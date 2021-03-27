За кубок Антима Иверяну – к матчу сборных Грузии и Румынии по регби

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия рассказывает с каким багажом подошли регбисты к игре и что ждать от сборной Грузии

"В воскресенье на "Месхи" – большое регби!" – еще несколько лет назад я так и начал бы колонку о страстях перед регбийным матчем сборных Грузии и Румынии.

Сегодня подобный пафос явно неуместен, если "Лелос" по-прежнему возглавляют второй европейский уровень в данном виде спорта, то "Стежари" ("Дубы") уже точно не те.

Упадок румынского регби

Давно прошли те времена, когда румыны на равных сражались не только с грузинами, но и с представителями шести главных европейских наций. Сегодня трудно поверить, что "Дубы" когда-то побеждали и итальянцев, и французов, и валлийцев, и шотландцев, добились ничьей с ирландцами, и с ними считались абсолютно все мировые гранды...

© Sputnik / Alexander Imedashvili Матч между сборными Грузии и Румынии по регби в финале КЕН

Теперь же сборная Румынии по регби проигрывает не только своим некогда главным конкурентам из Грузии, но и сборным Испании, России и Португалии.

История противостояния

Грузины и румыны впервые встретились в 1998 году. 18 ноября в столице Ирландии "Лелос" и "Дубы" сошлись в отборочном матче Кубка мира 1999 года. Тот памятный дублинский матч гораздо более авторитетные румыны выиграли со счетом 27:22, однако были поражены упорнейшим сопротивлением со стороны мощных кавказцев.

По большому счету, "Лелос" удивили весь регбийный мир, но все-же остались за бортом мирового регбийного форума. То же самое произошло в 2000 году на тбилисском "Динамо". "Стежари" вновь взяли верх – 23:20, но уже явно просматривался высокий потенциал "Лелос", которые второй раз подряд проиграли только лишь по неопытности. Отмечу, что это была стартовая встреча команд в первом розыгрыше свежеучрежденного Кубка Наций.

Однако в первой же встрече нового тысячелетия Грузия добилась победы. 7 апреля 2001 года, в Бухаресте состоялся в целом довольно упорный матч, завершившийся убедительной победой грузин – 31:20. Стороны занесли по 3 попытки, однако мощнейшая грузинская схватка просто разгромила румынских форвардов, вынуждая раз за разом нарушать правила, а Малхаз Урджукашвили своей "золотой" правой забил множество пенальти.

Однако из последовавших 6 встреч в пяти победу одержали "Дубы". В феврале 2006 года румыны в своей столице выиграли с рекордной разницей – 35:10.

Но начиная с 2007-го превосходство "Лелос" становится подавляющим. С тех пор команды встретились 15 раз и в 12 случаях побеждали грузины, однажды была зафиксирована ничья и лишь дважды выиграли румыны. В последний раз – в 2017 году в Бухаресте со счетом 8:7.

Это был последний чемпионский сезон "Дубов", но впоследствии был обнаружен факт нарушения регламента со стороны румынской сборной, за которую был заигран натурализованный островитянин, на деле не удовлетворявший требований европейского регби.

Поэтому румынам было зачтено поражение, что выводило на первое место сборную Грузии. Однако гордые грузинские регбисты по сей день отказываются от нежданного титула – дескать, румыны одолели нас в равной борьбе и околорегбийные интриги не могут решать судьбу чемпионства.

Кстати, за год до этого скандального матча грузины разгромили румын с рекордной разницей – 38:9, а в прошлом году недобрали лишь очко для повторения того же результата, однако забили как никогда много – 41:13.

За последние годы Грузия и по числу официальных титулов оставила Румынию далеко позади – 12:5.

Кто такой Антим Иверяну?

Но есть между этими двумя регбийными державами еще одна точка соприкосновения. Это кубок имени Антима Иверяну – того же Антимоза Ивериели.

Этот приз разыгрывается между командами в каждой очной встрече, за исключением отборочных матчей Кубка мира, а также встреч непосредственно на КМ. Таков регламент данного розыгрыша. Помимо этого, ничейный итог оставляет кубок Антима той команде, которая владела им перед матчем.

