколько раз подряд промахнулся при вводе мяча из аута, был заменен на Брегвадзе, но и тот раз за разом промахивался, что сводило на нет атаки гостей. В таких условиях очень трудно наладить атакующую игру, а постоянная оборона, как известно, требует больших затрат сил, нежели игра в атаке...

Победа во втором тайме – показатель класса

К счастью, испанская сборная также нередко ошибалась и устала больше соперника. Если в первом тайме, завершившемся при счете 10:10, форварды пиренейцев худо-бедно и противостояли грузинским визави, то после перерыва схватка "Лелос" выглядела как в лучшие времена – раз за разом опрокидывала испанскую восьмерку нападающих. Во втором тайме мол также немного улучшился, что в целом позитивно сказалось на настрое всей команды.

В целом, хороших эпизодов в исполнении грузин было немало в обоих таймах. Полагаю, что это произошло вследствие кадровых перестановок, сделанных наставником "Лелос" Леваном Маисашвили.

После 6 предыдущих матчей Маисашвили постоянно сетовал на проблемы, связанные с управлением игрой, однако 14 марта в этом плане ситуация выглядела не так уж и плохо. Вернувшийся в состав Тедо Абжандадзе сумел наладить командные связи, чему во многом способствовало спокойствие за тылы, где не по возрасту уверенно властвовал Давид Ниниашвили. В таком раскладе уверенней заиграл и Гела Апрасидзе, который, кстати, в тандеме с Абжандадзе блистал на двух чемпионатах мира U20. Короче говоря, эти перестановки себя оправдали.

Восстановление старых молодежных связок повлекло за собой занос трех прекрасных попыток. В самом начале игры Апрасидзе ногой прокинул мяч на ход Джалагониа, еще одному воспитаннику молодежной сборной, и тот занес попытку во втором матче подряд.

Во втором тайме Брегвадзе удачно пристроился к молу и в какой-то степени реабилитировался за свои хукерские ошибки, приземлив мяч в зачетке "Львов". Повторю, что Джаба отличился и в предыдущем матче.

А под третьей грузинской попыткой подписался бы любой из великих регбийного мира сего. Грузины ловко "развезли" хозяев по центру, мяч подхватил Мераб Шарикадзе, который прошел нескольких оппонентов и выдал идеальный пас на Табуцадзе, а бытроногому вингеру не составило никакого труда приземлить мяч в "городе" испанцев. Капитана "Лелос" следует выделить особо – Шарикадзе провел лучший свой матч за последний период, и это радует, поскольку он выполняет одну из ключевых ролей в грузинском механизме.

Из Пиреней – в Прибалтику

Итог – 25:19, победа сборной Грузии, которая набрала 9 очков и осталась на лидирующей позиции. Завершив пиренейские гастроли, грузинская сборная отправляется в Прибалтику, точнее – в самую западную точку Российской Федерации - город Калининград. Именно там должен был состоятся прошлогодний чемпионат Европы среди 18-летних, отмененный из-за пандемии коронавируса. Другой связи данного региона с большим регби не наблюдается, и, соответственно, сборная Грузии впервые попадет в Калининград.

photo: Georgian Rugby / FB Сборная Грузии по регби, матч с Испанией

Вторая в этом году встреча России и Грузии состоится 20 марта. Подробнее – в следующем колонке.