Сборная Грузии по футболу: новая история - новые главы

На первой пресс-конференции вновь назначенный главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль сказал, что начинается новая история национальной команды. Произведение, скорее всего, будет долгим. Соглашение с французским специалистом рассчитано на два года с возможным продлением на такой же срок. Но три главы грузино-французского историческо-приключенческого романа уже написаны – сборная Грузии по футболу стартовала в отборе на ЧМ-2022. Что ж, попробуем резюмировать увиденное.

Общее впечатление

В трех проведенных матчах сборная Грузии, в принципе, оставила положительное впечатление. Особенно, с учетом силы соперников – Швеция, Испания, Греция. Команда хорошо двигалась, контролировала мяч, не зацикливалась на обороне и в каждой игре могла, пусть с натяжкой, зацепиться за результат. Правда, есть одно "но". В матче со шведами (0:1) грузинская команда хорошо смотрелась во втором тайме. В игре против Испании (1:2) получилась первая половина. И только во встрече против Греции (1:1) удалось провести два равноценных тайма. Несколько лет назад уже было что-то похожее. Тогда сборную Грузии за глаза называли "командой одного тайма". Хочется надеяться, что это лишь досадное и кратковременное совпадение.

У Саньоля действительно было не так много времени, если не сказать – мало, для полноценного ознакомления со своими новыми подопечными. Против Швеции Грузия сыграла 25 марта, а подготовительный процесс начался 21 числа. За столь мизерный промежуток времени сложно что-то глобально изменить. Хотя, некоторыми решениями по составу французский специалист все же удивил.

Молодая поросль

С уходом Владимира Вайсса и непопаданием на ЕВРО-2020 (или 21 – никто до сих пор так и не понял) стало очевидно – в сборной Грузии грядут серьезные изменения. Команду надо омолаживать и привлекать молодых футболистов. Можно было предположить, что Саньоль смену поколений начнет чуть позже. Но бывший защитник "Баварии" оказался не робкого десятка и взялся за дело, засучив рукава. В сборную не получили вызов такие игроки, как Саба Кверквелия, Вако Казаишвили, Вако Гвилия, Георгий Макаридзе, Зурико Давиташвили, Муртаз Даушвили. При чем проблем со здоровьем, в отличие от Чакветадзе и Качарава, ни у кого из них не было. Гвилия все же присоединился к команде, после травмы Окриашвили.

Отсутствие "мастодонтов" национальной сборной Саньоль компенсировал новыми именами: дебютантами Григолом Чабрадзе, Гурамом Гиорбелидзе и Георгием Микаутадзе. Последний – родился и вырос во Франции, имеет гражданство этой страны, но недавно получил грузинский паспорт и получил приглашение в сборную Грузии. Помимо новичков Саньоль обратил внимание на тех игроков, которые уже забыли, когда последний раз выступали за главную команду страны – Георгий Беридзе, Георгий Абурджания, Буду Зивзивадзе. И знаете, получилось неплохо. Эти ребята совершенно не испортили картины и, что немаловажно – привнесли новую кровь, новую энергию в команду. Больше других хотелось бы отметить защитника "Динамо" Батуми - Чабрадзе, который проявил себя с лучшей стороны.

Так что если говорить о долгосрочной перспективе и строительстве новой команды, то у Саньоля есть прекрасный материал, которым просто умело нужно воспользоваться. Постараться найти к каждому игроку индивидуальный подход и найти на поле нужно место.

Фактор Кварацхелия

В последние несколько месяцев о полузащитнике казанского "Рубина" (ах, как сейчас, кусает локти руководство московского "Локомотива") не говорит разве что ленивый. Репутацию в РПЛ 20-летний хавбек уже заслужил. Хвича – лидер команды, генератор креативных идей и трансферная цель многих клубов как в России, так и в Европе. При этом цена вопроса постоянно варьируется – от 10 до 25 миллионов евро.

В сборной Грузии Кварацхелия успел поиграть и при Вайссе – в Лиге наций УЕФА. Во всех четырех проведенных матчах полузащитник отметился результативными действиями. В играх против Эстонии и Северной Македонии – отдал голевые передачи; против Беларуси заработал пенальти, а во второй игре с македонцами забил.

Кварацхелия не стал сбавлять оборотов и при Саньоле. Полузащитник забил оба мяча, вел игру и был чуть ли не центральной фигурой во всех трех матчах. Ну разве что в первой игре все внимание на себя перетянул Златан Ибрагимович, вернувшийся в национальную команду спустя пять лет. Но сейчас не о нем. Игру Кварацхелия оценили испанские и греческие СМИ. Все издания высказались в превосходной степени и сошлись во мнении, что скоро "Рубин" получит достойное трансферное предложение по грузину (тоже мне – Америку открыли).

