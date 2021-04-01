Тбилисские приключения Владимира Познера

Известного журналиста и телеведущего, прилетевшего в Тбилиси отметить свое 87-летие, оштрафовали и вынудили покинуть страну. Впрочем, по мнению колумниста Sputnik Грузия, далеко не все в этом деле обстоит однозначно и просто

Формально Владимира Познера, его друзей и ресторан, в котором проходил ужин в канун банкета, наказали за нарушение комендантского часа. Примечательно, однако, что шум подняли противники ограничений, до этого сами не раз демонстративно их нарушавшие и требовавшие отмены. Как говорится, "настучали", а потом в знак протеста забросали гостей яйцами...

Господин Познер и приезжие гости могли, по большому счету, и не владеть тонкостями грузинских регуляций. Ответственности с них это, конечно, не снимает.

Познер отказывается комментировать свои "тбилисские приключения".

Зато от эмоциональных комментариев буквально захлебываются грузинская медиа и социальные сети. Согласен, многих в Грузии действительно могло задеть за живое: почему это прилетающим в страну известным персонам все дозволено, а нам, мол, ничего нельзя? Но ведь сами гости вины с себя не снимали, скандала не устраивали и заплатить штраф не отказывались. Если кто обратил внимание, грузинские газеты ежедневно публикуют многозначные цифры нарушений ограничительного режима, и никого они особо не тревожат.

К тому же, раз уж речь о грузинском застолье, то ответственность за порядок на нем традиционно лежала, прежде всего, на хозяевах. Познер признался, что не впервые отмечает важное событие в Грузии. Не исключено, по старой памяти ему показалось, что гость у нас, как было принято говорить, от бога. Хотя у нас теперь от бога не гость, а закон. То есть, не то чтобы совсем уж так, но нам упрямо пытаются втолковать эту мысль.

Правда, многим пришлось на собственном опыте убедиться, что закон наш – указ далеко не для всех. В газетах нет-нет, да мелькают намеки на то, что рестораны легко делают исключения для некоторых представителей политической и финансовой элиты. И никто их строго не судит. Но все это приелось, и люди попросту разводят руками. А пресса считает мелкой темой, не способной спровоцировать интерес читателей.

А главное, кому на пользу шум, если во время обильных возлияний противоречия между представителями власти и оппозиции без осадка растворяются в бокалах с терпким вином!?

Другое дело Владимир Познер. Личность широкого известная и популярная.

Познеру реклама и популярность явно не нужны. Но и в его случае дело не в нарушении комендантского часа и не в штрафе. Даже наша немыслимо категорично настроенная оппозиция не стала бы плавать так мелко.

Еще до появления Владимира Познера в Грузии в соцсетях развернулась кампания, где всем напомнили, что более десяти лет назад своими высказываниями Познер поставил под сомнение территориальную целостность Грузии.

Не стану вникать в суть всевозможных намеков и обвинений. Потому что сразу же поверну вопрос иначе.

Владимир Познер – не российский политик. Познер вообще не политик, что неоднократно подчеркивал. Владимир Владимирович – журналист.

И любой журналист имеет право на выражение собственной точки зрения без риска быть объявленным в какой-либо стране или общественных кругах персоной нон-грата. Таковы нормы международной журналистской этики. И таковы обязательные условия конструктивной полемики, благодаря которой и решаются спорные проблемы.

У нас же с утра до вечера только и говорят о консенсусе. При этом авторитетные персоны и лидеры не в состоянии смириться даже с тем, чтобы выслушать мнение оппонента.

Что же касается Владимира Познера, я бесконечно уважаю его за высочайший профессионализм как журналиста. И, признаться, счел бы для себя за великую честь получить возможность вступить с ним в полемику.

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