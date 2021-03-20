История грузинского принца, который едва не стал королем Болгарии

Последний представитель дома Дадиани Николоз Дадиани прожил интересную жизнь. Его кандидатура даже рассматривалась на болгарский трон, и если бы не сопротивление некоторых европейских монархов, он стал бы королем этой страны

Оказывается в биографии сына Екатерины Чавчавадзе и Давида Дадиани были и такие важные события, которые бывшего мегрельского князя сделали очень популярной личностью в Российской империи.

Нико Дадиани еще в детстве обратил на себя внимание императорского двора. В специальном параде, устроенном в Петербурге 30 мая 1858 года, во время освещения Исакиевского собора принимали участие и грузины. Среди них был 11-летний Нико Дадиани, который так умело и браво оседлал коня, что заслужил восхищение дворян и даже самого императора.

Восторженный царь Александр расцеловал Нико, которого затем представили императрице, также нежно обнявшей мальчика. Именно тогда было решено оставить Нико в Петербурге и дать ему надлежащее воспитание и образование.

Последнему князю Самегрело Николозу Дадиани было 7 лет, когда его отец скончался от малярии. В 1867 году по приказу российского императора Мегрельское княжество было упразднено, однако Николозу оставили титул "Светлейший князь Мингрельский" и родовые земли в Зугдиди и Горди. Дополнительно, в виде компенсации, пожаловали один миллион золотых рублей.

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В 27 лет Нико Дадиани женился. Его супругой стала дочь приближенного к императору министра, графа Александра Адлеберга. Свадьба состоялась в Европе и сразу же стала значительным событием. Учитывая интерес и внимание, проявленные к этому браку со стороны СМИ, с женитьбой принца Самегрело может сравниться, наверное, разве что свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Потом была успешная военная карьера. Грузинский князь, помимо того, что был высококвалифицированным офицером, являлся смелым и сильным воином. Подтверждение тому – русско-турецкая война 1877-78 годов, в которой Нико Дадиани очень прославился.

Его вместе с полком перебросили на Балканы. Российская армия не встретила серьезного сопротивления до самых подступов к Болгарии. А вот на болгарской земле столкнулась с ожесточенным противостоянием османов. В этой войне решающее значение имело сражение за перевал Шипки – кому оставалась эта стратегическая высота, тот и становился победителем в войне.

Османы сражались за Шипку до последней капли крови. Их целью было ни в коем случае не пропустить российскую армию через перевал, потому что оказавшуюся в широком поле на тот момент великолепно вооруженную российскую армию и русскую артиллерию ничего остановить уже не смогло бы. И столица Османской империи – Стамбул также достался бы русским. Российские войска заняли перевал Шипки.

Стратегический пункт был расположен на высоте 1 185 метров над уровнем моря, в Стара-Планинских горах, и кратчайший путь к Стамбулу проходил именно через него. Турецкое командование срочно перебросило туда армию Сулейман-Паши, чтобы занять Шипку, а затем соединиться с вооруженными силами Турции.

Штурм перевала начался в 7 часов утра 21 августа 1877 года. Уверенный в победе Сулейман-Паша 22 августа вечером писал султану в фирмане: "У русских нет сил оказывать нам сопротивление, они от нас не уйдут. Если этой ночью противник не спасется бегством, завтра утром я его раздавлю".

Однако сражение продлилось долго. 17 сентября османы еще раз атаковали перевал, но безуспешно.

Нескончаемые атаки османов нанесли большой урон рядам защитников Шипки. Нужны были дополнительные силы. Как раз в это время на фронте произошел значительный прорыв, что окончательно решило исход войны. По приказу императора, майор Нико Дадиани, полк которого очистил побережье Дуная от османов, присоединился к защитникам перевала Шипки. Это было одно из самых кровопролитных сражений всей этой войны.

Князь Мингрельский настолько отличился, что был награжден золотым мечом, орденами Святого Владимира IV степени и Святой Анны II степени. Кроме того, ему пожаловали звание генерал-майора.

Кстати, Иоганн Штраус даже создал произведение под названием Полька "Нико", которое посвятил грузинскому князю-герою и его славному полку.

В этой войне именно грузины-однополчане Нико Дадиани отбили у турок Петрицонский (Бачковский) монастырь, возведенный в XI веке сыном Григола Бакуриани. Служившие там болгарские монахи посчитали волей Божьей то, что построенный грузинами монастырь грузины же отобрали у басурман.

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Героические баталии у Шипки решили судьбу войны – российской армии был открыт путь к Стамбулу. Перепуганный враг заключил невыгодный для себя мир – "Блистательная Порта" пошла на очень большие уступки.

Как раз после этой войны была восстановлена государственность Болгарии. Защитники перевала Шипка стали национальными героями Болгарии. Особой популярностью пользовался "Светлейший князь Мингрельский". Поэтому, когда 21 августа 1886 года с трона Болгарского царства свергли Александра Бетенберга, и вместо него император России представил кандидатуру Нико Дадиани, болгары встретили это с радостью.

Однако события стали развиваться иначе. Дадиани, который проливал кровь за Болгарию, помимо России, поддерживали Германия и Османия, зато Австро-Венгрия, Франция и Англия были против. Эти страны в восшествии Дадиани на престол видели угрозу усиления российского влияния на Балканах. Правительство России не стало обострять ситуацию, не захотело конфликта с ведущими странами Европы и отступило. А на болгарский трон взошел австрийский принц Фердинанд Кобургский.

Кстати, Нико Дадиани по этому поводу не очень переживал. Он изначально же с улыбкой встретил выдвижение своей кандидатуры – дескать, и на Кавказе многих удивит моя кандидатура, уверен, наш народ не избрал бы меня и старостой, а у России, оказывается, обо мне иное мнение…

Несмотря на то, что Николоз Дадиани большую часть своей жизни провел за пределами Грузии, как писал Георгий Туманов, "если ему предоставлялся надлежащий случай, он умел защитить интересы своей родной страны".

Подтверждением этого является также и тот факт, что последний князь Самегрело в 1885 году богатейшую библиотеку княжеского дома (179 томов, в том числе манускрипты X–XI веков) оставил Обществу по распространению грамоты среди грузин.

Нико Дадиани активно откликнулся на инициативу грузинских дворян по поводу возвращения грузинам Афонского Иверского монастыря. Вместе с Давидом Чубинашвили и Александром Цагарели он даже поставил этот вопрос перед обер-прокурором Синода Константином Победоносцевым. Бывший генерал был готов сам выделить необходимые для этого средства, но это ему не удалось – последний князь Самегрело 24 января 1903 года скончался в Петербурге.