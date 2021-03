США признали российские системы РЭБ лучшими в мире

Счетная палата США признала потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе. Директор по вопросам оборонного потенциала и управления в палате Джозеф Киршбаум отметил, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность "в реальном применении этих средств против США и других стран" (без уточнений по месту и времени). Кроме того, по мнению американских специалистов, Москва способна влиять средствами РЭБ на работу систем связи и навигации самолетов и кораблей Пентагона, военная операция РФ в Сирии позволила накопить опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами США. Пентагону же не удалось полностью реализовать ни одну из ранее принятых стратегий в области РЭБ. Американцы в начале 1990-х на много лет прекратили подобные разработки за ненадобностью и теперь безуспешно пытаются наверстать упущенное.

Североатлантический альянс признал отставание от России в средствах радиоэлектронной борьбы еще в 2018 году, когда научно-техническая организация НАТО заявила, что инфраструктура тактической связи альянса уязвима перед российской стратегией РЭБ, а "российская доктрина, сочетающая в себе для обнаружения, идентификации, локализации и уничтожения особо важных целей РЭБ, БПЛА и артиллерию, зарекомендовала себя как очень успешная".

Россия настойчиво и непрерывно, десятилетиями разрабатывает уникальные средства РЭБ наземного, воздушного и морского базирования – для всех звеньев боевого управления. За три минувших года войска получили более тысячи единиц техники РЭБ, включая автономные малогабаритные передатчики помех и 19 принципиально новых образцов. Однако суть не в количестве, рост боевых возможностей российских подразделений радиоэлектронной борьбы обеспечен многофункциональностью и качеством техники. По информации министра обороны РФ Сергея Шойгу, дальность применения систем возросла в 3,5 раза.

Российские системы РЭБ умеют избирательно или глобально "глушить" связь стандартов НАТО, пресекать полеты БПЛА террористов, сбивать с курса американские крылатые ракеты Tomahawk. РФ испытывает электромагнитное оружие. К примеру, СВЧ-пушки способны выводить из строя электронику противника на удалении до 10 км. Одна из наиболее засекреченных – система "Алабуга", которая, по данным западных СМИ, сопоставима по мощи с ядерной бомбой и может "нейтрализовать целые армии".

На территории Сирии российские средства РЭБ "Автобаза-М", "Борисоглебск-2", "Москва", "Красуха", "Самарканд", "Свет-КУ", "Ртуть-БМ", "Инфауна", "Репеллент" парализуют электронику противника, которая попадает под невидимый купол диаметром в сотни километров. К примеру, "Красуха" ослепляет бортовые системы в радиусе до 200 километров, то есть над базой Хмеймим не могут работать вражеские РЛС, системы связи со спутниками, каналы управления БПЛА, высокочастотное радио, сотовая связь, Wi-Fi. "Контратаки" российских систем РЭБ успешны даже в случаях, когда войска США и НАТО шифруют сигнал или используют помехозащищенную электронику.