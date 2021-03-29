Грузинские регбисты сдали весеннюю сессию на "отлично"

Уже в который раз приходится констатировать факт, что сборная Грузии по регби давно переросла уровень турнира, в котором уже второе десятилетие доминирует без особой конкуренции.

Уже действительно надоело повторять, что грузинскому регби необходим новый путь развития, без которого национальная сборная продолжит топтаться на месте, будь это место даже и высшим на сегодняшнем уровне.

FB / Georgian Rugby Матч Грузия-Ирландия по регби

И ничего тут не поделаешь. Остается только уповать на присутствие здравого смысла в руководстве мирового регби, поскольку на регби европейский можно с уверенностью махнуть рукой. Эта организация существует лишь для того, чтобы с грехом пополам проводить первенство среди команд второго и последующих уровней, а самое главное, чтобы исправно голосовать на выборах президента World Rugby за кандидата-консерватора, который, в свою очередь, обеспечит нерушимость мирового порядка...

Праздник в Ваке

Но хватит печалиться о несуществующей перспективе. Сейчас пора радости очередному успеху! Время постепенно возвращает привычный образ жизни, все садится в свою колею, а грузинские регбисты и впредь будут радовать своими пусть и локальными, но успехами – они ведь делают все, что в их силах, и делают это с завидной стабильностью достигая максимального результата.

Первое ощущение после воскресной победы над румынами – это чувство огромной благодарности. Благодарности за самоотдачу, даже самоотверженность, за волю к победе, ментальную стойкость и, конечно же, за проявление уважения к огромной аудитории болельщиков.

Да, международный регби в Грузии после годового перерыва был поддержан зрителями с трибун стадиона. Несмотря на то, что согласно регуляциям, трибуны "Месхи" заполнились меньше чем на треть, привычную шумную тбилисскую поддержку сумели обеспечить и 8 тысяч присутствовавших!

Стадион в Ваке вспомнил старые добрые времена и ожил! Это было очень волнующее зрелище – публика, истосковавшаяся по регби, и регбисты, истосковавшиеся по родным зрителям. И обе стороны сдали весеннюю сессию на "отлично"!

Румыны – главные конкуренты

"Лелос" и "Дубы" встречались в 25-й раз. Сборная Румынии традиционно главный конкурент "Лелос" на данном турнире. Правильнее будет сказать, что грузины постепенно сами сформировались главными конкурентами румын, которые десятилетиями безраздельно господствовали вне шести (до присоединения Италии – пяти) ведущих европейских наций. Однако на данном этапе, объективно говоря, сборная Грузии уже вне конкуренции, хотя сейчас речь не об этом.

Как бы ни оценивалась игра нынешней румынской сборной в текущем чемпионате Rugby Europe, с каким бы скрипом ни были выиграны "Дубами" встречи с португальцами и Испанцами, и как бы беззубо ни был провален матч с Россией, можно смело утверждать, что именно румыны – самые классные регбисты (после грузин). Факт, что собственно в регби они играют очень даже хорошо, в отличие от просто быстроногих португальцев, техничных испанцев и мощных россиян. На самом деле они и быстрее, и искуснее, и сильнее всех остальных. Не хватает, пожалуй, только страсти и мотивации.

Страсти, в принципе, хоть отбавляй, но они неспортивные. Например, после очередной остановке игры один из румын толкнул в спину Дато Гигаури, вдобавок ругнув его по-румынски. По всей видимости, он позабыл, что Гигаури не один год прожил в Румынии и, соответственно, и сам прекрасно умеет браниться на языке воскресных гостей. Дело дошло до мини-драки двухметровых мужчин, и такая ситуация повторилась еще несколько раз.

Дисциплина - вот в чем главная проблема румын!

15-я победа и 14-й кубок

Но Бог с ними, румынами. В 25-й встрече 15-ю победу отпраздновали грузины и в 14-ый раз овладели кубком Антима Иверяну – грузина по происхождению, ставшего просветителем румынского общества на рубеже XVII-XVIII веков. Этот приз разыгрывается в каждой встрече сборных Грузии и Румынии.

Красивый кубок капитану "Лелос" Мерабу Шарикадзе вручил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. А до этого были 80 захватывающих минут отличного регби.

Начало – лучше не бывает

Встреча началась шквалом атак подбадриваемых фанатами грузин. Они сразу же показали силу своей схватки, и уже на 7-й минуте Гиорги Меликидзе, проведший просто фантастический матч, в третий раз вынудил своего персонального оппонента Александру Савина нарушить правила, и Паулу Дуарте пришлось удалить румына с поля на 10 минут.

