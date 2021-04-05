Украинское экономическое чудо, которое попадет в учебники

Верховная рада Украины внесла изменения в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", которые фактически разблокируют проведение аукционов (так и подмывает написать — "залоговых") по продаже объектов большой приватизации

Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко по этому поводу разродился "переможным" постом в Facebook, пишет автор РИА Новости Валерий Михайлов.

Дважды упомянув о том, что это "решение на 12 000 000 000 гривен", Сенниченко резюмировал: "На наших глазах начинается великая история успеха. Вскоре исследователи со всего мира начнут изучать феномен "украинского экономического чуда".

Сложно сказать, было ли это троллингом. Ведь на самом деле "феномен украинского экономического чуда" исследователи со всего мира изучают уже довольно давно: все же Украина является едва ли не единственной страной на свете, реальный ВВП которой показал падение на 40% за 30 лет.

Вряд ли такое достижение сможет затмить сумма в 12 миллиардов гривен, даже если вместо слова "миллиардов" вставлять девять нулей. Не говоря о том, что хотя бы 12 миллиардов еще нужно получить.

Если же это все же не было троллингом, то энтузиазм Сенниченко понятен. Перефразируя слова американского астронавта Нила Армстронга: 12 миллиардов — это маленький шаг для государства, но гигантский скачок для человека. Особенно человека во главе украинского ФГИ.

Иначе говоря, сколько-нибудь существенный эффект для украинского бюджета и тем более для экономики от объявленной приватизации практически исключен. Зато отдельные люди, безусловно, смогут неплохо заработать на перераспределении ненавистных советских активов.

Дмитрий Сенниченко, говоря о решении на 12 миллиардов гривен, имел в виду, что именно столько сможет привлечь ФГИ "на прозрачных приватизационных аукционах". На самом деле это вызывает большие сомнения: 12 миллиардов — это плановые поступления, а в ФГИ уже и сами не помнят, когда планы выполняли. Но даже если представить, что объекты большой приватизации удастся продать за 12 миллиардов гривен, много это или мало? По текущему курсу это около 136 миллионов долларов. А относительно расходной части государственного бюджета эта сумма составляет 0,9%. То есть очевидно, что в государственном масштабе даже в лучшем случае ни о каком "чуде" говорить не приходится.

Интересно также, что в прошлом году большая приватизации была заблокирована самой же Верховной радой в связи с пандемией, карантинными мероприятиями и связанным с этим падением цен на активы.

К концу марта 2021 года заболеваемость коронавирусом на Украине с запасом перекрыла рекорды предыдущего года (в том числе и из-за полностью проваленной программы вакцинации) и продолжает расти, карантин никто не отменял, локдауны по регионам объявляются один за другим (причем во все более жестком формате).

Вдобавок к этому возникли сложности с получением новых траншей кредита МВФ, продолжается стремительный обвал в промышленности, а в Донбассе наметилось обострение. В сложившихся условиях активы точно в цене не поднялись, а инвесторы не толпятся в очереди, чтобы зайти на Украину. Тем не менее именно в этот момент Верховная рада принимает решение о разблокировании большой приватизации…

По большому счету принятое решение формально касается 3700 субъектов хозяйствования государственной формы собственности — хотя многие из них де-факто "мертвые". Сенниченко уже заявил, что первыми под приватизацию в ближайшие месяцы пойдут Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), киевский завод "Большевик" и "Президент-Отель". ОГХК — это два обогатительных комбината и целый ряд месторождений титановых руд.

До Майдана все контролировалось прародителем Майдана Дмитрием Фирташем. После — контроль то ли частично, то ли полностью отжали местные бенефициары Майдана (в частности, Николай Мартыненко). Тем не менее поговаривают, что и сегодня на "Крымский титан" едет концентрат ОГХК — пусть и кружным путем. В хорошие времена и при нормальной ситуации в государстве такой актив (а это крупнейшие месторождения титановых руд на Украине, которой досталось чуть ли не 15% их мировых запасов) мог бы стоить до миллиарда долларов. Сейчас его планируют отдать за 100 миллионов. А как будет — увидим. Два других "первоочередника" наверняка пойдут под жилую и коммерческую застройку.

Однако все объекты госсобственности, видимо, продавать все же не будут. На подходе — принятие закона, который распродажу чуть-чуть ограничит. Во всяком случае — пока. Ведь в прошлой итерации ограничения распространялись как раз на тысячи объектов.

Планируется, что на 100% в руках государства должны будут остаться:

Семьдесят четыре хозяйственных общества. Это предприятия, обеспечивающие энергетическую независимость (например, "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Оператор газотранспортной системы Украины" и даже добывающий урановую руду Восточный ГОК, который министр энергетики собирается закрывать), критические естественные монополии (Управление Северо-Крымского канала, Администрация морских портов), предприятия атомной энергетики и обращения с радиоактивными отходами, производства объектов космической деятельности и т. д. Триста сорок одно предприятие лесного хозяйства, включая, например, Алуштинский, Бахчисарайский и прочие крымские лесхозы.

Сто тридцать три объекта культуры и спорта, включая, например, Киностудию имени Довженко (что не помешало приватизировать, скажем, Одесскую киностудию), Капеллу бандуристов (за которой явно бы выстроилась очередь инвесторов) и ряд объектов в Крыму.

Сто два государственных предприятия, которые тем не менее могут быть преобразованы в хозяйственные общества — то есть пойдут под приватизацию в следующем "призыве". Это, например, "Антонов" и остальные авиа- и авиаремонтные заводы, бронетанковые заводы и целый ряд других предприятий, относящихся к "оборонке".

Еще для девяти объектов предусмотрено наличие в собственности у государства не менее 50% плюс одна акция: "Нафтогаз Украины", завод "Артем", Феодосийская судостроительная компания "Море", завод "Фиолент", Киевский завод автоматики, Украинская железная дорога, Укрпочта, АО "Хартрон" и Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта.

Думается, ни вольное распоряжение киевскими властями рядом хозяйствующих субъектов Крыма, ни, наоборот, забота о некоторых его природных и культурных объектах удивлять никого не должны. Разумеется, это шаг чисто политический, и всерьез даже самые уникальные представители киевской власти на приход денег от крымской приватизации не рассчитывают.

А вот остальные объекты большой приватизации условно можно разделить на две категории.

Первая включает относительно многочисленные объекты государственной собственности, целью приобретения которых является получение доступа к земле в городах (под застройку) или вне их (под добычу ресурсов). Первые пойдут под нож, вторые будут эксплуатироваться, но скорее на износ.

Вторая — как раз семь из девяти предприятий (два все же в Крыму), в которых Украина пока столбит за собой контрольные пакеты акций. Это лакомые куски, на эксплуатации которых можно зарабатывать уже сейчас. Большинство из них контролируются западными партнерами через местных агентов влияния либо напрямую. Теперь речь идет о юридическом закреплении ситуации.

Но прихода серьезных денег и качественных инвестиций не следует ждать ни по первой, ни по второй категории. Случаи, когда объекты будут продаваться по десятой части их "нормальной" стоимости, по всей видимости, будут считаться успешными.

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