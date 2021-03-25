Миром должны править шестеро, включая Россию

Россию включили. Включили в чрезвычайную "Шестерку", "концерт держав", которым надлежит править миром в начавшийся очень опасный переходный период от "западного доминирования" к неизвестно чему

Это, конечно, всего лишь личное мнение двух американцев, Ричарда Хааса и еще Чарльза Купчана, но когда что-то говорит Хаас, это всегда событие, пишет автор РИА Новости.

Напомним, что этот человек — бессменный глава Совета по международным отношениям — хорошо выглядел бы в финале конкурса на первого в мире специалиста по мироустройству и прочей дипломатии. Не говоря о том, что его хронически подозревают в лидерстве "глобальной закулисы, тайно правящей миром".

В этот раз, конечно, найдется множество желающих обидеться на него из числа "своих", поскольку Хаас не оставляет камня на камне от претензий дипломатической команды Джо Байдена на восстановление мира, где правят Запад, демократия и прочие прелести.

Но защищает Хааса в данном случае его фирменная холодность и беспощадность: ребята, ваши разговоры — в пользу бедных, а у нас тут все всерьез и без дураков.

Это означает как минимум то, что в последние лет двадцать мы в целом все делали правильно. Что приятно слышать. Но посмотрите на оставшиеся пять участников узкого круга: понятно, США и Китай, дальше Индия, Япония и… Евросоюз.

Германия? А сколько у нее дивизий? Франция? Мы же говорили, что Хаас — человек хладнокровный. Хорошо, что вообще вспомнил о Европе, даже коллективной.

Так же, без дипломатии, он расправляется со всей системой управления миром, имеющейся на данный момент. Расширить состав Совета Безопасности ООН? Он и так парализован, хаос лишь усилится.

Группа двадцати ведущих экономик, созданная в пожарном порядке после кризиса 2008 года? Да, многие растущие державы оттуда, типа Турции или Индонезии, будут недовольны — пусть и остаются недовольными. "Группа семи", которая в отсутствие России (и Китая) превратилась в клуб Запада как политико-ценностной системы? Хаас отбрасывает это недоумие в сторону одним щелчком.

Возникает вопрос, откуда такая беспощадность. Ответы еще более беспощадны. Главный из них: двести лет западного доминирования в мире подходят к концу. Запад теряет не только "материальное доминирование", но и идеологическое превосходство и привлекательность. Наше столетие есть и будет идеологически разнообразным.

Западу как максимум удастся не отступать дальше. И то неизвестно — с учетом его внутреннего раскола и раздрая. Давайте, ребята, честно это признаем и не будем дальше смешить людей (последнее, повторим, обращено к демократам от внешней политики вокруг тела Байдена).

Что будет, если оставить все как есть, то есть не формировать вот эту "Большую шестерку", которая коллективно составляет сегодня около 70% мировой экономики и особенно военных расходов: будет растаскивание мира как минимум на два противостоящих блока (российско-китайский и западный), притом что недавно усилившиеся "средние" державы будут радостно сталкивать двух гегемонов между собой, в экономике и в чем угодно, немало на этом выигрывая. А такая ситуация ведет к мировой войне, из которой будет трудно выпутаться.

То есть смысл "Шестерки" в том, что за одним столом перманентно — а не раз в год — будут сидеть представители именно тех держав, которые в ином случае неизбежно бы поссорились самым серьезным образом. Никакого деления на правильных и неправильных быть не должно, державы — они есть, и это главное.

Кстати, буквально одновременно, день в день с публикацией статьи Хааса появился короткий российско-китайский документ (по итогам визита Сергея Лаврова в Китай).

Называется он совместным заявлением "по некоторым вопросам глобального управления в современных условиях". Удивительно, но с Хаасом эта декларация совпадает существенно. И не забудем прошлогоднюю инициативу Москвы о созыве саммита лидеров пяти ядерных держав: опять о том же.

Издаем вздох облегчения: на той стороне тоже есть нормальные люди, с которыми мы можем в чем-то согласиться. Но люди эти не обязательно добрые, к нам или к кому-то другому. План Хааса усеян подводными камнями. Например, называется эта штука "концерт держав", образец — то, что было в Европе после Наполеона.

Все решали Великобритания, Россия, Франция, Пруссия и Австрийская империя. Однако закончился тот эксперимент плохо: один участник концерта (Великобритания) устроил войну против другого (Россия) уже в середине века. Хорошее напоминание.

С другой стороны, а кто сказал, что нынешний "концерт" будет вечен? Это переход из одной эпохи в другую, а дальше загадывать рано.

Еще: то, что Европы в проекте нет, а есть ненавидимая европейцами и Россией структура — ЕС, тоже хорошей новостью не назовешь.

Множество вопросов возникает по практическому воплощению идеи. Авторы ее видят перманентно работающий секретариат из шести гениев дипломатии, заседающий в нейтральной точке типа Женевы или Сингапура.

Нужны будут главы государств — таковых вызовут на саммит. В этой новой столице мира должны также работать представительства всех организаций типа Арабской лиги или АСЕАН: если будет необходимость, то их тоже вызовут на ковер.

Но сложнее всего будет добиться главного, ради чего эта штука создается: консенсуса. Потребуется много умных людей, а где их взять?

И последнее, из числа мелочей, рассыпанных по тексту Хааса и Купчана. Они считают, что возвращается — пусть на переходный период — эпоха сильных государств. Но решать им придется конфликтные ситуации — не обязательно между государствами.

Добавим, что 2020 год был "гастролью" двух глобальных лобби — информационного и медицинского, часто действующих поверх государств. Результат налицо. И кто после этого скажет, что эпоха глобализма должна быть "веком корпораций", а государства устарели? Интересная мысль.

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