Через минуту грузинская схватка в очередной раз смела румынскую, уже вблизи зачетного поля, и португальский рефери был вынужден зафиксировать штрафную попытку – 7:0.

На 19-й минуте "Лелос" вновь заставили соперника нарушить правила, и Тедо Абжандадзе точно исполнил пенальти – 10:0.

Тут румынам вернули удаленного столба, и они пару раз довольно опасно огрызнулись, и во время их очередного прорыва случилось непредвиденное – хукер Шалва Мамукашвили, подстраховывая бэков, бросился на фланг и, захватывая убегавшего румына, чуть было не свернул ему шею. Вернее, свернул, просто будь на месте его "жертвы" не регбист, исход мог оказаться гораздо более плачевным.

Видео-рефери призвал судей рассмотреть этот эпизод, и Дуарте совершенно справедливо решил показать Мамукашвили красную карточку, которая удаляет игрока до конца встречи.

Тяжело было смотреть на уходившего с поля Шалву – в общем-то корректного и дисциплинированного регбиста. Играть час против румын в численном меньшинстве – не шутки. К тому же, расплата была мгновенной – уже через минуту "Дубы" молом вскрыли оборону хозяев и занесли попытку, вдобавок реализовав её – 10:7.

За себя и за того парня

И ребята взялись за дело с удвоенной энергией. 20 минут выстояли и более того, атаковали чаще, чем 15 румын. В результате, на последних секундах тайма Абжандадзе послал румын в раздевалку с еще одним пропущенным штрафным – 13:7.

Этим точным ударом Тедо набрал свое 158-ое очко за сборную, что на 2 очка больше, чем у прежнего лидера среди нынешних игроков сборной Сосо Матиашвили, а ведь Абжандадзе всего 21 год!

Что произошло после перерыва

Раз уж речь пошла о бомбардирах, то следующие очки в матче набрал фантастический Флориан Влайку – румынский виртуоз, который недавно преодолел 1000-очковый рубеж в сборной! Влайку точнехонько послал мяч между штангами – 13:10.

Ситуация не предвещала ничего хорошего хозяевам поля, но тут трибуны просто взбесились, и их бурная поддержка подхлестнула грузин. На 51-й минуте "Лелос" удалась острейшая контратака, Бека Сагинадзе прорвал оборону и прошел с мячом от центра почти к зачетке, где с трудом был остановлен тремя соперниками, однако его поддержал тезка – столб Гигашвили, который мощным рывком сумел дотянуться до "лело" - 18:10! Но играть еще целых полчаса...

Через 10 минут сборная Румынии вновь прибегла к своему испытанному оружию и после выигранного коридора молом вошла в зачетку хозяев. Влайку, естественно, забил, и счет вновь стал минимальным по регбийным меркам – 20:17. Оставалось продержаться 20 главных минут – ведь говорится, что настоящая игра начинается после 60-й минуты.

Фантастический финал!

Кстати, после румынской попытки Абжандадзе повредил ногу, вводя мяч с центра, и вместо него вышел Гиорги Бабунашвили.

На 70-й минуте Гела Апрасидзе рванулся в свой коронный индивидуальный проход, был остановлен, однако грузинский скрам-хав успел снабдить мячом Аку Табуцадзе, который пулей пролетел по бровке и, несмотря на повисших на нем двух румын, сумел положить мяч за линией – 25:17! Бабунашвили с края поля пробил неудачно, но уже в "покрасневшее" время этому крайне зрелищному матчу фантастическую точку поставил именно он.

14 бесстрашных грузин на радость публике завершали матч в атаке – прижали гостей к их зачетке, пытаясь найти брешь в их обороне, но вдруг, совершенно неожиданно, Гела отбросил мяч подкравшемуся Бабунашвили, и тот исполнил дроп-го – красивейший удар по воротам с отскока! – 28:17!

На трибунах творилось что-то невообразимое! Новое поколение болельщиков наверное и не помнит, что последний раз грузины забили дроп-гол в 2010 году в Трабзоне, в матче против сборной России. Тогда отличился Мераб Квирикашвили, а вообще исполнением этого элемента традиционно выделялись представители кутаисской регбийной школы – Нугзар и Эмзар Дзагнидзе, а также Каха Мачитидзе. И вот, их эстафету подхватил еще один кутаисец – Гиорги Бабунашвили!