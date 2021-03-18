Зачем на самом деле Грузия нужна НАТО?

Присутствие иностранных ВМС в территориальных водах Грузии способствует росту военно-политического напряжения в регионе. При фактическом отсутствии у республики боевых кораблей, "повышение оперативной совместимости" с четырьмя кораблями Североатлантического альянса в Черном море выглядит абсурдным и провокационным.

Постоянное военно-морское подразделение НАТО (SNMG2) в составе четырех кораблей с понедельника находится в территориальных водах Грузии, и планирует оставить их 18 марта после совместных учений. Ранее в грузинском Министерстве внутренних дел отметили, что целью визита является повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами Грузии и ВМС стран-партнеров Альянса.

Подобные события в разных странах комментируют обычно министерства обороны или иностранных дел. Однако в Грузии военно-морские силы фактически отсутствуют, а несколько патрульных катеров находятся в ведении пограничной полиции МВД. Здесь у любого военного моряка может возникнуть вопрос: как полицейские патрульные катера с ограниченной мореходностью могут взаимодействовать с ракетными кораблями в одном операционном пространстве? Вопрос риторический.

Заметим, в составе группы НАТО находятся фрегаты "Cristobal Colon" ВМС Испании, "Regina Maria" ВМС Румынии (ранее в британском флоте корабль носил имя "London"), "Kemalreis" ВМС Турции и "Смели" ("Смелый") ВМС Болгарии, построенный в СССР. Корабли разновозрастные, но с приличным арсеналом на борту, включая ракетное (ПВО и ПКР), артиллерийское и противолодочное (торпедное) вооружение. Неслучайно силы и средства Черноморского флота России приступили к слежению за действиями флагманского фрегата группы ("Cristobal Colon") сразу после его захода в акваторию Черного моря 12 марта.

Патрульные катера МВД Грузии (водоизмещением 30 тонн, с 30-миллиметровыми пушками) способны угрожать контрабандистам, наркодилерам или торговцам людьми, но в корабельную (ударную) группу НАТО они не интегрируются технологически – по всем параметрам (даже тралить мины не могут). Оперативная (боевая) несовместимость очевидна настолько же, насколько неоднозначны истинные цели учений группы ракетных кораблей НАТО (SNMG2) в грузинских территориальных водах – по соседству с Россией.

Республика цвета хаки

В МВД Грузии отметили, что рейды кораблей НАТО в грузинские порты носят регулярный характер, и являются одним из "ощутимых результатов сотрудничества" между альянсом и Грузией в укреплении безопасности на Черном море. Однако итогом большой совместной работы не могут считаться рейды "укрепления безопасности" в изначально безопасном Черном море (это не результат, а бессмысленный процесс). Не хватает конкретики и о "совместных морских операциях в составе многонациональных тактических групп" США и НАТО, к которым якобы готовятся грузинские (украинские и другие "безлошадные") партнеры.

По данным бывшего первого замминистра обороны Грузии генерал-лейтенанта Гурама Николаишвили, на модернизацию вооружения национальной армии выделено 2,4% ВВП – около 150 млн долларов, и это "капля в море". Следовательно, весь военный бюджет 2021 года – около 270 млн долларов – это две капли. Средства расходуются нерационально. Много лет Грузия закупает американское оружие, которое использует в Афганистане (в интересах США), и национальную обороноспособность этим никак не укрепляет. США помогают Грузии в подготовке и оснащении по натовским стандартам девяти маневренных батальонов, но и это тоже "капля в море" (до пяти тысяч военнослужащих без тяжелого вооружения).

В обозримой перспективе оперативной совместимости Грузии и НАТО достичь технологически невозможно (собственно, такая цель и не ставится). Достаточно посмотреть на опыт стран Балтии, которым за полтора десятилетия пребывания в Альянсе (с оборонными бюджетами свыше 2% ВВП) не удалось сформировать полноценные ВМС, ВВС или приобрести хотя бы один танк. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Литва занимает 85 место. А Латвия и Эстония находятся на 97 и 109 позициях – намного ниже внеблоковой Грузии (92 место). Цифры и факты объективно отражают реальный вклад НАТО в обороноспособность "младших" союзников. Прибалтика и Грузия – равноценные площадки для развертывания иностранных войск НАТО в вероятных операциях против России, ничего другого долгосрочная стратегия не предусматривает, безопасность населения республик руководство Альянса мало заботит.

Для чего партнерам Грузия

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с грузинским министром обороны Джуаншером Бурчуладзе в начале марта заявил, что США готовы развивать сотрудничество с Грузией. Стороны обсудили совместное участие грузинских и американских военнослужащих в афганской миссии "Решительная поддержка", вопросы интеграции Грузии в НАТО.

Десятилетиями стремясь в Альянс, расплачиваясь за это кровью своих солдат в Афганистане, в Тбилиси не задумываются, что будет, если Вашингтон форсирует прием Грузии в НАТО – для проверки реакции РФ. Разумеется, перед грозным строем новых членов блока у своих границ Россия не отступит за Урал, и будет реагировать предсказуемо жестко. Какая уж тут стабильность и безопасность.

Грузия необходима партнерам для постоянной выработки конфликтного потенциала с Россией, и как площадка для вероятного развертывания войск Альянса на региональном театре военных действий. Соглашаясь быть неким антироссийским "инструментом" США и НАТО на Кавказе, грузинское руководство осознанно "подставляет" свой народ. И здесь уместна еще одна цитата Гурама Николаишвили: "Россия – государство, у которого в доктрине прямо записана возможность применения ядерного вооружения в случае необходимости. Знаете, что это означает? Что если кто-то поставит под какую-либо угрозу стратегические интересы РФ, это может принести миру полную катастрофу".

Разумеется, в ситуации локального (регионального) конфликта никто из западных партнеров ради Грузии на катастрофу не подпишется. "Младшие" союзники необходимы коллективному Западу в качестве расходного материала в многолетнем противостоянии с крупными противниками.

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