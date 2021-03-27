Наказанная преданность: история Бааки Херхеулидзе

После того, как царь Картли Луарсаб II, женившись на его сестре, породнился с Георгием Саакадзе, последний занял еще более прочное место при дворе и стал пользоваться еще большим доверием царя. Посадник Тбилиси воспользовался удобной ситуацией и для укрепления царской власти начал проводить действенные мероприятия. Он был уверен, что в этом поистине патриотическом деле царь его активно поддержит.

Усиление влияния Саакадзе при дворе и его реформы вызвали среди дворянской знати серьезную обеспокоенность. Они никак не могли смириться с ограничением своих прав и укреплением царской власти. Особую враждебность проявляли князь Шадиман Бараташвили и его группировка из Квемо Картли – Фарсадан Цицишвили, Берука Джавахишвили и другие.

К этому добавился один сомнительный случай, который окончательно посеял вражду между Великим Моурави и влиятельным князем Квемо Картли.

Перед дворянами, собравшимся на застолье при дворе, Бараташвили стал похваляться своим клинком. А Георгий Саакадзе, оказывается, с насмешкой ему сказал, что орудие его тупое и непригодно для сражения. Охваченный гневом князь не проронил ни слова, но в душе обиду затаил.

Ушлые и хитрые князья прекрасно понимали, что напрямую с царским свояком ничего поделать невозможно, поэтому решили избрать другой путь – тбилисскому посаднику в лицо улыбались, а за спиной рыли ему могилу. Они начали доносить Луарсабу, будто Саакадзе – предатель…

Дело в том, что Шадиман Бараташвили также был очень близок царской семье и потому имел на картлийского царя большое влияние. Несмотря на то, что Луарсаб поначалу не верил тому, что ему шептали доносчики о предательстве Саакадзе, в конце концов он сломался и вынес верному моурави смертельный приговор.

Наступил май 1612 года. Находившийся в Цавкиси царь позвал грузинскую знать на охоту, в том числе и Георгия Саакадзе. Однако до того, как последний прибыл, провел тайное совещание. Мимо места собрания случайно проходил Баака Хурхеулидзе, который услышал слова: "Завтра на охоте мы должны его убить…"

Баака не расслышал, о ком говорили участники собрания, но догадался, что они имели в виду не дичь. Вскоре он обратил внимание, что царская свита больше походила на до зубов вооруженную армию, нежели на приглашенных поохотиться дворян.

Последним в Цавкиси прибыл Георгий Саакадзе. Царь обрадовался, велел накрыть стол – дескать, хочу потягаться с братом жены, кто больше вина сможет выпить.

Царь был весел, смеялся и заставлял Саакадзе пить. Другие гости также вроде бы опустошали чашу за чашей. Но Баака догадался, почему на самом деле Шадиман Бараташвили, Фарсадан Цицишвили и Берука Джавахишвили оставались трезвыми – он увидел, как они выливали вино под стол.

Стало ясно, что Георгия Саакадзе намеренно спаивали. Он взглядом дал понять Саакадзе, что тому грозила опасность. Опьяненный Георгий присмотрелся к "собутыльникам" и тоже заметил, что все они трезвы. Хмель тотчас прошла и он решительно призвал всех отдохнуть перед охотой.

Застолье свернули. Георгий Саакадзе тем не менее не поверил до конца в вероломство зятя и спокойно уснул. Однако бодрствовал верный ему Баака Херхеулидзе. В полночь звук осторожных шагов, шепот и скрежет оружия заставили его вскочить с постели и броситься к палатке, где спал Саакадзе.

– Спасайся, Георгий! Идут тебя убивать! – закричал он.

Полусонный Саакадзе, даже не успев одеться и обуться, схватив лишь саблю, вскочил на неоседланного коня и умчался. Его преследовали, но догнать не сумели. А вот Баака Херхеулидзе был казнен жесточайшим образом…

Тем временем Саакадзе, взяв жену и детей, подался в лес. Едва они покинули свой дом, как Шадиман Бараташвили и его сторонники ворвались в усадьбу. Не застав никого, они собрали все ценное, а дом сожгли.

Беженцы укрылись в Арагвинском княжестве у Нугзара Эристави, а оттуда направились в Исфахан.

Так по легковерности Луарсаба II сабля, наточенная для сражения с врагами страны, оказалась "в руках" злейшего врага Грузии Шаха Аббаса.

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