Одним словом, Кварацхелия – это новая надежда сборной Грузии.

Теперь важно, чтобы Хвича избежал травм и смог на протяжении по-настоящему долгого времени быть лидером и совершенствовать свой талант. К сожалению, очень много талантливых и подающих грузинских полузащитников (именно полузащитников) так и не стали игроками топ-уровня из-за травм: Торнике Окриашвили, Георгий Чантурия, Джано Ананидзе, Георгий Чакветадзе. Последний "разрывал" оборону соперников в первом розыгрыше Лиге наций УЕФА, но уже почти два года находится в тени из-за постоянных травм. Так что здоровья всем игрокам, и будем надеяться, что сия чаша минует нового лидера сборной Грузии.

Саньоль vs Вайсс

Лично мне очень не понравились высказывания большинства моих коллег и просто болельщиков футбола, заполонившие соцсети после трех отборочных матчей сборной Грузии. Их общая мысль сводилась к следующему: "Вот, наконец, мы увидели футбол в исполнении сборной Грузии; вот так надо играть; вот теперь видно, что за дело взялся специалист" и так далее. Если совсем уж разжевать, то получится следующее: при Саньоле – это футбол, при Вайссе – непонятно что. Я категорически не согласен с таким подходом.

Как я уже писал выше, игра сборной действительно изменилась (повторять не буду). Игра – да, результат – нет! Большинство местных специалистов и экспертов считает, что мы должны были набирать больше одного очка – четыре, а то и пять. Мол – не повезло нам. Насчет "не повезло" соглашусь только по одному эпизоду – победному голу Дани Ольмо. Слишком мало оставалось времени, чтобы испанцы "дожали" нашу команду.

Но из чего складывается это "невезенье"? Из недоработки Канкава в опорной зоне и ошибки Лория. Футбол такая игра, в которой ошибиться может любой – Баджо тоже не забил пенальти. Но для меня "не повезло" - это автогол Какабадзе в свои ворота с Грецией. Посмотрите статистику второго тайма матча с Испаний. "Фурия роха" просто "съела" хозяев: 71% времени владения мячом, два удара в створ (оба голевые), против нуля у Грузии, четыре угловых, 418 (!) передач, против 140. Да, держались. Но испанцы давили и додавили.

Но вернемся к результатам как таковым. Одно очко Саньолю ставят в заслугу, но тот же Вайсс в отборе к ЕВРО-2020 в двух матчах подряд не проиграл. Сначала Дании (0:0), а потом Ирландии (0:0). Тогда словацкого специалиста обвинили в излишнем "мандраже". Получается, что для наших "болельщиков" условная ничья 2:2 или 3:3 – это хорошо, а 0:0 – мол играем от обороны. Хочется задать вопрос – вам голы нужны или очки? Наверное, сочетание одного с другим – это идеальный вариант. Но, позвольте, мы не сборная Франции, Германии (спросите у македонцев) или Португалии.

© Sputnik / Alex Shlamov Вилли Саньоль

Да, и если следовать логике, то Жозе Моуринбю никогда не сможет возглавить сборную Грузии, даже если сам очень захочет. Ведь он еще тот "автобусник". Легко строить и творить, когда над тобой не довлеет результат. Я это к тому, что все прекрасно понимают – для Саньоля нынешний отбор к ЧМ-2022 не что иное, как плацдарм для новой команды, которая должна быть готова к третьему розыгрышу Лиги наций УЕФА. Но ведь Вайсс выиграл группу в этом турнире и вывел команду в финал, где проиграли Северной Македонии (0:1). После этого участь словацкого специалиста была решена.

© Sputnik / Alex Shlamov Владимир Вайсс на пресс-конференции перед матчем с командой Армении

И вот тут хотелось бы вернуться к предпоследней главе этого материала – фактору Кварацхелия. Именно перед финалом, перед самым важным в истории грузинского футбола матчем у полузащитника обнаружили коронавирус. Квара пропустил ту игру, а Грузия рассталась с мечтой. После поражения начались разговоры о том, что у Вайсса не было плана "В" и нельзя было строить всю игру только на одном футболисте. Интересно, а какое бы впечатление об игре сборной Грузии было, если бы против Швеции, Испании и Греции Кварацхелия не сыграл? Вот и я о том же... Думаю, развивать эту тему дальше не стоит.

photo: Georgian Football Federation / FB Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции

Отборочные матчи ЧМ-2022 возобновятся в сентябре. Грузия примет в Тбилиси Косово и сыграет на выезде против Испании. Что ж – подождем и посмотрим, как продолжает писаться новая история новой сборной Грузии.

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