Кубок был учрежден грузинской стороной и разыгрывается с 2002 года. С тех пор грузины выигрывали его 13 раз, румыны – 6. Но кто же такой этот Антим Иверяну?

Это выдающийся деятель культуры и религии Румынии XVII-XVIII веков, митрополит Унгро-Влахийский Константинопольского Патриархата. Человек, посвятивший свою жизнь просветительской деятельности в общем-то отсталого в то время региона в центре Европы, за что был возведен Румынской Православной церковью в лик святых.

Однако самым интересным является тот факт, что Антим по происхождению грузин. Его в детстве похитили и продали на константинопольском невольничьем рынке, однако он сумел вынести все невзгоды, получил отличное образование и стал священнослужителем. Именно Антим Иверяну считается мостом между двумя культурами.

Кроме того, нынешняя встреча, помимо Кубка Антима Иверяну и конкуренции в рамках чемпионата Европы, несет еще одну нагрузку. Ведь этот сезон вместе с сезоном 2022 года идет в зачет отборочного цикла Кубка мира-2023. Так что итог воскресного матча будет иметь чрезвычайное практическое значение.

О составах

Леван Маисашвили сделал незначительные изменения по сравнению с матчем в Калининграде. Гурам Гогичашвили вернулся в Париж и вместо него в заявку попал Ника Абуладзе, который подлечил травму и готов к дебюту в сборной. Вернулись отдохнувшие ветераны Шалва Мамукашвили и ЛашаХмаладзе, а также выздоровевший Бека Сагинадзе.

Что касается английского наставника румын Энди Робинсона, то он сделал очень неожиданную перестановку – отрядил в резерв самого Флориана Влайку! Этот шаг тренера вызвал недоумение в румынском регбийном сообществе – Влайку набирал львиную долю командных очков в трех предыдущих матчах турнира и вообще, это лучший бомбардир в истории второго регбийного уровня! Влайку входит в число самых результативных игроков всех времен в мировом масштабе. Что тут скажешь? Робинсону видней...

Состав сборной Грузии:

1. Бека Гигашвили ("Тулон"), 2. Шалва Мамукашвили (без клуба), 3. Гиорги Меликидзе ("Стад Франсе"), 4. Лаша Джаиани ("Уоспс"), 5. Давит Гигаури ("Тарб"), 6. Михеил Гачечиладзе ("Енисей-СТМ"), 7. Бека Сагинадзе ("Орийак"), 8. Торнике Джалагониа ("Биарриц"), 9. Гела Апрасидзе ("Монпелье"), 10. Тедо Абжандадзе ("Брив"), 11. Сандро Тодуа ("Батуми"), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), 13. Гиорги Квеселадзе ("Глостер"), 14. Акаки Табуцадзе ("Лело-Сарасенс"), 15. Лаша Хмаладзе ("Батуми").

Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе ("Локомотив-Пенза"), 17. Ника Абуладзе ("Кочеби"), 18. Гиа Хараишвили ("Расинг-92"), 19. Нодар Чеишвили ("Аиа), 20. Гиорги Тхилаишвили ("Батуми"), 21. Михеил Аланиа ("Орийак"), 22. Гиорги Бабунашвили ("Аиа"), 23. Сосо Матиашвили ("Академиа").

Состав сборной Румынии:

1. Александру Савин, 2. Овидиу Кожокару, 3. Александру Тарус, 4. Мариус Антонеску, 5. Адриан Моточ, 6. Кристиан-Мариан Чирикэ, 7. Кристиан Бороч, 8. Андрей Горчоая (капитан), 9. Флорин Суруджу, 10. Даниэл Пали, 11. Николас Онуту, 12. Тудор-Андрей Болжор-Богицэ, 13. Александру-Петру Букур, 14. Рэзван Думитру, 15. Ионел Мелинте.

Запасные: 16. Мариан-Эуджен Капатина, 17. Константин Приставицэ, 18. Костел Буртила, 19. Мариус Ифтимичук, 20. Йохан Петрус ван Хеерден, 21. Габриэл Рупану, 22. Флориан Влайку, 23. Пауль Попоая.

Матч между сборными Грузии и Румынии состоится на "Михеиле Месхи" 28 марта. Начало в 15:00.

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