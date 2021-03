Санкции ЕС: чем России ответить на беспредел?

Вслед за США Европейский Союз ввел очередную порцию санкций против России. На сей раз поводом для "наказания" стало мифическое отравление Алексея Навального. Решение Брюсселя как раз пришлось на время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Китай. Естественно, обе державы крайне возмущены и готовы дать адекватный ответ. В чем он может заключаться?

22 марта в Брюсселе прошла встреча глав МИД стран ЕС, где на основании глобального режима санкций были введены ограничительные меры в отношении граждан Китая, КНДР, Ливии, России и Судана. Это решение явно будет подтверждено на саммите Совета ЕС, который запланирован на 25-26 марта. В ответ официальный Пекин запретил въезд в страну 10 членам Европарламента, ряду европейских ученых и политиков, а также прекратил сотрудничество с четырьмя юрлицами ЕС. Как заявили в МИД КНР, если Брюссель "не прекратит политику двойных стандартов в сфере прав человека", КНР пойдет на дальнейшие действия. Готовится дать ответ и Россия. Как все эти процессы соотносятся с международным правом?